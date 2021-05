První země končí s podporou elektrických aut, nahlíženo na ně bude jako na jiná před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nissan

Atraktivita elektromobilů je na mnoha trzích dána hlavně jejich zvýhodňováním oproti konvenčním autům, nedá se ale čekat, že by takový stav mohl trvat věčně. Někde končí už teď.

Nechceme se na tomto místě opakovat, a tak jen připomeneme někdejší slova viceprezidenta Kie, který otevřeně řekl, proč si většina lidí kupuje elektromobily - je to kvůli dotacím a ničemu jinému. Rozdávání z kapes jiných vytváří situaci, kdy kupující mají pocit, že dostávají něco zadarmo, že dostávají slevu, že to je tedy výhodné, a že to tedy musí mít. I když výsledkem může být koupě něčeho, co vlastně nechtěli, a to za cenu, která není tak nízká.

Je to obecně nemoc podobného přerozdělování, kdy lidé mají pocit, že se kdesi válí peníze zadarmo, které je třeba použít a dotace „vyčerpat”. Pokud by se skutečně válely a mohli byste si s nimi dělat, co uznáte za vhodné, bylo by to tak, ony dotace jsou ale účelové a nutí vás pořídit si něco, co stejně nepotřebujete. Když si v Horní Dolní postaví akvapark za 100 milionů, ze kterých musí polovinu zaplatit sami, je velkou otázkou, jestli 50 milionů získali, nebo 50 vyhodili oknem. A v případě pořízení čehokoli dotovaného je to stejné.

V tomto kontextu je nabíledni, že většina odbytu elektrických aut by zmizela, pokud by zmizely dotace a další formy přerozdělování, to už se ostatně stalo nejednou. Lidé stojící za podobnými schématy tedy doufají, že dotacemi na straně jedné a umělým zatěžováním cen jiných alternativ na straně druhé vytvoří situaci, kdy prodeje konvenčních aut poklesnou natolik, že už je automobilky ani nebudou vyrábět. Jakmile se do této pasti chytneme, dotace pochopitelně zmizí, protože pak už ani nebude z čeho koupě dotovat. A výsledem bude jen to, že budeme nuceni pořizovat velmi pravděpodobně hůře použitelná auta dráže bez alternativy, kterou by otevřenější trh vždy nabídl.

Dotace a jiná zvýhodnění zkrátka jednoho dne zmizí, ne všude ale budou čekat na výše zmíněný moment. Vzhledem k jejich nákladnosti jsou už nějaký ten pátek různě po světě umenšovány, třebaže v evropských baštách elektromobilit to čekat nelze. Jinde už to ale mají spočítané zcela.

Jde o všechny země Eurasijského ekonomického svazu EAEU, tedy Ruskou federaci, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. I tyto země dosud elektromobily podporují, a to tak, že jejich dovoz do země nezatěžují žádnými cly. To je poměrně masivní zvýhodnění, neboť jiné automobily jsou předmětem 15% dovozního cla, což u elektrických aut obvykle znamená statisíce korun, ekvivalent vysokých německých či francouzských dotací či klidně ještě více. Toto zvýhodnění je stále v platnosti, od 1. ledna 2022 ale nadobro skončí a na elektromobily bude nahlíženo jako na jiné vozy.

Konstatuje to ve svém prohlášení komise EAEU (Eurasian Economic Commission neboli EEC) s tím, že žádný z členských států nemá dále zájem tuto věc podporovat. A v případě zmíněných zemí vskutku není divu - elektrická auta se do většiny z nich stejně nehodí a podporovat je vedle konvenčních automobilů domácí výroby byl spíše ekologický výkřik než rozumná politika v jakémkoli smyslu těchto slov.

Přesto toto opatření prodeje nakoplo, protože zvýhodnění vždy zabírá. V Rusku došlo ke zvýšení prodejů těchto vozů o 150 % jen loni bylo díky tomu dovezeno o 95 % elektromobilů více než v roce 2019. Uvidíme, jak se jim bude dařit nadále - toto zvýhodnění jistě není vnímáno jako takové lákadlo jako přímá dotace, peníze pomalu vyskládané před oči kupujícího, přesto předpokládáme, že růst prodejů elektrických aut z dovozu přinejmenším značně omezí, ne-li více.

I takový Nissan Leaf bylo možné dovézt do Ruska a dalších okolních zemí bez 15% cla, tyto časy skončí k letošními 31. prosinci. Osud podobných zvýhodnění je vždy předem jasný - nikdy nebudou trvat věčně. Ilustrační foto: Nissan

Zdroj: Kommersant

