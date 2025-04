První nové AUDI vypadá naživo ještě hůř, ušili ho horkou jehlou nejspíš z propadáku Porsche 26.4.2025 | Petr Miler

Nedá se říct, že by tohle auto udělalo dobrý první dojem, ten druhý je přesto ještě o poznání horší. Vskutku podivný design navíc doplňují informace z pozadí vývoje, které též netěší.

Audi včera odhalilo první nové AUDI, jakkoli podivně to zní. A nezklamalo nás jen tím, že své nové levnější značce nedokázalo vetknout větší osobitost, než že použili stejné jméno napsané kapitálkami bez čtyř kruhů po jejich boku. Též označení auta E5 Sportback voní po těžké kreativní zácpě, snad nejkontroverznější je ale jeho design.

Němci vzali loni nevalně přijatý koncept E a udělali z něj naprosto stejně vyhlížející sériový vůz. Třeba se vám líbí, ale nás opravdu neohromil - příď, záď, profil, všechno podstatné je podivně pokroucené, připomínající různé „osobnosti” zvířecí říše. A interiér vypadá jako směsice toho nejhoršího, co koho v posledních letech napadlo instalovat do moderních aut, včetně neobyčejně nesmyslných „digitálních zrcátek” s kamerami a displeji místo funkčně nepřekonatelných fyzických zrcadel.

Takto ale byl vůz pořád představen jen s pomocí oficiálních fotek před veřejnou premiérou v Šanghaji. Tam se ukázal až během včerejšího dne a čínský výrobní partner AUDI pro tento vůz, firma SAIC, zveřejnil pár dalších záběrů přímo ze stánku. A asi to neměl dělat, protože auto na nich působí ještě hůř, o dost hůř.

Jednak fotky nejsou nijak nakašírované, jednak (jinak stále stejně růžový) lak působí díky odlišné expozici záběrů jako světlejší či úplně bílý. A vypadá najednou ještě hůř, zejména z profilu je to podivně zprohýbané cosi, co se svou zjevnou mohutnost snaží zastřít prolnutými černými prahy. Přidejte příď jak z prasátka a záď jak z mihule a máte před sebou něco velmi nevábného.

SAIC navíc připomíná, že vývoj AUDI E5 Sportback zabral pouhých 18 měsíců, což je na jakékoli nové auto velmi krátká doba. Němci sice říkají, že vůz stojí na něčem, čemu říkají Advanced Digitalized Platform, v zákulisí se ale hovoří o tom, že vzali platformu J1 používanou Porsche Taycan a měli hotovo. Ostatně E5 silně připomíná Taycan Sport Turismo a sedí i velká část technických parametrů. Vše tak působí dojmem, že SAIC a AUDI jen dostali na hraní hotovou techniku Taycanu, který je dnes suverénně největším prodejním propadákem Porsche, když jeho odbyt loni z beztak nevalných čísel klesl celosvětově o 49 %, a pouze jej vyladili do trochu jiné podoby. Ani takové vyšívání horkou jehlou z něčeho nedobře přijatého nezní jako recept na úspěch.

Samozřejmě, za správnou cenu to může fungovat. A AUDI nemají být až tak drahá. Něco nám ale říká, že Němci dnes skutečně levné auto udělat neumí, a to ani když sáhnou po přístupu - jak sami říkají - „made in China, made for China”. Ostatně, když už si libují v anglicismech, začít by mohli motivem jedné z písní Roxette - Dressed For Success. To v případě E5 Sportback zaručeně vynechali.

Existovala naděje, že AUDI E5 Sportback bude aspoň naživo vypadat líp. Tato naděje pohasla. Foto: SAIC/AUDI

Zdroj: SAIC/AUDI

