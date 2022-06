První „protisankční“ Lada se začala prodávat, jde skutečně o nejlevnější nový vůz na trhu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Rusko se zjevně začíná otřásat z dopadů uvalených sankcí a patrné je to i pohledem motoristů. Dlouho zastavená výroba nových Lad znovu jede a poněkud „oholené” provedení Granty lze i koupit. Je skutečně nejlevnější, otázkou ale je, zda je na ruské poměry levné.

Život v Rusku se do starých kolejí patrně hned tak nevrátí, situace v zemi se ale zjevně začíná stabilizovat. Muselo se to stát, nějaké přizpůsobení se nové situaci bylo zkrátka nevyhnutelné. Místní si tak sice již nemohou zajít do McDonald's na svačinu, náhražka v podobě domácího řetězce pojmenovaného Vkusno a točka se jim ovšem nezajídá, naopak jsou ochotni vystávat před fast foody dlouhé fronty. Stejně tak si mohou začít objednávat i Lady, jejich výroba byla totiž obnovena. Aktuálně sice jde jen o model Granta, ještě tento měsíc se však na linku má vrátit i Niva a od července rovněž Largus.

My si dnes posvítíme na prvního navrátilce, který už má své ceny. Příslib AvtoVAZu, že půjde o nejlevnější nový vůz na trhu, se naplnil, ceny ale nejsou až tak nízké, jak se čekalo. Ač totiž vůz nemá ABS, airbag řidiče a disponuje motorem s osmiventilovou technikou místo šestnáctiventilové, dle automobilky by měl nově stát 675 900 rublů. To je asi 270 tisíc Kč v přepočtu a o 26 tisíc rublů víc, než se čekalo.

Českou sumu nechme být, ta je poněkud nafouklá nepřirozeně drahým rublem, podstatnější je pohled Rusů. Ti ještě loni mohli koupit vůz od 559 900 rublů (dle tehdejšího kurzu zhruba 177 tisíc korun, pro úplnost) a za pár měsíců tedy podražila o 116 tisíc rublů, aniž by nabízela více - právě naopak. Průměrná mzda se pak sice v Rusku taktéž zvedla, a to na aktuálních 66 757 RUB (26 650 Kč), ovšem značná část lidí se pohybuje lehce nad minimální mzdou, která povyrostl na (13 890 RUB/5 550 Kč).

Znamená to tedy, že zatímco loni i Rus s minimální mzdou dokázal na základní Ladu Granta s šestnáctiventilovou technikou ušetřit za necelých 35 měsíců, nyní k tomu potřebuje zhruba 49 měsíců, tedy o rok a něco déle. Pokud si nicméně uvědomíme, že nahoru šly stejně jako u nás třeba potraviny, pak reálně jde o ještě delší dobu. Ač tedy Lada znovu dokázala rozjet výrobu, zájem publika zůstane chvíli otázkou.

Aktuálně pak už jen můžeme zopakovat, že Granta bude k dispozici s přídomkem Classic. Jako taková pak nepřijde jen o ABS či airbagy, ale rovněž o systém nouzového brzdění, trakční kontrolu, předpínače bezpečnostních pásů, systém nouzového volání v případě nehody či zabezpečení proti krádeži. Kromě rádia tak na její palubě bude chybět pomalu veškerá elektronika, která se na ceně podílí především. Přesto ale došlo na zmíněné zdražení.

Lada Granta se s přídomkem Classic vrátila na montážní linky a její cena zůstává lidová. Není ovšem už tak lidová, jako bývala. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.