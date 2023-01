První novodobý Moskvič nikdo nechce, z 600 vyrobených aut se prodalo 6, jediný soukromý majitel je úředník před 11 hodinami | Petr Miler

Bylo by předčasné dělat z toho dalekosáhlé závěry, jako první konfrontaci avizovaného s realitou to ale nelze ignorovat. Jakkoli nový Moskvič nevypadá zle a na současné ruské poměry není drahý, zájem o něj je dosud prakticky nulový.

Všechno zlé je k něčemu dobré a platí to i o nepřímých dopadech válečných operací. Jakkoli na samotném konfliktu na Ukrajině nelze spatřovat nic pozitivního, reakce západu na něj vrací do hry už pomalu zapomenuté ruské značky aut. A to pozitivně vnímat lze, neboť pestrosti na automobilovém trhu není nikdy dost. Rusové zkrátka musí pod tíhou sankcí vykrýt domácí automobilové potřeby jinak. A nic jiného než tím či oním způsobem rozjet lokální výrobu nových vozů jim nezbývá.

Tak se stalo, že se návratu ze záhrobí dočkal Moskvič, u nás spíše nechvalně proslulá značka nijak ohromujících aut zejména předlistopadových časů. Nostalgie ale hojí rány a nechává vzpomínky jen na to dobré, takže nepochybujeme, že si leckdo v Moskviči prožil i hezčí části svého života, které si s ním spojuje. Návrat této značky si jistě i proto vysloužil spoustu pozornosti, první test jej nevykreslil ve špatných barvách a ceny jsou na poměry současného Ruska relativně příznivé. Přesto se nezdá, že by o vůz kdokoli stál.

Znovuzrozená automobilka, která zatím více než co jiného dává dohromady sady dílů dorazivších z Číny (neboť Moskvič 3 je jen lehce upravený JAC JS4, nic víc), loni vyrobila prvních 600 aut s cílem dostat se rychle na desítky tisíc vyprodukovaných aut zejména ve chvíli, kdy se v Moskvě rozjede plnohodnotná pásová výroba s větším zastoupením ruských komponentů. Podle šéfa odboru dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury Moskvy Maxima Liksutova jde všechno jako na drátkách a před pár dny měl být už dvoutisící vyrobený kus Moskviče 3 předán (pro změnu) stotisícímu novému obyvateli města, který se do něj nastěhoval v rámci jakéhosi programu podpory bydlení.

To zní dobře, až na to, že oficiální čísla o registracích aut nic takového zdaleka nepodporují a ani nenaznačují, že by se tisíce kusů tohoto auta mohly kdy prodat. Podle všeho se neprodalo prakticky nic. Kolegové z ruského Dromu si koledují o Sibiř, když na základě oficiálních dat o registracích uvádí, že v prosinci si navzdory fyzickému začátku prodejů 21. prosince koupilo z 600 vyrobených kusů Moskvič 3 pouze 6 (šest) subjektů. A záměrně říkáme subjektů, neboť soukromý majitel je jeden jediný - Maxim Liksutov osobně. Ostatní kupci jsou firmy a státní instituce, to je celé. Čtyři vozy pak dostaly benzinový a dva elektrický pohon.

Je jasné, že na nějaké velké zúčtování je příliš brzy, přesto se rozpor mezi bezproblémovým avizovaným a fakticky zjevně drhnoucím rozjezdem ságy „Moskvič Revival” zdá být varovný. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet v lednu, oficiální data o registracích nikdo neobelže. Pokud ale politici budou říkat, že se předávají x-tisící kusy a reálně bude v provozu pár aut, stěží bude možné váhat nad tím, jaká je realita.

Nový Moskvič 3 je předělaným čínským JAC JS4 a nevypadá a ani ese podle všeho neprojevuje úplně nezajímavě, zvlášť vzhledem k ceně. Přesto se zdá, že ho nikdo nechce. Foto: Moskvič

