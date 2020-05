První velký koronavirový krach je realitou, Hertz po 102 letech na trhu vyhlásil bankrot před 5 hodinami | Petr Miler

Budíček pro všechny, kteří považují ekonomické problémy způsobené koronavirovou krizí za zbytečný strašák, představuje krach největší světové autopůjčovny. Zatím se týká asi 30 tisíc zaměstnanců a více jak 560 tisíc aut.

Když jsme v noci z pátku na sobotu psali o tom, že největší autopůjčovna světa je u konce s dechem a bankrot může přijít každou chvíli, pořád jsme nevěřili tomu, že se to může stát. Hertz je obrovská firma s unikátním obchodním modelem a více jak stoletou historií a pokud by někdo věštil nějaké společnosti světlou budoucnost i za současné komplikované situace, byla by to právě ona. Jenže právě velikost, výjimečná pozice na trhu a poněkud riskantní zacházení se spravovaným autoparkem způsobily, že Hertz jako první obří společnost neustál koronavirovou krizi a vyhlásil bankrot.

Zní to dramaticky a je to dramatické, současně je ale třeba dodat, že zatím ne zcela beznadějné. Herz vyhlásil krach v souladu s tzv. kapitolou 11, což je část americké insolvenční legislativy, která připouští reorganizaci. V tuto chvíli tedy Hertz může dále fungovat beze změny, zůstává vlastníkem všech svých aktiv, je chráněn před věřiteli a má 60 dnů na to, aby s nimi dosáhl dohody, která dovolí firmě dále existovat a umořovat dluhy postupně.

Pokud se to podaří, budeme svědky pokračování činnosti Hertzu v trochu jiné podobě, pokud nikoli, je v podstatě jedinou možností likvidace a tedy rozprodej aktiv. I poté může (a pravděpodobně bude) Hertz dále existovat, ale jako jiná firma, která odkoupí práva na černo-žlutou značku. Jde tedy o velmi prekérní situaci, která skutečně může vyústit v rozprodej veškerých automobilů, které Hertz provozuje.

Opět se zdá být neuvěřitelné, že by k dohodě nedošlo, ale když k ní nedošlo dosud, nemusí se to stát ani během následujících dnů a týdnů. V takovém momentě by trh byl zaplaven 567 500 auty, která Hertz dnes provozuje a 30 tisíc zaměstnanců, neboť bankrot se zatím týká jeho aktivit v USA a Kanadě, nikoli v Evropě. Nelze ale předpokládat, že by dceřiné firmy na jiných kontinentech fungovaly dále, jako by se nechumelilo, takže v ohrožení je následně i 8 tisíc dalších zaměstnanců a 200 tisíc aut.

Hertz v dokumentech zaslaných soudu konstatuje, že má celkové závazky ve výši 24,4 miliardy dolarů, což jsou neskutečné peníze. Aktiva mají dosahovat 25,8 miliardy USD, většinu z nich ale jistě bude tvořit jméno firmy a spravovaná auta, jejichž budoucí hodnota je jistě sporná. Kdyby na trhu ojetin skončilo najednou tři čtvrtě milionu ojetin z flotily Hertzu, už kvůli tomu by jejich cena oproti dnešnímu stavu klesla o desítky procent.

Dodejme, že za největší věřitele společnosti Hertz označuje firmy IBM a Lyft, což jsou překvapivá jména. A také fakt, že firmy stavěla na docela staromódním způsobu získávání aut prostřednictvím nákupu do vlastního majetku či leasingu - většina konkurentů uzavírá přímé dohody s automobilkami, které jim dovolují získané vozy výrobci kdykoli vrátit a chrání je tak před možností náhlého poklesu poptávky. Hertzu se jeho řešení jistě vyplatilo, jinak by po něm nesáhl, překvapení jménem koronavirus mu ale zlomilo vaz.

Hertz má ve své flotile ohromné množství aut, která už měsíce nemá komu půjčit a nezvládá je splácet. Po selhání jednání s věřiteli vyhlásil bankrot

Zdroj: Auto News

Petr Miler