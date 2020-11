První výrobce dává na auta záruku 7 let bez omezení km, vyrovnat to neumí nikdo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haval

Záruka je jednou z nejpříjemnějších věcí na novém autě, neboť je jistotou, že vás po nějaký čas nečekají až tak nepříjemná překvapení. Tu nejlepší kupodivu nabízí Číňané, natrvalo a pro všechny modely.

Záruční doba do značné míry ukazuje důvěru výrobce v kvalitu svého vlastního produktu. Ovlivňuje pak samozřejmě i rozhodování spotřebitele, neboť řada lidí bude klidně uvažovat i o koupi automobilu, který se jim sice nelíbí až tak moc jako ten konkurenční, nicméně v jehož případě má po mnoho let jistotu, že se jim vyhnou vysoké a neočekávané výdaje na opravy. Výrobci toto samozřejmě vnímají, a jelikož boj o zákazníka je stále náročnější, zavádějí stále delší záruky.

Byli jsme toho svého času svědky i u nás, od jisté doby je ale ticho po pěšině. Pár značek dále nabízí velkorysejší garance, další umožňují jejich prodloužení na delší čas i větší kilometrový limit, všechny tyto nabídky ovšem mají mnohá „ale”. Existuje nicméně jedna značka, která dává jasně nejlepší záruku, a to nikoli jako dočasnou marketingovou akci. A není ani z Německa, ani z Japonska, ani z žádné jiné země známé výrobou trvanlivých aut. Je z Číny.

Jde o značku Haval, o jejíchž autech se čas od času zmiňujeme, neboť se skrze Rusko blíží se svými modely i k nám. U nás tedy zatím oficiálně nepůsobí, najdeme ji ale také na rozvinutém australském trhu, kde je boj o zákazníka skrze záruky nejdále. A právě tam své vozy prodává se zárukou na 7 let bez jakýchkoli podmínek pro soukromé zákazníky. Ti firemní nesmí provozovat taxislužbu nebo cokoli podobného, ale to je pochopitelné, v takovém případě není problém najet za 7 let třeba 1 milion km. Pokud to ovšem dokážete jako koncový uživatel, Haval s tím podle svých slov problém mít nebude.

Dříve byla tato možnost nabízena též jen jako dočasná marketingová pobídka, dnes ale platí pro všechny modely bez omezení. Tedy třeba i pro konkurenta Škody Kodiaq na fotkách níže, který je moderní, vizuálně nikoli nezajímavý, bohatě vybavený a přesto o statisíce levnější. A alespoň někde i se zárukou, kterou nelze ke Škodě - vlastně k ničemu - ani přikoupit.

Je to pozoruhodný krok a další důkaz, že čínské automobilky míří s kvalitou, nebo alespoň se sebevědomím rychle nahoru. Ale musí to mít i faktický základ, kdyby nemělo, nemohly by si takový krok dovolit - podobná záruka by je mohla snadno postupně zruinovat. Na všech trzích Haval tak daleko nezašel, slibuje ale, že taková garance bude brzy standardem i tam, kde dnes není. Ostatně, k autu na fotkách níže dává značka v Rusku záruku na 5 let a 200 tisíc km, to je z našeho i ruského pohledu též těžce nadstandardní věc. Třeba u BMW zaplatíte za totéž nejméně vysoké desítky tisíc km.

Čínské firmy máme zaevidované jako nekvalitní. Nicméně takový Haval teď válcuje konkurenci záruční dobou. V Austrálii už dává 7 let bez omezení, v Rusku 5 let s limitem 200 000 km. Foto: Haval

Zdroj: Haval

Petr Prokopec