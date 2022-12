První nový Moskvič už se dá koupit i v elektrické verzi, z jeho ceny se Rusům protáčí panenky před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

A nakonec nejen z ceny. Nové SUV vyfasovalo tak malý výkon, že dynamikou nemůže oslnit, dojezd pak není velkorysý ani na papíře, zvláště v ruském prostředí. Komu chce znovuzrozená značka tohle auto prodávat, nemáme tušení.

Rusko už z principu není zemí, kterou by mohl kdokoli soudný považovat za ráj elektrických aut. V prvé řadě je třeba připomenout její obrovskou rozlohu, ve druhé pak spíše chladnější podnebí. Zmínit je nutné také ohromné zásoby ropy, které Rusy do elektrifikace aut jednoduše nenutí. Je sice pravdou, že problémem není ani výroba elektřiny, použitelná infrastruktura by ale vyžadovala miliony dobíjecích stanic. V létě letošního roku jich však bylo jen zhruba 18 700, přičemž dle plánů by daný počet měl do roku 2030 vzrůst na 144 tisíc. Z hlediska potřeb Ruska je to jako když plivne.

Problémem je pochopitelně také kupní síla obyvatel, která nebyla závratná ani před válkou a letos se určitě nezlepšila. Na nové auto má sice dost lidí, nejlevnější vozy v zemi stojí zlomek českých cen, ale na to elektrické? Zvláště při jeho omezené využitelnosti? Něco takového může oslovit leda část obyvatel větších měst, znovuzrozený Moskvič si nicméně myslí, že je dobrý nápad i takový model nabídnout.

Na trh tedy nemíří pouze benzinová verze původně ryze čínského SUV, kterou jsme si mohli přiblížit už i s pomocí prvního testu, ale také ta bateriová. Do vínku dostala jedinou pohonnou jednotku SY Power TZ200XSIEM1, která roztáčí přední kola s pomocí 68 koní. To je vůbec nejnižší výkon, s jakým je tento vůz spojen. U jiných variant mohou ruští zákazníci počítat vždy se 150 koňmi, které mají zaručit 7,5sekundový sprint na stovku. Elektromobil s méně jak polovičním výkonem dynamikou opravdu neoslní. Dojezd vozu osazeného bateriemi Sinoev o kapacitě 55 kW pak byl vyčíslen na 410 km, což je velmi optimistické číslo.

Moskvič 3e tedy není odsouzen k úspěchu už svými parametry, a to ještě neznáte cenu. Ta činí 3,5 milionu rublů, což je v přepočtu 1 149 000 Kč, z toho se Rusům protáčí panenky. Dotace na elektrická auta ji dokáží snížit o 925 000 RUB (asi 305 000 Kč), ani tak velkorysý příspěvek ale z vozu konkurenceschopné zboží nedělá. Však benzinovou verzi, v jejímž případě vůz pohání 150 koní, lze pořídit za 1 970 000 RUB (cca 647 tisíc Kč). Opravdu tedy nechápeme, proč by kdokoli měl kráčet elektrickou cestou.

Zajímavé je, že znovuzrozená značka není jedinou, jenž po něčem takovém touží. Se svým elektromobilem totiž přišel i AvtoVAZ pod hlavičkou Lady. Tato automobilka nicméně předpokládá, že její e-Largus do prodeje dorazí až v roce 2024. Dostane pak sice 150 koní, s nimiž však stovku zvládne za 10 sekund a její maximum činí 145 km/h. Znovu tak nebude oč stát, zvlášť když u toho ani tentokrát jistě nebude nízká cena.

Nový Moskvič 3 vám stále můžeme ukázat jen ve spalovací verzi, elektrické provedení 3e je ale prakticky totožné, liší se jen voličem jízdních režimů. Po uplatnění velkorysých dotací je k mání od 2 575 000 RUB, tedy asi 844 tisíc Kč, to není málo z jakéhokoli úhlu pohledu, zvláště pak vzhledem k dynamice a použitelnosti. Foto: Moskvič

Zdroje: Moskvič, AvtoVAZ

Petr Prokopec

