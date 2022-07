První značka si nechá platit i za už koupenou výbavu. Vaše bude jen pár let, pak přijdou měsíční úhrady před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Bizarnost tohoto institutu zjevně nezná mezí, automobilky jako by se rozhodly trumfovat v tom, která přijde s drzejším nápadem. Tento je v tomto ohledu hodně daleko - určitá výbava bude vaše jen na určitý čas, pak budete muset platit měsíčně. A nebo ji nemít.

Pokud jste si v posledních letech koupili nový mobil, pak jistě víte, že předinstalováno je v něm několik nejběžnějších aplikací. Prakticky všechny jsou přitom zdarma, ne každou ovšem využijete. Stejně jako lze počítat i s menší porcí zábavy. Pokud se chcete posunout dál, přichází platby, ať už přímé či nepřímé. Třeba ke stažení hry žádný poplatek nutný být nemusí. Ovšem pokud v ní chcete alespoň obstojně postupovat, potřebujete již pakety, které zdarma nejsou. A právě na nich firmy, které mají daný vývoj na svědomí, vydělávají peníze.

U softwaru to dává smysl, v této strategii se ale zhlédly automobilky, které do budoucna počítají s velmi podobným modelem. A to už zase takový smysl nedává, neboť tady jde často o hardware. Jasně, automobilky prodávají i aplikace, tam je to úplně stejné, pokud si ale koupíte vůz s integrovanými spirálami pro vyhřívání sedadel či volantu, je tento prvek fyzicky váš. Ovšem automobilka si může nechat platit za to, že jej budete moci zapnout, to už nám přijde jako drzost. Jak je ale vidno, není to poslední zhýralost, na níž se musíme na tomto poli připravit. A průkopníkem na tomto poli se rozhodla být Tesla.

Jak zjistili lidé z Teslarati, americká automobilka vám u aut objednaných po 20. červenci 2022 už nedodá možnost používat navigaci po celou dobu vlastnictví vozu v rámci takzvaného paketu Standard Connectivity. Místo toho budete mít satelitní navigaci či satelitní rádio k dispozici pouze na osm let. Pokud vy nebo druhý majitel bude chtít stejné funkce využívat i dál, bude muset začít platit měsíční poplatky. Automobilka má pravděpodobně spočítané, že v tu dobu už její auta obvykle nemají první majitelé, kteří by se asi velmi podivili. A od těch druhých či dalších by jinak nic nedostala, tak je může skrouhnout tímto způsobem.

Z pohledu Tesly takový přístup chápeme, je to zdroj peněz, jako zákazníci ale musíme obrátit oči v sloup. Všechno potřebné pro fungování navigace je dávno na palubě a zaplacené, automobilka si přesto osobuje právo funkci deaktivovat a za její opětovnou aktivaci chtít peníze. To už zavání spíše vydíraným než korektním byznysem.

Tesla zatím neupřesnila podrobnosti, a tak zatím není jasné, jakou sumou bude používání satelitní navigace zpoplatněno. Celý princip je ale podle nás vadný, i kdyby mělo jít o dolar za měsíc. Divili bychom se však, kdyby se skutečně jednalo o jakkoli podobně malou sumu, když ona možnost spuštění vyhřívání sedadel stojí stokoruny každý měsíc. Nedivme se, pokud tyto systémy bude chtít obcházet více a více lidí, smířit se s nimi je obtížné.

Vozy Tesly rozhodně nejsou levné. V případě navigace ovšem zaplatíte za výbavu, kterou budete moci používat jen osm let, pak bude třeba posílat firmě měsíční poplatky, aby vám navigace byla dále k dispozici. Foto: Tesla

Zdroj: Teslarati

Petr Prokopec

