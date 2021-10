První prestižní značka nabízí záruku na 10 let, je to součást snah obcházet dealery před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lexus

Pětkrát delší záruku než Mercedes-Benz začala jako první nabízet značka, od které se to po jarním kroku Toyoty vlastně i dalo čekat. Hned tak vás nečekané výdaje nemusí potkat ani při pořízení nového a dokonce i ojetého Lexusu.

Po moderních vozech lidé sice touží, zároveň se jich však do jisté míry bojí. Stojí za tím jejich stále komplikovanější technika, u níž zejména s postupujícím časem rostou obavy z vážných poruch. Veškeré systémy jsou navíc propojené, a tak stačí relativně málo, aby jinak mechanicky fungující auto bylo schopno jízdy jen v omezeném režimu nebo vůbec. Oprava pak může snadno vyjít i na desítky či stovky tisíc korun, aniž by zvenčí či zevnitř kdokoliv poznal, že je něco v nepořádku.

Výrobci se nicméně zákazníky snaží soustavně ubezpečovat o příkladné kvalitě, a i proto nabízí stále delší záruční lhůty. V mnoha případech sice za takovou garanci musíte platit, ovšem pokud nemáte známého s vlastním servisem, několikatisícová oběť se vyplatí. Stačí si totiž uvědomit, že v té chvíli vám automobilka kupříkladu bez problémů vymění světlo, pokud z nějakého důvodu přestane fungovat. A jen to dnes stojí desítky, u drahých modelů s komplikovanými LED či laserovými světly klidně i přes sto tisíc korun.

Z továrních záruk se tak stává důležitý prodejní argument, načež se nelze divit výrobcům, že garanční dobu šponují na maximum. Na počátku června se přitom do čela pelotonu dostala Toyota, která představila program Relax. Ten navazuje na standardní záruku, jíž následně může prodloužit až na 10 let. Za něco takového navíc nemusíte připlácet, stačí jen vlastnictví japonského vozu a pravidelné návštěvy autorizovaných servisů.

Nově obdobný program začíná nabízet i dceřiný Lexus. Podmínky vstupu do „klubu“ se nemění, což znamená, že s prodlouženou zárukou může počítat každý vůz, který je starý alespoň dva roky či má najeto minimálně 85 tisíc kilometrů. Zároveň nicméně nesmí být více než desetiletý a nájezd nesmí překročit 160 000 km. V takovém případě vám je po návštěvě servisu záruka vždy prodloužena o rok.

Stejně jako Toyota ani Lexus nesvazuje prodlouženou záruku s osobou majitele, nýbrž s vozem. Počítat s ní tedy může i nový vlastník, což pochopitelně zvyšuje zůstatkovou hodnotu japonských aut, a to navzdory skutečnosti, že došlo k redukcím v rámci výchozí záruky. Ta byla původně pětiletá, nově je tříletá, vzhledem k automatickému prodlužování na 10 let to ale stěží bude někoho trápit.

Jak jsme naznačili již dříve, s podobnými programy se automobilky začínají připravovat na budoucnost, která počítá s vynecháním dealerů z prodejního řetězce. Oficiální zastoupení tedy již nová auta nebudou prodávat, nýbrž jen předávat. Jejich stěžejní činnost bude spočívat v servisování, a právě proto jim Toyota i Lexus na jednu stranu chtějí zajistit dlouholetou věrnost klientely a na druhou mít i v tomto případě maximální kontrolu nad finančními toky - záruční opravy nebude platit klient, ale výrobce. Že se kupci na nový program snadno nechají zlákat, je pomalu stoprocentní.

Můžeme pak už jen dodat, že program Relax bohužel aktuálně není v České republice nabízen, a to ani Toyotou, ani Lexusem. Zda a případně kdy se tak stane, momentálně není jasné. Jelikož však jde o akci celoevropského formátu, dá se předpokládat, že program je postupně zaváděn do jednotlivých zemí - nově funguje třeba v Nizozemsku. Jsme zvědavi, jak na to odpoví další značky, boj o zákazníka ale zjevně začíná přituhovat a třeba zmiňovaný Mercedes coby přímý konkurent se těžko bude mlčky dívat na to, jak soupeř nabízí v určitém směru pětkrát více.

Lexus stejně jako Toyota nově počítá se zárukou prodlouženou až na 10 let. Ta je přitom svázána s vozy, nikoliv s majiteli. I když si tedy pořídíte pětiletou ojetinu, můžete počítat s tovární garancí. Foto: Lexus

Zdroj: Lexus

