První země už teď odkládá zákaz spalovacích motorů jako neproveditelný. Pochybujeme, že je to naposledy včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jak dlouho bude ještě politikům trvat, než zjistí, že jakýkoli pevný termín nařízení konkrétního technického řešení čehokoli je nesmysl, který bude mít jen negativní dopady? Ve Skotsku už na to přišli, zatím ho jen odkládají.

V roce 2035 by v celé Evropské unii měl být zakázán prodej nových spalovacích aut. Leckdo to bere jako hotovou věc, my dlouhodobě říkáme, že na to v dnes zamýšlené podobě nedojde a takový záměr bude z řady důvodů (ekonomických, ekologických, ale i sociálních) dříve nebo později přehodnocen nebo zcela zrušen.

V Bruselu je v zatím ticho po pěšině, europolitici nejenže trvají na realizaci dosavadních plánů, ale dokonce staví další a další vzdušné zámky. Ne všude to tak je. K realitě už stačilo přičichnout Skotsko, a tak tamní vláda oznámila, že nastavený kurz změní už krátce poté, co byl stanoven. I když se může zdát, že se minimálně do Edinburghu vrátil zdravý rozum, na jeho skutečný návrat zřejmě bude ještě třeba vyčkat. Nový termín zákazu prodeje nových spalovacích vozů byl sice odsunut, je však stále stejně nesmyslný.

Než se nicméně dostaneme k novinkám, je třeba menší návrat do minulosti. Ještě před třemi lety totiž Britové počítali s tím, že spalovací jednotky zakáží v roce 2040. Zdálo se, že za tím stojí hlavně tlak z Bruselu. Většina lidí proto očekávala, že po dokončení Brexitu, k čemuž došlo 31. ledna 2020, bude nesmyslný termín zrušen. Již v únoru však kabinet Borise Johnsona rozhodl, že na zákaz dojde v roce 2035. Podle expertů by totiž pozdější datum neumožnilo Británii dosáhnout uhlíkové neutrality.

V listopadu téhož roku nicméně Britové své plány měnili znovu. Rozhodli se být ještě zelenější než EU a oznámili, že spalovací jednotky skončí už v roce 2030. Johnson přitom neopomněl zopakovat, o jak skvělou příležitost jde a jak daná transformace povede dokonce ke vzniku 250 tisíc nových pracovních pozic. Aby něco takového bylo proveditelné, rozhodla se vláda do elektrifikace napumpovat přes 330 miliard korun, jež měly přispět hlavně k rozvoji obnovitelné energie.

Daný plán měl být platný i pro Skotsko, nicméně tamní tajemník pro energetiku Michael Matheson oznámil, že infrastruktura není budována tak rychle, jak se očekávalo, a tak je původní záměr neproveditelný. A kromě toho růst cen energií zdražil provoz elektromobilů na takovou úroveň, že i jízda ve spalovacích vozech je levnější. Z toho důvodu bude ve Skotsku onen zákaz posunut na rok 2032. V rámci přepracovaného plánu je pak znovu zmiňován větší tlak na obnovitelné energie a tvorba nových pracovních míst.

Pomalu bychom si mohli vsadit na to, že stávající odklad není posledním. Ona transformace je totiž nadále stavěna jen na ideologické víře v něco, co se s největší pravděpodobností nestane. Jde o domeček z karet, který se bude hroutit tím více, čím více díků do něj přibude. A je leda komické, že na to někteří přichází už skoro dekádu před tím, než by se to mohlo ukázat v plné nahotě.

Skotsko má aktuálně nejvyšší počet dobíjecích stanic na 100 tisíc obyvatel (47), přičemž překonává jak samotnou Anglii (36), tak Wales (29) či Severní Irsko (17). Přesto tamní politici začínají vnímat realitu a kvůli nedostačující infrastruktuře i vysokým cenám elektrických aut a elektřiny odsouvají zákaz prodeje nových spalovacích vozů o dva roky. Zatím. Ilustrační foto: Ionity

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.