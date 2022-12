První vládní politik v EU se otevřeně postavil proti zákazu aut na benzin a naftu, nedává podle něj žádný smysl před 6 hodinami | Petr Miler

Odpor proti tomuto zamýšlenému nařízení je slyšet z mnoha stran, žádný významný vládní politik významné země Evropské unie se proti němu ale dosud otevřeně nepostavil. Matteo Salvini to udělal, vlastně jen nazval pravými jmény.

Pohádku o císařových nových šatech asi nemusíme připomínat. Je to příběh, který si v dětství přinejmenším jednou vyslechne, přečte či jej v televizi zhlédne snad každý, přesto se naprostá většina lidí v dospělosti chová jako masa těch, kteří v něm hrají klíčovou vedlejší roli. Vidí něco, co neodpovídá tomu, co je jim předkládáno jako realita, přesto raději hrají hry těch, kteří by je mohli potrestat, pokud by ke skutečnosti nebyli lhostejní. Nakonec se ale vždy najde někdo, kdo řekne, že císař nemá krásné šaty, má holou zadnici a vypadá přesně tak směšně, jak všichni vidí. V onom příběhu to bylo dítě, ve skutečném životě to chce někoho poněkud významnějšího.

Apatie společnosti k některým věcem už dosáhla takové míry, že i když všichni nějaký problém vidí a řada z nich o něm dokonce mluví, většina jej stejně ignoruje. Důvody jsou různé - od obavy zvednout hlavu i za takových okolností až po prostou lhostejnost a ničím nepodložené doufání, že to „nějak dopadne”. Musí se bohužel najít někdo významný, kdo dokáže zbavit davy obav či apatie a zvednout hlas proti něčemu, o čem většina z nás od začátku víme, že je špatné.

Jednou z takových věcí je pokus nařídit v zemích EU jediné technické řešení aut od roku 2035. Je to něco z podstaty tak tupého, že se vedle takového záměru i onen nahý císař jeví jako geniální stratég. Nemá vůbec smysl dlouze přemítat nad tím, co se může stát a co ne - odhadovat v dynamicky se měnícím světě technické optimum čehokoli na 13 let dopředu je prostě hloupost. Je třeba nechat pracovat vědce a techniky a nechat je dojít k nejlepšímu možnému řešení, které bude v jakýkoli moment na stole. Cokoli jiného je cesta vedoucí ke zkáze.

Snahy nařizovat všem naprostou většinou lidí nechtěná, drahá, nepraktická a s nejasnými vyhlídkami na dlouhodobou použitelnost dokonce i neekologická elektrická auta a zakázat veškeré alternativy opravdu nejsou chytré. Zvláště pak za situace, kdy jejich konkurenceschopnost visí na použitelných a dostupných akumulátorech, které nejsou ani v dohledu. Může to přinést nespočet potíží různého typu, nakonec ale půjde hlavně o ekonomický problém, který pošle už tak zhoršující se konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu ještě hlouběji. Nedává to skutečně žádný smysl.

Přesně tato slova v souvislosti se zmíněným záměrem vyslovil italský politik Matteo Salvini, předseda strany Liga, jednoho z vítězů nedávných parlamentních voleb v zemi. Dnes ministr dopravy Itálie chce, aby Evropská unie přehodnotila Komisí navrhovaný na zákaz prodeje vozidel se spalovacími motory. Podle něj nedává „žádný ekonomický, ekologický ani sociální smysl“.

Salvini šel ještě dál a snahy zakazovat auta na benzin a naftu - a nařizovat ta elektrická - označil za „pseudoenvironmentální fundamentalismus“. Podle něj v případě zastavení prodeje spalovacích aut zůstanou desítky tisíc italských zaměstnanců bez práce, aniž by tím bylo čemukoli pomoženo. A aby toho nebylo málo, tento muž oponuje i plánu EU zavést do roku 2025 emisní normu Euro 7, jejímž cílem je snížit už tak skoro nulové množství emitovaných škodlivin ještě níž za cenu obrovských investic, které mohou zlikvidovat celé automobilové třídy.

Je to skutečně poprvé, co vidíme takto vysoce postaveného vládního politika tak významné země EU otevřeně brojit proti tomuto zjevnému nesmyslu. A jsme zvědavi, s jakou se setká odezvou. Také u nás se k moci dostal člověk, který před volbami podobnému zákazu oponoval, nejsme si ale vědomi toho, že by ve funkci premiéra cokoli podstatného řekl proti dále a dále postupujícím snahám EU o výše popsané. Salviniho - když už nic jiného - ctí aspoň to, že zůstává konzistentní, před volbami chtěl o této věci v zemi vypsat v Itálii referendum.

Elektrický Fiat 500 dnes i ve srovnání se svým 15 let starým spalovacím bratrem zůstává prodejně hodně pozadu, o naprostou většinu odbytu se stará pád dotačních rájů.

