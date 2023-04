První nová Lada od začátku války byla nafocena bez maskování, jejímu úspěchu nevěří ani Rusové před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: FAW

Nabídka ruské značky se rozrostla o 4,53metrovou novinku poháněnou turbomotorem se 149 koňmi. Jakkoli je pohledná a moderní, její úspěch je velkou otázkou, pro Ladu totiž představuje úplně nový krok.

Vyvinout nový vůz obvykle zabere několik let, Lada na to ale šla hopem. Ruská automobilka totiž teprve na počátku tohoto měsíce oznámila, že chystá další SUV, stačilo ale jen pár dnů a už tu máme alespoň předčasnou premiéru. Ruský novinář Maxim Kadakov totiž zveřejnil fotky zcela nemaskovaného modelu X-Cross 5, který se v průběhu května či nejpozději června začne vyrábět v bývalé továrně Nissanu v Petrohradu. Vznikat bude z dílů dovezených z Číny, protože X-Cross 5 není tak úplně Lada - je to nám už dobře známé „Lamborghini pro chudé“ z Číny.

Za touto přezdívkou se skrývá FAW Bestune T77, který byl ve své domovině představen již v roce 2018. O dvě léta později pak zamířil na ruský trh, kde startoval na ceně 1,8 milionu rublů (cca 466 000 Kč). To není zrovna malá částka, přestože za ni dostáváte 4,53metrové SUV s bohatou výbavou. Vlastně tedy není překvapivé, že dosavadní prodeje nebyly zrovna oslňující. Situace se navíc ještě zkomplikovala invazí na Ukrajinu, v důsledku čehož došlo ke zdražení. Aktuálně si tak T77 mohou Rusové pořídit od 2 169 000 RUB (asi 562 000 Kč).

X-Cross 5 by přitom mohl mít větší šance, startovat bude na 2 070 000 RUB (536 000 Kč). Za tím nicméně nestojí lokalizace výroby, ostatně z Ruska pochází pouze loga a nápisy na karoserii (volant zatím stále zdobí emblém FAW, ale to se nejspíše změní). Jinak naladěn byl 1,5litrový přeplňovaný čtyřválec, který nově produkuje 149 koní místo 160. Tím podléhá nižší daňové zátěži. Jízdní dynamika se tím asi nijak zásadně nezhorší, na palubě pak lze očekávat vše, čím disponuje čínský originál. Tedy i virtuální asistentkou, jenž na sebe může vzít podobu školačky.

Ruští experti nicméně i přes zlevnění neprorokují vozu zrovna oslnivou budoucnost. Dle nich spíše dopadne tak jako JAC JS4, který se v zemi prodává také jako Moskvič 3. V moskevské továrně, která dříve patřila Renaultu, bylo totiž smontováno již více než sedm tisíc exemplářů. Ovšem za první kvartál jich bylo prodáno jen 471. Existují ale i méně žádané vozy. Jedním z nich je právě Bestune T77, který má za stejné období na kontě jen 299 registrací. Oproti tomu Geely Coolray zamířil k více než 6 tisícům lidí.

Moskvič a AvtoVAZ tedy zjevně nevsadily na bestsellery. Dle expertů si ovšem obě ruské značky nemohly příliš vybírat. Jakkoli je totiž Čína považována za spřátelenou zemi, pro řadu výrobců představují větší aktivity v Rusku riziko, a to kvůli jejich mezinárodním ambicím. Pokud by totiž až přespříliš dráždili USA, Evropskou unii a Velkou Británii, byl by jim zapovězen vstup na trhy, na které chtějí v brzké době také vyrazit, pokud už to tedy neudělali. Mimo to mnozí spolupracují se zahraničními značkami, které sankce proti Rusku obvykle ctí.

Dodání nových log na již existující karoserii je přitom v branži běžnou praxí, ostatně AvtoVAZ s tím má značné zkušenosti. Automobilka totiž prodávala původní Dacii Logan MPV jako Ladu Largus. Jenže v tomto ohledu pro to měla značné opodstatnění. Šlo totiž o první generaci, která již z nabídky rumunské značky zmizela. Dacia navíc na ruském trhu oficiálně nefigurovala, místo toho byly její vozy nabízeny s prestižnějším logem Renaultu. JAC a FAW jsou nicméně v Rusku činné a modely JS4 a T77 oficiálně nabízí.

Je tedy skutečně otázkou, zda může novinka zabodovat díky odlišnému logu či nižší ceně, která je vykoupena nižším výkonem. Rozhodně ovšem smekneme klobouk, pokud dojde k pravému opaku. Aktuálně tak už jen dodáme, že oněch 149 koní zamíří pouze na přední kola. Rusové si ovšem budou moci vybrat, zda sáhnou po šestistupňovém manuálu či sedmistupňovém automatu. Jak tomu bude s výbavou, bude oznámeno blíže k zahájení prodeje.

Bestune T77 je přezdíván jako Lamborghini pro chudé. Brzy si jej budou moci Rusové koupit i s logem Lady, a to jako model X-Cross 5, který byl předčasně odhalen níže přiloženými fotkami. Foto: FAW

Zdroje: Maxim Kadakov@Telegram, Auto Mail.ru

Petr Prokopec

