První nové čínské auto z pera dlouholetého šéfdesignéra Škody už se začíná prodávat, přišel s ním sakra rychle

Petr ProkopecI tohle nakonec ukazuje, jak moc se s tím dnes Číňané nemažou. Jozef Kabaň se u svého nového čínského chlebodárce sotva ohřál, přesto je podepsaný nejen pod koncepty, ale už i pod prvním produkčním vozem SAICu. Tohle je on.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
I tohle nakonec ukazuje, jak moc se s tím dnes Číňané nemažou. Jozef Kabaň se u svého nového čínského chlebodárce sotva ohřál, přesto je podepsaný nejen pod koncepty, ale už i pod prvním produkčním vozem SAICu. Tohle je on.
Evropané sice přísloví „není čas ztrácet čas“ používají s oblibou, jen málokdo se jím však řídí. Zkuste se ovšem přesunout o pár tisíc kilometrů na východ a rázem uvidíte, co znamená v praxi. Čínští výrobci totiž nabrali tempo tak vražedné, že by jim nestačila ani slavná Kobra 11. Ostatně se jen podívejte na takové Xiaomi - ještě před dvěma lety šlo o firmu, která s automobilovou branží neměla nic společného. Dnes ovšem patří mezi značky, které v průměru prodávají sedm tisíc elektromobilů týdně. A pokud by měla vyšší výrobní kapacity, je ještě úspěšnější.
My si dnes nicméně posvítíme na automobilku SAIC, pod kterou spadá i značka Roewe. Ta se momentálně pochlubila novým plug-in hybridním sedanem M7, který by měl dosáhnout dojezdu až 2 050 km. To je působivé číslo, které ovšem s realitou také nemá mnoho společného. Místo toho zde máme laboratorní výpočet dle cyklu CLTC, který s bateriemi o kapacitě 19,7 kWh pojí čistě elektrických 160 km dojezdu. Dalších 1 890 km by pak majitelé měli zvládnout urazit na 55litrovou palivovou nádrž, což odpovídá průměru 2,9 l/100 km.
Není to nicméně toto nadhodnocování reality, které Čechy zaujme nejvíc. Roewe M7 je totiž čínskou prvotinou designéra Jozefa Kabaně, dlouholetého šéfdesignéra Škody, autora Bugatti Veyron či Škody Octavia první generace. Ten je na výplatní listině SAIC od jara loňského roku, přičemž u zavedených značek by si za tu dobu možná tak stihnul zařídit kancelář a seznámit se s ostatními zaměstnanci. Jenže Číňané opravdu neztrácí čas, načež se Kabaň v mezičase již stihnul podepsat pod pár konceptů. M7 je pak jeho prvním produkčním vozem, který pro SAIC navrhnul.
Spíše než koncernové vozy ovšem čínská novinka odkazuje na jiné předchozí působiště designéra, a sice na Rolls-Royce. To není náhoda, M7 má totiž značce Roewe pomoci v posunu do vyšších sfér. Délka vozu proto narostla na 2 940 milimetrů, zatímco rozvor činí 2 820 mm. Cestující vpředu i vzadu se tak mohou těšit na dostatek místa, stejně jako na nemalý komfort. Všechna sedadla totiž disponují vyhříváním, ta přední pak i chlazením. Značka pak dále zmiňuje 28 odkládacích schránek napříč kabinou a 527litrový zavazadelník.
M7 dále páruje 10,25palcový digitální přístrojový štít s 15,6palcovou obrazovkou multimédií. S těmi je spojena jak umělá inteligence, tak i hlasové ovládání. Co se pak v úvodu zmíněného hybridního ústrojí týče, to spojuje atmosférickou jedna-pětku s elektromotorem. Spalovací ústrojí pak sice má na kontě působivou 43procentní termální efektivitu, na straně druhé však dává jen 110 koní a 135 Nm. Elektromotor pak sice dodává dalších 184 kobyl a 330 Nm, s těmi ovšem lze počítat jen při nabitých bateriích.
Na akceleraci z klidu na stovku za 7,9 sekundy tedy dojde pouze někdy, maximálky 185 km/h bude dosaženo zřejmě jen na spalovací pohon. Jízdní dynamika ovšem v Číně není tak důležitá jako v Evropě, pročež se tím nikdo nebude zabývat. Zvláště po pohledu na cenu, která je více než lákavá . se základní úrovní výbavy stojí M7 jen 97 800 yuanů neboli 286 tisíc Kč, v případě vrcholné verze pak jde o 114 800 CNY, tedy o 336 tisíc korun. Takové částky by přitom změnili názor na vše ostatní i u řady Evropanů.
Čínský plug-in hybridní sedan M7 staví nejen na působivém dojezdu, kterého v reálu nikdy nedosáhnete, ale také na jménu designéra. Jde totiž o první produkční vůz, který pro Číňany navrhl Jozef Kabaň. Foto: Roewe
Zdroj: Roewe
