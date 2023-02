První velká automobilka říká, že časy prodeje aut se slevami se vrátí ještě letos, asi vidí, co se děje před 9 hodinami | Petr Prokopec

Posledních pár let se neslo v duchu neustálého zdražování nových aut a jejich celkově obtížné dostupnosti. Mnohé nasvědčuje tomu, že se tato situace hned tak nezmění, podle Carlose Tavarese se ale jistého návratu do předpandemických časů dočkáme ještě letos.

Zatímco dnes „slavíme“ rok od začátku ruské invaze na Ukrajinu, zakrátko tomu budou již tři léta od chvíle, kdy svět zachvátila pandemie koronaviru. Tak krátká doba stačila na to, aby se většina aut stala pro většinu zákazníků nedostupnou. Drahé totiž nejsou pouze luxusní limuzíny či supersporty, ale i malá auta. Na pořízení obyčejné Škody Fabia tak potřebujete dokonce ještě vyšší sumu, než jaká vám ještě poměrně nedávno stačila na o třídy vyšší kombík s vysokou úrovní výbavy a výkonným motorem.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares se ale nechal slyšet, že ve druhé polovině letošního roku očekává návrat do předpandemických časů. Automobilky podle něj již nebudou bojovat s nedostatkem čipů, v důsledku čehož navýší výrobu. A zájem lidí o nová auta za aktuální ceny bude dál klesat. Tím by mělo dojít ke vzniku přesahy nabídky nad poptávku. Výrobci tedy budou muset přijít s velkorysými slevami či celkově snížit své sebevědomí týkající se cen. To zní jako velmi dobrá zpráva, je ale otázkou, zda něco takového je možné očekávat.

Stellantis na jednu stranu musí vidět, co se děje na obou stranách zmíněného. A i kdyby výroba aut byla nadále komplikovaná, poptávka se při takových cenách nemůže držet na dostatečně vysoké úrovni věčně. Současně je ale třeba říci, že někteří výrobci čipů se zlepšením situace v letošním roce nepočítají. Společnost Intel patřící k největším již dříve oznámila, že úleva přijde až s rokem 2024. O pár měsíců dříve než automobilky pak s lepším zásobováním mohou počítat firmy zabývající se mobilními telefony či třeba výpočetní technikou. Nikoli však proto, že by došlo k výraznému navýšení výroby klíčových komponentů. Důvodem je pouze pokles zájmu o mobily, počítače či notebooky.

Dále je třeba pamatovat na emisní normu Euro 7, která má začít platit již 1. července 2025. Zatím je sice na stole pouze návrh, který velmi pravděpodobně ještě dozná úprav, nicméně protože Brusel dnes dokáže vidět už jen zeleně, nejspíše nebudou výrazné. To však znamená, že řada aut znovu zásadně zdraží či zcela zmizí z trhu. Ostatně Škoda již uvedla, že pokud návrh EU bude přijat v aktuálním znění, můžeme se rozloučit jak s Fabií, tak se Scalou a Kamiqem. Tedy vozy tvořícími třetinu prodejů značky.

Něco takového by se pochopitelně dotklo všech výrobců, přičemž dolů by letěly jak obraty, tak i zisk. Něco takového ovšem nekoresponduje s nutností dalších miliardových investic do elektromobility. Pokud se tedy automobilky o něco budou snažit, pak hlavně o maximalizaci výdělku. Vskutku je tedy otázkou, jak lze tohle všechno skloubit dohromady s návratem slev. Zvláště když moderní auta jsou stále „chytřejší“, a proto potřebují pokročilé čipy, navíc ve větším množství. I to nakonec vede ke zdražování.

Dodejme tedy trochu jinou předpověď zástupců Škody. Ti uvádí, že pokud návrh EU projde v aktuálním znění, cena malých aut se zvedne na zhruba 450 tisíc korun. To je pomalu dvakrát taková suma, jakou bylo třeba zaplatit za Fabii před pouhými sedmi lety. Slevy mohou přijít i tak, ale z podobné výše budou stěží představovat podstatnou úlevu.

Ještě před pár lety stála Fabia 240 tisíc korun, dnes je pak k mání o 130 000 Kč dráže. Pokud projde návrh EU, pod 450 tisíc korun ji už nepořídíte. Je tedy otázkou, zda zlevňování a slevy prorokované Carlosem Tavaresem skutečně dorazí. Foto: Škoda Auto

