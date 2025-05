První nové AUDI má ten nejsměšnější zavazadelník, jaký jsme kdy viděli, ukazuje nedomyšlenost auta v každém ohledu včera | Petr Miler

Co všechno na tomto autě může ještě postrádat hlavu a patu? Po všem zmíněném se zdálo, že možnosti byly vyčerpány, AUDI ale nepřestává překvapovat. Celé řešení předního „kufru” je vrcholem konstruktérské absurdity.

Není žádným tajemstvím, že Audi je po letech oddanosti nepromyšleným strategiím, plýtvání času nesmysly a řadě dalších omylů, které z firmy vyhnaly její nejlepší lidi, v hlubokých problémech, jež se zřetelně propisují i do jeho ekonomických výsledků. Firma si je aspoň v této rovině vědoma toho, že na tom není dobře, odhalovaná řešení nastalé situace jsou ale pořád stejně problematická jako příčiny jejího vzniku.

Snad nejvýmluvnější je pokus automobilky napravit svou pozici na pro ni stále klíčovém trhu v Číně, kde po mnoha propadech stále má o co přijít. Uvědomila si sice správně, že pod svou hlavní značkou při snaze zachovat si své ceny nemá šanci konkurovat domácím produktům, které za zlomek peněz snadno nabízí i víc, a tak se rozhodla přijít se značkou novou. Měla být levnější a dovolit Audi nabídnout víc muziky za peníze, aniž by si tak poškodilo svou image, firma ale vymyslela jen další nesmysl.

Loni tak naprosto absurdně odhalila novou značku AUDI, což vážně není vtip - Audi je jedna značka a AUDI (tedy psané kapitálkami a bez čtyř kruhů, víc nic) druhá. Kam si tím chtějí Němci pomoci a současně ničemu neublížit, nemáme tušení, jsou takto akorát směšní před celým světem. Ale to bylo vlastně loni, nové dimenze směšnosti přidali s tím, když odhalili první model AUDI.

Ačkoli se značka měla jmenovat jinak a její auta si říkat jinak, nakonec je prvotinou modelu AUDI E5 Sportback. Znovu to zní jako vtip, ale legrace to ani tentokrát není, celá odlišnost je E místo A a dál ani ň. Auto navíc otřesně vypadá, zvlášť naživo, největší vtip ale bude, až se ukáže, že ani není levné. To ovšem předjímáme další dějství, pro opětovné rozmrzelé pousmání ho ani nepotřebujeme - stačí vidět řešení předního zavazadelníku auta.

Ten si jako elektromobil může dovolit mít, ale co reálně má? Slovo „nic” je spíš kompliment, neboť i nic by šlo pochopit spíš než to, co AUDI E5 reálně dostalo. Jak ukazují fotky níže, pod přední kapotou se nachází jen jeden velký lán plastu, který celá kapota zakrývá. Kousek vpravo je otvor pro dolévání kapaliny ostřikovače, který mohl být řešen tisíci přímočařejšími způsoby, ale budiž. Ta pravá perla je uprostřed.

To je totiž teprve ten zavazadelník. Zavřený jsme ho už viděli, fotka ze sociálních sítí níže jej ale ukazuje otevřený. Doufali jsme aspoň v menší „komín”, vstup do nějakého většího prostoru s menším vstupním otvorem, ale ne, pod krytem je jen takový prťavý „pekáček”, do kterého si dáte možná peněženku a šálu, když to zrovna nebude obří model. A to je celé. Proboha, už jen dělat celou otevírací kapotu kvůli tomuhle? Celý prostor vypadá jako ekvivalent asi tak poloviny průměrné kapsy ve dveřích, je to skutečně méně než nic.

I tento prvek ukazuje nedomyšlenost celého auta a především současný stav Audi. Spousta věcí, které automobilka dělá, je produktem nemyšlení, takovouto věc prostě nejde dát dohromady rozumem - stejně jako značku AUDI, model E5 Sportback a design auta jako z castingu na novou řadu seriálu Peppa Pig. Vlastně to celé nedává smysl, už dříve jsme ale probírali, že firmy se někdy dostanou do takové fáze existence, kdy někdo z vedení zvolí špatný směr, z titulu své funkce jej tlačí proti všem a přímo čí nepřímo (spousta lidí raději odejde sama) se zbavuje všech přemýšlejících kolegů. Až společnost doputuje do chvíle, kdy se smysluplná kreativita vytratí ze všech úrovní jejího fungování.

Proto je tolik věcí na tolika nových Audi špatně. Proto také nové nesmyslné AUDI dostalo takto nesmyslný zavazadelník, nic směšnějšího v této oblasti jsme ještě neviděli.

Ne snad, že by nové AUDI E5 Sportback dělalo dobrý dojem tím, jak vypadá, ... Foto: SAIC/AUDI



...ještě větší absurdity ale skrývá v útrobách. A to jste pořád neviděli vše, níže je ke spatření zbytek této smutné show. Foto: SAIC/AUDI

