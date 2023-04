První turecké auto je prý obrovský hit, jen za prvních pár dnů si ho mělo objednat 177 tisíc lidí před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tisková kancelář prezidenta Turecké republiky

Je-li to pravda, pak Turci hned na první pokus trefili desítku od boku. Je to ale reálně možné? Máme o tom své pochybnosti, nasbírat tolik objednávek na elektrické SUV v zemi, kde se loni prodalo jen 7 743 bateriových vozů všech značek, zní dost neuvěřitelně.

Turecko je momentálně osmnáctou nejlidnatější zemí světa. Více než 85 milionů lidí tak představuje nemalý potenciál, jenž by velmi ráda vytěžila první národní automobilka Togg. Ta otevřela 16. března objednávkové knihy týkající se její prvotiny, tedy elektrického SUV T10X. O pouhých devět dnů později pak prohlásila, že nasbírala již více než 177 tisíc objednávek. To se zdá být skoro zázrakem, zvláště když loni bylo v celém Turecku prodáno pouze 7 743 elektrických vozů mnoha různých značek.

T10X je přitom dražší než značná část z nich, startuje totiž na 953 000 TRY (cca 1 134 000 Kč). Na elektrické SUV by tak dosáhl jen málokterý Čech. U nás přitom průměrná výše platu činí 40 tisíc korun. Turci si nicméně v průměru vydělají pouze 9 830 lir (11 100 Kč) měsíčně. Představa, že by neznámý Togg byl zasypán objednávkami, zatímco taková Tesla by zůstala u paběrkování, tak nezní příliš reálně. Zvláště když ještě dodáme, že infrastruktura v zemi je v žalostném stavu.

Je také otázkou, co vlastně oněmi objednávkami Turci míní, takový krok se nerovná podpisu kupní smlouvy. Bude tedy zajímavé sledovat, kdy se vůbec Togg na oněch celkových 177 tisíc prodejů vůbec dostane. Zvláště když automobilka musí počítat s velmi omezenými výrobními kapacitami. V prvé fázi se totiž počítá s tím, že ročně by mělo vzniknout jen 28 tisíc kusů modelu T10X. Togg přitom nahodil poměrně neobvyklou strategii přidělování míst v pořadníku. Namísto obvyklého „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ totiž dojde na loterii.

První kolo losování se odehrálo během včerejšího dne, kdy bylo oznámeno prvních dvacet tisíc šťastlivců. Stejně tak bylo vybráno i dalších dvacet tisíc lidí, kteří budou buď uspokojeni v druhém sledu, nebo nahradí někoho z první skupinky, kdo nakonec za elektrické SUV nezaplatí. Továrna v Gemliku navíc až do třetího letošního kvartálu pojede pouze v testovacím provozu a na masovou produkci přejde až ve čtvrtém čtvrtletí. Do konce roku tak mnoho aut nevyrobí.

Znamená to tedy, že řada lidí z prvního losování bude obsloužena až někdy za rok a půl. Či v případě druhých dvaceti tisíc ještě déle. Togg tedy po zákaznících nebude chtít pouze značnou sumu peněz, ale také nemalou trpělivost. Za více než milion korun jim přitom nenabídne nic, co by již nemohli dostat mnohem dříve někde jinde. Základní T10X totiž počítá s paketem o kapacitě 52, kWh, s nímž je spojen udávaný dojezd 314 km. Dobití 60 % této mizerné kapacity přitom zabere minimálně půl hodiny.

O tvrzení o enormním počtu objednávek tedy máme dost důvodů pochybovat. Aktuálně tak jen dodáme, že T10X je k mání rovněž s většími bateriemi (88,5 kWh), u kterých dojezd narůstá na laboratorních 523 km. Stále se ovšem jedná o zadokolku s jedním motorem. Ta je navíc těžší (2 126 kg versus 1 949 kg) a tedy pomalejší ve zrychlení (7,8 s versus 7,6 s). Podstatně však je, že stojí 1 215 000 TRY (1 368 000 Kč), což ji činí ještě nedostupnější.

T10X sice nevypadá špatně, ovšem kromě vzhledu nenabízí nic, co by jinde již nebylo k mání. Pro většinu Turků jde navíc o příliš drahé auto, které navíc ani není kde nabíjet. Tvrzení značky o neskutečném počtu rezervací tedy opravdu nelze příliš věřit. Zvláště když většina zájemců by byla uspokojena až po několika letech. Foto: Togg

Zdroj: Auto Week

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.