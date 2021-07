Automobilové dítě prezidenta Erdogana se ukázalo ve výrobě, vzalo si asi moc velké sousto před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Anadolu Agency

Mělo jít o první auto ryze tureckého původu, což nakonec nebude až tak úplně pravda. Více než to ale zaujmou ambice nové značky - ty jsou ještě vyšší, než budou ceny jejích prvotin.

O turecké automobilce Togg nebylo nějakou chvíli slyšet, neznamená to však, že by v mezičase nevyvíjela žádnou činnost. Právě naopak se posouvá blíže k zahájení sériové výroby elektrického sedanu a elektrického SUV, což budou její prvotiny. Tuto dvojici má nicméně ještě do roku 2030 doplnit hned trojice dalších aut. Ambice tedy Turci mají opravdu nemalé, je však otázkou, na kolik mohou být úspěšné

Togg se nově pochlubil snímky z továrny ležící v provincii Bursa, na kterých si můžeme prohlédnout část vybavení i skelet chystaného SUV v různých fázích výrobního cyklu. To bude stejně jako sedan v základní verzi disponovat jedním elektromotorem usazeným na zadní nápravě, kterou bude roztáčet 200 koňmi. Zákazníci nicméně budou moci sáhnout i po dvoumotorové verzi, přičemž jednotka na přední nápravě disponuje stejným výkonem.

Turci počítají s tím, že 75 procent dodavatelů je alokováno v jejich domovině, zatímco zbytek pochází z Evropy či Asie. Právě těchto 25 procent firem ovšem bude mít stěžejní vliv na veškerou dostupnost a vlastně i ceny. Informace sice zatím nejsou jednotné, podle informací turecké agentury Anadolu ale články baterií budou pocházet od čínské firmy Farasis Energy nebo od blíže neupřesněného dodavatele z Německa. Zrovna zásadní komponent tedy tureckého původu nebude určitě.

Kapacita akumulátorů nemá přesáhnout 80 kWh, dojezd vrcholných modelů by nicméně měl přesáhnout 500 km. Pokud pak budou lithium-iontové baterie skutečně pocházet od Číňanů, pak jejich výdrž má činit minimálně milion kilometrů, zatímco u rychlodobíjecích stojanů mají dosáhnout 80procentní kapacity za 20 minut. Pokud nicméně modely Toggu připojíte na domácí zásuvku, budou u ní muset stát celou noc.

Automobilka má už uzavřenou smlouvu s vládou, podle nějž stát odebere hned 30 tisíc aut. To nepřekvapí, uvážíme-li, že celý Togg je automobilovým dítětem tureckého prezidenta, tento kontrakt má být ovšem postupně realizován až do roku 2035, přičemž kapacita továrny činí vysokých 175 tisíc vozů ročně. Turci tedy doufají, že do konce dekády prodají hned milion aut, a to privátní klientele. Pokud ale takový plán má být naplněn, bude muset vláda sáhnout opravdu hluboko do kapsy, neboť bez velkých dotací to nepůjde.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že čtvrtina lidí v Turecku vydělává méně než 4 420 tureckých lir (asi 11 200 Kč) měsíčně a polovina méně než 7 830 TRY (cca 20 000 Kč). Průměrný plat je pak nižší než třeba u nás a zdanění aut vysoké, což je patrné i na registracích. Přes 85 procent všech prodaných aut totiž tvoří mini vozy, malá auta a kompakty. Ve srovnání s nimi budou elektrické novinky pro většinu národa nedosažitelné.

Je tak otázkou, kde chce Togg hledat ony stovky tisíc zákazníků ročně. Přičemž s extrémním úspěchem asi nelze čekat ani po expanzi do Německa, která má proběhnout krátce poté, co v příštím roce odstartuje sériová výroba i prodej. Zvláště když sedan nedorazí do showroomů společně s SUV, nýbrž až s dvouletým zpožděním. Novou automobilku tak dost možná čeká zklamání, vzala si opravdu velké sousto.

Turecká automobilka Togg se pochlubila prvním skoro sériovým SUV. Výroba produkčních aut se pak rozjede v příštím roce, komu je ale značka hodlá prodávat v tak velkém množství, je záhadou. Foto: Togg



Hotové auto jsme zatím mohli vidět jen ve formě konceptu, třebaže produkci blízkého. Foto: Togg

Zdroje: Togg, Anadolu Agency

Petr Prokopec