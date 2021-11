První ultrasport světa ze zylonu má mít 3 107 koní za 317 milionů, nakopat formulím i Rimacu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SP Automotive

Příliš dobré na to, aby to byla pravda? To v tuto chvíli nedokážeme říci, za projektem ale stojí člověk, který se již zapsal do historie několika světovými rekordy a nemusí přehánět. Svou produkční prvotinou má zadupat do země i F1.

V posledních letech se na svět klube stále větší počet nových automobilových značek. Řada z nich přitom míří do vrcholné sportovní ligy, kde chce ohromit závratným výkonem. S tím na úvodní prezentaci není žádný problém, následná cesta do výroby, byť malosériové, je však již o poznání náročnější. Ostatně jen zeptejte automobilky Devel, kde je po osmi letech její hypersport Sixteen - produkční verze jsme se nedočkali ani čtyři roky po odhalení údajně funkčního prototypu. A je vskutku otázkou, zda vůz, jehož vrcholná verze má nabídnout přes 5 000 koní, vůbec někdy dorazí.

Stejně tak se můžeme ptát i na budoucnost řecké novinky, která má být dle svého tvůrce rovnou zakladatelem nové kategorie ultrasportů. Chaos - tak zní skutečně její název - totiž má dorazit ve dvou specifikacích, jež budou užívat čtyřlitrový desetiválec. Ten doplnila dvojice turbodmychadel, stejně jako pohon všech kol a dvouspojková převodovka se sedmi či osmi stupni. První provedení zvané Earth Version nabídne 2 077 koní a 1 390 Nm točivého momentu, stejně jako červené pásmo v 10 až 11 tisícících otáčkách.

V této konfiguraci má Chaos zvládat sprint na stovku za 1,9 sekundy, čtvrtmíli za 8,1 sekundy a zrychlení na třístovku za 7,9 sekundy. Při zemi se tedy rozhodně nedrží, za svým sourozencem zvaným Zero Gravity ale i tak výrazně zaostává. Silnější provedení totiž počítá s 3 107 koňmi, 1 984 Nm, 11 800 až 12 200 otáčkami, sprintem na stovku za 1,55 sekundy, ze stovky na dvoustovku za 1,7 sekundy a zrychlením na čtvrtmíli za 7,5 sekundy, což je o poznání lepší čas, než jakého dosáhl Rimac Nevera (8,58 s).

Nejvyšší rychlost vozu má přesáhnout 500 km/h, dle autora Spyrose Panopoulose tak na celém světě nebude existovat nic, co by Chaos nepřekonal. Mezi poražené se totiž mají zařadit i monoposty Formule 1. Třiačtyřicetiletý Řek přitom dodává, že veškerá svá odvážná tvrzení podpoří i reálnou dynamikou. Nicméně testovací jízdy, jejichž účelem je stanovení nových rekordů, mají proběhnout až v příštím nebo dokonce přespříštím roce. A co je zajímavější, prý půjde o dráhu Ehra-Lessien.

Právě tato Panopoulosova zmínka halí celý projekt do mlhy pochybností. Nesmíme totiž zapomínat na skutečnost, že onen areál patří koncernu VW Group. A ten asi jen stěží dovolí, aby někdo jiný zesměšnil jeho Bugatti Chiron. Na druhou stranu, Panopoulos má prý na své straně Red Bull, který vše zaplatí. Snad ještě podstatnější však je, o koho běží - v žádném případě totiž nejde o nějakého řeckého „nýmanda“, který se aktuálně rozhodl investovat část svého majetku do nereálného projektu.

Panopoulos totiž již na svém kontě má několik světových rekordů. S Mitsubishi Lancer Evo 9, které si sám upravil, zvládl zajet čtvrtmíli v čase 7,7 sekundy, přičemž na konci dosáhl rychlosti 308 km/h. Kromě toho postavil i 1,8litrový čtyřválec produkující neskutečných 2 880 koní při 14 100 otáčkách. Není tak vlastně překvapivé, že si jej po týmech z WRC, BTCC či F1 povšimla i armáda, vesmírný průmysl a námořnictvo. Pro ně vyvíjí hlavně zcela nové technologie.

Ve výsledku je tak možné, že tato novinka nevyšumí jako jiné. Ostatně Panopoulos dodává, že prodán byl již první exemplář. Slabší verze přitom vychází na 5,5 milionu Eur (cca 140,7 mil. Kč), zatímco ta silnější stojí 12,4 milionu Eur (317,1 mil. Kč). Za tímto navýšením nestojí jen vyšší výkon, ale i fakt, že na provedení Zero Gravity byly užity exotické materiály jako zylon, který je nejpevnějším syntetickým vláknem na světě. Díky tomu má vážit pouze 1 272 kg.

Dále pak už jen dodáme, že v příštích měsících by se v Aténách měl uskutečnit veřejný debut, následně má jeden z prvních vyrobených prototypů zamířit do britského Top Gearu. Prodej pak dostala na starosti aukční firma Sotheby's, která bude mít přidělenou kvótu 20 kusů pro každý kontinent. Zda jí ovšem vyčerpá, je otázkou. Stejně jako to, zda se dočkáme alespoň jednoho auta fungujícího podle aktuálního avíza.

Nový řecký ultrasport Chaos má dynamikou překonat naprosto vše, co kdy po světě jezdilo. Za tím stojí nejen jeho výkonný čtyřlitr V10, ale také komponenty z exotických materiálů, z nichž mnohé vznikly metodou 3D tisku. Foto: SP Automotive

Zdroj: SP Automotive

Petr Prokopec

