První test nového Moskviče ukazuje, co přesně dokázali Rusové dostat do výroby během pár měsíců

Návrat značky Moskvič na automobilovou scénu byl jedním z nejpozoruhodnějších příběhů letošního roku, teď už se první model znovuzrozené značky vyrábí a prodává. Jaký je? To naznačí první komplexní recenze.

Když se začalo mluvit o tom, že Rusové chtějí pod tíhou sankcí ještě letos obnovit výrobu aut značky Moskvič, leckdo se vyděsil. Moskviče byly mizernými auty prakticky vždy a jejich kupci si je snad ani nemohli pořizovat z lásky. Už za komunismu se říkalo, že když si někdo koupil několikátý Moskvič, je to jakýsi automobilový projev Stockholmského syndromu. A to šlo pořád o lepší vozy než okolo přelomu milénia, kdy automobilka už jen živořila s neuvěřitelně zastaralým portfoliem. Vrátit tohle do výroby v roce 2022? To by byl středověk 2.0.

Nakonec je vše jinak. Rusové se nevrátili k výrobě původních „moderních” Moskvičů, ani nemohli vyvinout nic zcela nového, na to by potřebovali roky. Nakonec tedy v bývalém moskevském závodě Renaultu začali montovat auta čínského JAC s několika úpravami, z nichž tou dominantní je přelepení loga značky a názvu modelu. Tento vůz se před pár dny začal prodávat za relativně zajímavé ceny a první ruští novináři a influenceři dostali možnost usednout za jeho volant.

Pro jistotu připomeňme, že nový Moskvič 3 je vlastně čínské SUV JAC JS4, které se ruského hávu dočkalo pouze ve vrcholné verzi s 1,5litrovým přeplňovaným motorem se 150 koňmi (což je asi o 10 % více než v Číně, takže se opravdu změnilo víc než jen loga) a automatem. Jeho vnější design působí docela moderně, což ještě více platí o interiéru s 10,25palcovým digitálním displejem místo přístrojovky a stejným řešením coby výstupu multimediálního systému, který je kompatibilní s Apple CarPlay a Android Auto. Uvnitř najdeme minimum fyzických tlačítek, téměř vše se ovládá přes infotainment nebo dotykové panely. Pokud vám popis něčeho z toho připomíná řešení od VW, podívejte se na fotky nebo video, není to klam - taková tlačítka na volantu nebo tvar voliče automatické převodovky jsou snad od stejného dodavatele...

Tohle auto vyzkoušela dáma, která si říká Lisa Rulit a nechybí ji ani „správně ruské” pohledy na věc. Než se k nim dostaneme, shrňme to nejpodstatnější - podle ní jde o nízkonákladové auto typu Dacie (které se v Rusku dříve prodávaly jako levnější Renaulty), což je znát jak na kvalitě materiálů, tak na některých detailech. Například elektrické ovládání oken má automatický dojezd pouze v případě místa řidiče, to bylo naposledy vidět snad v japonských autech před řadou let.

Dynamika 150koňového motoru je prý dostatečná, motor je velmi tichý, zvuková izolace interiéru proti jiným ruchům je ale prý velmi slabá a dovnitř proniká jak hluk od kol, tak aerodynamický svist. Co ony ruské aspekty? Jednak je tu pohled na spotřebu. Apetit 6,3 litru benzinu na 100 km při normální jízdě označme za obvyklý, dáma ale očekává, že v tuhých ruských mrazech bude podstatně vyšší, prý až přes 10 litrů na 100 km. Takové rozdíly v českých podmínkách očekávat nelze. Zajímavější je kritika baterie, která prý pro ruské potřeby příliš malá a dobrá leda pro moped.

Zmíněná jednoduchost auta se projevuje i na podvozku se vzpěrami McPherson vpředu a klikovou nápravou vzadu, Lisa ale říká, že je dobře utlumený a zajišťuje dostatek pohodlí. Dynamický jízdní projev už je horší a vyžaduje si častější zásahy ESP, zrovna tyto aspekty jsou ale vzhledem k zaměření vozu očekávatelné. Na druhou stranu se vůz může pochlubit kotoučovými brzdami na všech kolech, což naopak obvyklé není - levnější auta mají obvykle vzadu bubny.

V případě interiéru Lisa nepřekvapivě kritizuje dotykové ovládání všeho, zejména pak klimatizace, touto cestou se dnes ale vydává kdekdo a je pokaždé stejně špatná - ani takové Audi RS6 vám nenabídne nic lepšího. Infotainment je ale prý jinak slušný a relativně rychlý, jakkoli určité zpoždění v reakcích na některé pokyny vykazuje.

Pokud ovládáte ruštinu, pusťte si recenzi sami, dozvíte se i další detaily. Je nakonec docela dobře možné, že JAC JS4 jednou dorazí i do Evropy, třebaže pod značkou Moskvič to určitě nebude.

Nový Moskvič 3 je předělaným čínským JAC JS4, nyní se dostal do rukou prvním novinářům a influencerům. Kompletní recenzi Lisy Rulit můžete vidět níže. Foto: Moskvič

Zdroj: Lisa Rulit@Youtube

