První světová automobilka zaskočila všechny a ve velkém obnovila prodej aut v Rusku, dováží všechno

Zatímco konkurenti mluví jen o tom, zda, kdy a jak ruský trh opustí, v tomto případě došlo na pravý opak. A nebavíme se o automobilce z Číny, Inide, Íránu nebo jakékoli podobné země, řeč je o korejské Kie.

Od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu uplyne tento týden už celý jeden rok. Kdy ale celý konflikt skončí, nikdo stále netuší. Spojené státy nicméně varují před zapojením Číny. Ta invazi nikdy neodsoudila, zůstávala neutrální a nyní má dokonce vystupovat jako tichý partner Ruska - podle amerických zpravodajců má nově přistoupit k dodávkám zbraní a munice. Pokud by se tak stalo, jsme skutečně na prahu třetí světové války.

Může to znít jako strašení, jestli nás ale uplynulý rok něčemu naučil, pak zejména tomu, že žádná jistota neexistuje. Nikdo tedy neví, co bude zítra, natož pak za rok. To zjevně již musely akceptovat i automobilky, které se v důsledku sankcí z ruského trhu stáhly. Jistě z velké části i z dobré vůle a v přesvědčení, že válka bude krátkého rázu. Proto své operace pouze zastavily. Jenže zatímco pro řadu z nich takové opatření nepředstavovalo velké potíže, u takového Renaultu a Nissanu nebylo dlouhodobě udržitelné.

Francouzsko-japonská aliance tedy prodala své továrny a ruskému trhu zamávala na rozloučenou. Čekalo se, kdy něco podobného udělají ostatní, korejská Kia ale nyní zaskočila všechny. Do země se naopak vrací, a to oficiálně, nejde o nic jako šedý dovoz. U dealerů si klientela může nově objednat prakticky veškeré portfolio tohoto výrobce, a to se zárukou na 5 let či 150 tisíc kilometrů. Auta jsou oficiálně dovezena z Koreje, což je technicky možné, neboť omezení vztahů s Ruskem si země diktuje sama. Ceny jednotlivých aut jsou pak sice vyšší, než je tomu v případě šedého importu, na druhou stranu však zákazníci mohou dealerům nabídnout auto na protiúčet. Počítat pak mohou i s bonusy, jako je třeba sada zimních gum.

Ruská média dokonce mluví i o slevách, což by v případě tohoto trhu znamenalo návrat opravdu velmi starých časů. Za nižší než oficiální ceny ses totiž nová auta naposledy prodávala před příchodem koronaviru. Poté nicméně svět zasáhl nedostatek čipů a další trhliny v dodavatelských řetězcích. Kromě toho museli výrobci i do spalovacích aut promítnout investice do elektromobility. Zdražovalo se tedy na všech frontách, zvláště poté, co došlo na již zmiňovanou invazi na Ukrajinu.

V důsledku toho nejmenší Picanto, které u nás můžete pořídit od 294 980 Kč, stojí v Rusku 1 400 000 RUB (cca 415 tisíc korun). Za Soul je třeba zaplatit 2,1 milionu rublů (asi 622 tisíc Kč), zatímco Cerato vychází na 2 200 000 RUB (652 tisíc Kč), Ceed na 2 500 000 RUB (741 tisíc Kč), K5 na 2 900 000 RUB (860 tisíc Kč), Sportage na 4 000 000 RUB (1 185 000 Kč), Sorento na 5 000 000 RUB (1 482 000 Kč) a K9 na 8 000 000 RUB (2 371 000 Kč).

Kromě této osmičky přitom v Rusku bude k mání i možná nejlepší a rozhodně nejsportovnější Kia historie, tedy sedan Stinger. Oficiálně by zájemce měl vyjít na 5,5 milionu rublů (1 630 000 Kč), finální suma se nicméně stejně jako ve všech ostatních případech má lišit dle města i samotného prodejce. Ti jsou totiž dle svých slov ochotni snížit výše uvedené částky až o 300 nebo 400 tisíc rublů (89 až 116 tisíc Kč). Není to pozoruhodné?

Stinger se oficiálně vrátil na ruský trh, během své roční nepřítomnosti nicméně značně podražil. Zatímco loni touto dobou jste za 1,6 milionu korun mohli pořídit šestiválcovou verzi s 370 koňmi, dnes vám stejná suma stačí pouze na základní dvoulitr se 197 koňmi. Foto: Kia

