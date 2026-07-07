První pohled na nový Alpine A110 láká, jenže klame tělem. Není to skutečné budoucí auto, v útrobách skrývá sebevražedný koktejl
Petr ProkopecNa první pohled se zdá, že se Alpine odrazil tou správnou nohou od obou dosavadních provedení své ikony, rozšířená stavba slibuje vizuálně atraktivnější i fakticky schopnější auto. Realitou ale bude spíš pravý opak.
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První pohled na nový Alpine A110 láká, jenže klame tělem. Není to skutečné budoucí auto, v útrobách skrývá sebevražedný koktejl
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Na první pohled se zdá, že se Alpine odrazil tou správnou nohou od obou dosavadních provedení své ikony, rozšířená stavba slibuje vizuálně atraktivnější i fakticky schopnější auto. Realitou ale bude spíš pravý opak.
Letos v červnu se uzavřela jedna velká kapitola dějin sportovních aut. Alpine totiž vyrobilo kupé A110 s pořadovým číslem 28 701, které zároveň bylo tím úplně posledním v rámci druhé generace tohoto modelu. Ten se v produkční verzi poprvé ukázal světu v březnu 2017 na autosalonu v Ženevě, přičemž za prvními zákazníky zamířil jen o pár měsíců později. Francouzi nicméně v evoluci pokračovali a s každou další variantou zvedali výkon a snižovali hmotnost, pročež se nakonec dostali až na poměr 350 koní a 1 090 kilogramů.
Značka Alpine tak vlastně šla proti proudu, neboť většina dalších sportovních aut z posledních let hmotnost jen nabírala. Povětšinou za tím stála elektrifikace, se kterou se třeba takové BMW M5 dostalo až na 2,5tunovou metu a nové Audi RS5 jen kousek pod ni. Automobilky ale najednou kila nezajímají, pokud je v útrobách auta elektromotor, s nímž jsou i zmíněná auta schopná jezdit aspoň chvíli na oko bezemisně, což z nich dělá šampion v očích současných regulací postavených právě kolem emisí CO2.
I Francouzi tak u nové generace A110 počítají s dramatickou rošádou, kdy dosud čistě spalovací pohon nahradí tím ryze elektrickým. Vycházet přitom bude z architektury APP (Alpine Performance Platform), která má být pro úspěch vozu klíčová. „Navržena je tak, aby dokázala pojmout i spalovací motor. Neznamená to, že ho použijeme, ale jsme na to připraveni,“ uvedl šéf značky Philippe Krief a potvrdil aspoň to, že si Alpine nechává otevřená zadní vrátka. Zatím je ale použít nehodlá.
APP možná nabídne neobvyklá řešení, která by z A110 třetí generace i mohla udělat dobrý elektromobil, stále to ale neznamená, že půjde o dobrý sporťák, po kterém budou toužit nadšenci do řízení. A jakkoli se zdá, že vůz předznamenaný konceptem A110 Future, který můžete vidět na fotkách okolo (a který se naplno ukáže o víkendu na Festivalu rychlosti v Goodwoodu), má čím zaujmout, je třeba říci, že jde jen o rozšířenou vývojovou mulu vzešlou ze současného provedení. Novinka tedy může vypadat i o dost jinak a především - v útrobách bude mít sebevražedný koktejl v podobě elektromotoru a baterie, který se do sportovních aut nehodí už kvůli nárůstu hmotnosti a omezené použotelnosti.
Alpine ostatně už teď předpokládá, že novinka by měla vážit zhruba 1 450 kg. To na elektromobily není mnoho, jenže stále jsme o skoro 40 procent a čtyři metráky výš než u spalovacího modelu. Oproti němu pak novinka naroste do délky, výškově by se však stále měla pohybovat na úrovni 1,3metru. Francouzi tak u ní museli být inovativní a baterie rozdělili do dvou paketů, z nichž ani jeden nebyl usazen do podlahy. Místo toho ten zadní trůní za sedadly, kde byl dosud motor.
Tuto koncepci pro změnu umožnila inovativní zadní náprava, která počítá se dvěma elektromotory zasazenými do kol. Uvolnil se tak nejen prostor pro zmíněný paket, ale ještě má dojít na rychlejší a přesnější přenos výkonu. Krief ovšem potvrdil, že dorazí také čtyřkolka, která se dočká ještě jednotky usazené vpředu. To podle šéfa francouzské značky přinese „mnoho výkonu“, stejně jako bude možné počítat se zhruba 600kilometrovým dojezdem.
„Velký paket je cenově efektivní, zatímco jeho rozdělení do dvou menších je výhodnější daleko méně. My ale šli touto cestou, protože si nemůžeme dovolit žádné kompromisy, nová A110 musí být skutečnou A110,“ uvedl ke změnám Krief. A dodal, že „když dáte autu výhodu elektrického pohonu, stejně jako rychlé řízení, odezvu, silné brzdy či se bude z nedotáčivosti či přetáčivosti rychle vracet do neutrálu, pak získáte pocit lehkosti“.
Tedy jinými slovy, Alpine hodlá jít stejnou cestou jako řada konkurentů, kteří chtějí dosáhnout revoluce u spalovacích aut tím, že vše přirozené budou „fejkovat“. Vážně je tohle něco, co kupci A110 chtějí? Tipujeme, že nikoli, ostatně to již pochopilo i dříve podobně zeleně zabedněné Porsche, které chtělo jen na elektromobilitu přejít i s Caymanem a Boxsterem. Nyní však oba vozy urychleně předělává na spalovací pohon.
Něco takového dost možná čeká i Francouze, byť v jejich případě bude cesta díky zmíněným otevřeným vrátkům kratší. Proč ale potřebují absolvovat mnohamiliardový výlet do slepé uličky, nám hlava opravdu nebere. Pokud dnes chcete úspěšně nabízet puristický sporťák, musí disponovat spalovacím pohonem. Pouze s ním jsou spojené emoce, které jsou pro tento segment klíčové. Právě proto dosavadní A110 tak bodovala. A proto ta elektrická nejspíš selže jako všechny takto koncipované vozy do dnešních dnů.
Předobraz elektrického kupé A110 se ukázal na prvních fotkách, naživo pak bude debutovat o víkendu v Goodwoodu. Je to ale jen rozšířená mula dosavadního provedení, s nímž bude mít společného jen málo. Foto: Alpine
Zdroj: Auto Express, Alpine
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