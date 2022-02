První SUV Ferrari předčasně odhaleno, nepřipomíná nic, co dosud na tomto poli známe před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Konec tajemství, možná nejkontroverznější Ferrari historie bylo odhaleno ze všech stran ještě před oficiální premiérou. Pokud někdo čekal dalšího pseudoterénního bumbrlíčka, mýlil se, tohle je spíše přizvednutý hatchback.

O prvním SUV od Ferrari se začalo mluvit už dlouho předtím, než italská automobilka potvrdila, že něco takového skutečně vyrobí. Spekulace ale nelhaly. Firma po dlouhém váhání nakonec potvrdila, že takové auto chystá a publikum tím rozdělila vedví - jedni to berou jako nevyhnutelný obchodní tah, další jako krok devastující image značky, která byla dosud svému sportovními kreditu oddána natolik, že nikdy nenabídla ani čtyřdvéřové auto. Natož pak SUV.

Váhavý postup značky tak není těžké chápat, neboť se v něm zračí oba zmíněné pohledy. Velká část bohatých zákazníků holduje právě takovým autům, což obchodně láká, k maranellské značce se to ale skutečně nehodí. Ovšem poté, co trendům podlehlo Lamborghini, Maserati či Bentley a Rolls-Royce, se zdráhavosti zbavilo i Ferrari. Ještě letos se tak praktický model s už potvrzeným jménem Purosangue oficiálně odhalí.

Kdy se tak stane, stále není jasné, čekat na tuto chvíli ale už nemusíme. Přímo z továrny značky v Maranellu unikly na internet fotky hotového Purosangue, které definitivně potvrzuje to, co jsme nedávno usoudili už ze špionážního videa - tohle auto ani není moc SUV. Když Ferrari řeklo, že půjde spíše o FUV (Ferrari Utility Vehicle), prostě praktičtější Ferrari, považovali jsme to za marketing mající zabránit veletočům Enza Ferrariho na hřbitově San Cataldo v Modeně. Ono ale až tak nepřehánělo.

Jakkoli z dvojice fotek není možné usoudit vše, tohle prostě není vysoké a mohutné auto ani ve stylu Lamborghini Urus, natož pak Bentley Bentayga. Není to nic, co na poli luxusních SUV známe, jde spíše o jakési modernizované a zvýšené Ferrari GTC4 Lusso, cosi jako crossover mezi kompaktním hatchbackem a středně velkým SUV. Design si vůz půjčil nepřekvapivě z moderních sporťáků značky - hlavně z vrcholného SF90 Stradale, záď ale připomíná spíše typ 296 GTB.

Jakkoli my takový přístup vítáme, širší publikum opět rozděluje. Někteří říkají, že auto vypadá spíše jako navoněný VW Golf či něco na ten způsob, ne jako Ferrari. Automobilka ale musela i kvůli výše zmíněnému zůstat svá, sama se dříve nechala slyšet, že do nabídky chce přidat hlavně praktický model, který by narušil vnímání Ferrari jakožto výrobce těch nejlepších sporťáků na světě. Zda se to podaří, uvidíme, vzhled Purosangue už ale určitě překvapením nebude.

Ferrari má zjevně hotové své první SUV Purosangue, jak můžete vidět níže. Designově nejvíce připomíná model SF90 z těchto fotek, proporcemi spíše zvednutý hatchback. Zda mu to tak sluší, posuďte sami. Foto: Ferrari

Zdroj: wilcoblok@Instagram

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.