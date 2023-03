První šéf automobilky už říká, že EU dělá z Evropy druhou Kubu, ani nová výjimka nic nezachrání před 3 hodinami | Petr Miler

Je krajně neobvyklé, aby si podobným způsobem pouštěl pusu na špacír generální ředitel významné firmy vyrábějící auta. Kroky Evropské unie ale zjevně zašly tak daleko, že už ani takoví lidé nedokážou mlčet.

O tom, že se Evropská unie rozhodla rozhodla udělat z Evropy druhou Kubu, jsme se těmito slovy poprvé zmínili loni v červnu, když byl přijat záměr od roku 2035 fakticky zakázat prodej jiných než elektrických aut na celém území unie. Tuto frázi jsme pak použili ještě několikrát, naposledy před pár dny, když se ukázalo, jaký efekt mají dosavadní regulace na dříve hrdý německý autopark.

Toto spojení může znít poněkud senzacechtivě, vystihuje ale podstatu věci. Pokud fakticky zamezíte firmám - a to v jakémkoli oboru - snažit se dosáhnout po všech stránkách nejlepšího řešení pro zákazníka, zamezíte volné soutěži mezi nimi a nadiktujete jim způsob, jak mají to či ono řešit, téměř vždy dojdete k tomu, že budou nabízet dražší a horší řešení. Když se pak jedná o věci tak potřebné, jako jsou auta, část lidí si ty nové logicky nebude moci dovolit. Dál je ale bude chtít, co tedy udělá? No bude při životě udržovat ty staré a funkční, které by jinak stejní lidé dávno nahradili.

Na Kubě panují jiná faktická omezení, která uměle zdražují nová auta a činí je téměř nedostupnými, princip je ale stejný. A tak se to na tamních silnicích jen hemží dekády starými vozy, které lidé udržují fit, seč to jen jde, neboť fakticky nemají žádnou jinou alternativu. EU by se musela sakramentsky dlouho snažit, aby to s Evropou dotáhla tak daleko, princip je ale pořád totožný - místní autopark stárne s tím, jak je více a více lidí uměle vytlačováno z trhu nových vozů.

Je to tedy korektní příměr, třebaže v konkrétních projevech situace je a bude trochu odlišná. A nakonec není divu, že po spojeních „druhá Kuba” nebo „Havana efekt” sahá stále více lidí. Přesto jsme určitě nečekali, že by po první zmíněné frázi sáhl některý z šéfů velkých automobilek. Leč stalo se. Generální ředitel Iveca Gerrit Marx se do EU opřel už v polovině měsíce a teď to udělal znovu.

Doktor Marx si přímo do centrály Iveca pozval novináře a na Bruselu nenechal suchou jedinou modro-žlutou nit. Rozvášnil se hlavně v rozhovoru pro Bloomberg, ve kterém řekl, že tlak EU na rozšíření drahých elektromobilů nepovede k hromadnému odklonu od stávajících spalovacích vozidel, jak politici doufají, ale bude mít přesně opačný účinek. Donutí většinu řidičů a provozovatelů vozových parků jen k tomu, aby zůstali u starších aut se vším, co s tím souvisí. „Proměníme Evropu v Kubu, kde na silnicích vidíte jen stará auta,“ řekl otevřeně Marx. Podle něj si obyčejní lidé nové alternativy jednoduše nebudou moci dovolit.

Německý manažer v italských službách dal také jasně najevo, že není příznivcem nové emisní legislativy Euro 7 a označil snahu politiků Evropské unie o vládnutí kontinentu za „nefunkční“. A jakkoli tlak na stoprocentní elektromobilitu v poslední době polevil poté, zákaz aut se spalovacími motory v EU od roku 2035 byl fakticky zrušen přijetím výjimky pro syntetická paliva, ani tuhle cestu nevidí jako řešení. Podle něj jsou e-paliva „šampaňským pohonu“ a řekl, že i když mohou přijít vhod bohatým řidičům Porsche nebo Ferrari, pro široké masy nic podstatného nezmění.

„Pokud máte Ferrari nebo pokud jezdíte ve svém Porsche Turbo jednou za víkend, bude vám jedno, zda litr paliva stojí 5 euro nebo 8 euro, ale není to palivo pro budoucnost,“ řekl konkrétně Marx. A obavu má i z toho, že přechod na e-paliva nezmění to, co chce EU omezením závislosti kontinentu na fosilních palivech sekundárně řešit, tedy závislost na dodávkách energií z potenciálně problematických regionů, v tomto případě hlavně z Blízkého východu. „Hádejte, kdo se chce stát jedničkou ve výrobě e-paliv - Saúdská Arábie,“ řekl dále Bloombergu Marx. „Jen nahrazujeme jeden zdroj druhým, ale ze stejného regionu,“ uzavřel.

Jsou to jistě velmi kritické - a vzhledem k Marxově pozici velmi překvapivé či spíše překvapivě otevřeně prezentované - postoje, nemůžeme ale říci, že by postrádaly logiku. Elektromobilita ve své současné podobě skutečně není řešením. A syntetická paliva, byť jsou lepší než nic, dál představují zejména z hlediska ekonomické efektivity jen záplatu na problém, který patrně nemohou plně vyřešit.

Teď už se můžeme jen ptát, kdy doktor Marx dostane výpověď, protože takto nepěkně se o EU přece nemluví. Rozhodně ne ve firmě ovládané skupinou CNH Industrial, kterou téměř plně vlastní konglomerát Exor ovládaný dědici Gianniho Agnelliho, především pak Johnem Elkannem. A ten se s Bruselem vždy snažil být zadobře...

