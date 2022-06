První šéfdesignér automobilky odmítá obří dotykové displeje v autech a obrovské masky, jsou prý hloupé před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: DS Automobiles

Jde o prvky, které jsou vlastní stále většímu množství moderních aut, i když mají řadu zjevných nevýhod. Otevřeně proti nim nevystupuje nikdo, Thierryho Métroze můžeme označit za první velkou výjimku. Lze ale jeho slova brát vážně?

V posledních letech téměř všechny výrobce sjednotil jeden trend. Na mysli nyní nemáme karoserie typu SUV, nýbrž stále větší dotykové displeje. Ty dnes v interiérech mnoha výrobců vládnou natolik, že najít fyzické tlačítko je prakticky nemožné. Kabiny tato řešení činí designově i technicky jednoduššími a bez řady tlačítek i výrobně levnějšími, funkce tím ale trpí. A výsledkem nemusí být ani ohromující vzhled, jak naznačuje Thierry Métroz.

Šéfdesignér francouzské automobilky DS totiž uvedl, že palubka pokrytá velkými dotykovými obrazovkami je „tak trochu hloupost“. Zároveň pak dodal, že „naším cílem u našich budoucích interiérů je, abychom displeje zcela vypustili. Problémem u nich totiž je, že jakmile je vypnete, zůstane vám hranatý černý povrch, na kterém jsou viditelné otisky prstů. Něco takového ale rozhodně není sexy a není to ani luxusní. Nejde o filozofii značky DS“.

V tomto ohledu s Métrozem můžeme souhlasit, ostatně fanoušky palubních desek připomínajících rozzářenou pouť jsme nebyli nikdy. Zvláště poté, co výrobci začali ve svých vozech eliminovat i tlačítka, která ovládají třeba hlasitost audio systému či klimatizaci. Lovit totiž ovládání na dotykové obrazovce není zrovna bezpečné, a to i ve chvílích, kdy ta je umístěna ve vašem zorném poli. Stále se totiž více než na jízdu musíte soustředit na danou funkci.

Šéfdesignér DS uvádí, že francouzská automobilka hodlá do budoucna přijít s něčím „méně rušivým“, co zároveň kabinám dodá i „více čistoty“. Oč konkrétně ale půjde, již nezmínil. Připouští však, že „půjde o velkou výzvu, neboť řidiči je třeba dodat potřebné informace“. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby se Francouzi zabývali hlavně head-up displeji, s nimiž by byly spojené pouze obrazovky za volantem se základními informacemi.

Odklon od dotykových displejů nicméně nemá být jedinou změnou, se kterou můžeme u značky DS v příštích letech počítat. Francouzi totiž od roku 2024 chtějí kráčet už jen zcela elektrickou cestou, která bude mít dle Métroze dopad hlavně na vzhled čelních partií. Nepotřebné se stanou hlavně obrovské masky chladiče, neboť elektromobily se obejdou bez nich. Tedy, ona se bez nich obejdou i moderní spalovací auta, aspoň nějakou masku ale mít musí. Elektromobily ne, a to šéfdesignér značky bere jako velkou příležitost, která povede k novým hrátkám hlavně se světly.

„V současné době pracujeme pouze s předními lampami, nicméně nyní budeme moci dosadit světla i kolem emblému a vytvořit tak na celé přídi nový světelný efekt,“ uvedl. Zevnitř se tedy zjevně pouť přestěhuje navenek. To ovšem dost možná bude ještě nebezpečnější, neboť auta blikající různými barvami budou narušovat pozornost ostatních řidičů. Vůbec by nás tak nepřekvapilo, kdyby se chystaly i změny v legislativě.

Na změny od DS jsme tedy opravdu zvědavi. I když možná bychom očekávání měli podstatně mírnit. Métroz totiž uvedl, že příkladem budoucího směru je koncept DS Aero Sport Lounge z roku 2020. Tedy auto, které má opravdu velkou čelní masku a jehož celou palubku tvoří obrovský panel ovládaný gesty. Zatím se však zdá, že vyžaduje více pozornosti než dotykové displeje. Ty zde navíc najdeme rovněž, a to na dveřních panelech.

Lze sice uznat, že palubka asi bude vypadat elegantně i po deaktivaci, zatím v nás záměr Francouzů příliš nadšení nevzbuzuje. Pokud totiž budete chtít pomalu cokoliv aktivovat, musíte dostat svou ruku před centrální senzory. Či bude třeba se naklonit k boční obrazovce. Znovu bychom zde tak měli vítězství vzhledu nad funkcí. Oné vizáži pak navíc půjde dát palec nahoru jen ve chvíli, kdy každý den použijete prachovku.

DS nechce v budoucnu sázet na velké čelní masky a palubní desky pokryté displeji. Ukazatelem směrování značky přitom má být koncept DS Aero Sport Lounge, který ovšem obojím disponuje. Foto: DS Automobiles

Petr Prokopec

