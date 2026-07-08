První značka reaguje na ignoraci Evropanů ze strany Hyundai. S kombíky nekončí, naopak zatopí pod jejich kotlem
Petr ProkopecOznačme to za nedbalost, netečnost, neprozíravost nebo prostě hloupost, ale Hyundai se rozhodlo v Evropě soustředit na SUV a nutně přijít o část zákazníků, kteří je kupovat nebudou. Najdou se ale konkurenti, kteří do ruky, která je živí, kousat nebudou, naopak jí budou podstrojovat.
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První značka reaguje na ignoraci Evropanů ze strany Hyundai. S kombíky nekončí, naopak zatopí pod jejich kotlem
8.7.2026 | Petr Prokopec
Označme to za nedbalost, netečnost, neprozíravost nebo prostě hloupost, ale Hyundai se rozhodlo v Evropě soustředit na SUV a nutně přijít o část zákazníků, kteří je kupovat nebudou. Najdou se ale konkurenti, kteří do ruky, která je živí, kousat nebudou, naopak jí budou podstrojovat.
Astra je jednou z ikon Opelu, však na představení její první generace došlo už v roce 1991. Tehdy na svět vykouknul nejprve tří- a pětidveřový hatchback, čtyřdveřový sedan a dvoudveřový kabriolet, než následoval také kombík. Tuto nabídku Opel v případě druhé generace ještě rozšířil, a to o kupé, které bylo navrženo studiem Bertone. Jeho silueta následně posloužila pro základ závodního speciálu, který se dočkal vzhůru výklopných dveří typu gullwing a osmiválce pod kapotou.
Po dalších pár let byla Astra k dispozici v takto širokém výčtu karosářských stylů, v roce 2009 s příchodem čtvrté generace však Opel začal šlapat na brzdu. Do hry se totiž již nevrátila dvoudvířka, přičemž nástupce zašel o šest let ještě dál - tehdy bylo totiž portfolio seškrtáno pouze na pětidveřový hatchback a kombík. U této dvojice se Opel rozhodl zůstat dodnes, kdysi početná jednotka tak rázem působí, jako kdyby prošla pořádným masakrem.
Jenže ani to nemusí být finále. Automobilka totiž pracuje na sedmé generaci, která bude postavena na bázi platformy STLA One. To je nová páteřní architektura celého koncernu Stellantis, která umožňuje zástavbu různých pohonů. Florian Huettl, šéf Opelu, kolegům z britského Auto Expressu sdělil, že „stoprocentně dorazí elektrická verze“. Co se však týče dalších pohonných ústrojí, pak automobilka „v současné době teprve hledá tu správnou kalibraci nabídky pohonných jednotek“.
Je ovšem prakticky jisté, že očekávat můžeme i návrat spalovacích motorů, jinak by Astra rázem byla naprosto okrajovým modelem - kde verze s turbodieselem 1,5 CDTI startuje na 579 990 Kč, tam za elektrický pohon musíte dát pomalu dvojnásobek. A jakkoli se očekává, že do vývoje nové generace promluví čínský Leapmotor, který by se mohl zasadit o prodloužení dojezdu (aktuálně jsme na maximálních 454 km, což není nic moc), spalováky budou i tentokrát klíčové.
„Nikde není psáno, že nová Astra dorazí i jako tradiční hatchback,“ uvedl dále Huettl. A aby toho nebylo málo, dalšími slovy šokoval ještě více. „Můžu vám ovšem říci, že rozhodně nabídneme kombík, protože ten je verzí, kterou náš domácí trh v Německu vyžaduje.“ Opel tedy v blízké budoucnosti hodlá nabrat do plachet zcela opačný vítr, než jakým se hodlá hnát třeba Hyundai. To se totiž rozhodlo, že kombíky pošle do jednoho k ledu a bude se soustředit už jen na SUV.
Korejci se tedy hodlají o klientelu rvát v segmentech trhu, které jsou nejvíce našlapané. Přičemž odchází od aut, které prodávali ve velkém množství, neboť využívali odchodu konkurence k... chvíle napětí..., ano, k SUV. Nyní hodlají udělat totéž, což znamená, že pomalu veškerou zbývající pšenku bude sbírat Opel. Vážně tak nechápeme, co daným krokem vedení Hyundai sleduje, neboť tady je poměr potenciálních zisků a risků jasný i naprostému laikovi.
Lze už jen dodat, že Opel hodlá příštím rokem odstartovat rozsáhlou expanzi, kdy nejprve dorazí Corsa nové generace, než přijde SUV s technikou Leapmotoru a Mokka třetí generace. Teprve poté by měl přijít čas Astry, což dává smysl, neboť těsně před koncem loňského roku byl představen facelift stávajícího provedení. Ten se soustředil hlavně na čelní partie, kde by nový světelný podpis měl stačit na další dva roky okouzlování publika.
Astra se před půl rokem dočkala faceliftu, který ji nějakou chvíli udrží svěží. Němci ale už pracují na nové generaci, která se stoprocentně vrátí jako kmbík, protože ho Evropané preferují. Zbylé verze jasnou budoucnost nemají. Foto: Opel
Zdroj: Auto Express
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