Prvotina automobilky financované Jeffem Bezosem je tím obyčejným autem, které na trhu chybí, má dokonce okna na kličky | Petr Prokopec

/ Foto: Slate Auto

Žádný mohutný centrální displej, žádné zbytečnosti. Však vidíte na fotce vlevo dole „tu věc”? Je to klička na stahování oken, kdy naposledy jste něco takového zaznamenali v novém autě? Firma mohla zvolit jiný pohon a byla by ještě levnější, i tak se její auto zdá být tím, co dnes na trhu chybí.

Svět aut je v posledních letech zvláštním místem. Zatímco v tisíci jiných oborech se lidé mačkají před prodejnami těch nejlevnější věcí a je jim úplně jedno, z čeho vlastně vznikl salám před týdnem neexistující značky uzenin v Lidlu nebo co stojí za cenami nového výrobce laciné domácí elektroniky, opravdu levná auta nikdo nekupuje. Proč? Protože žádná taková neexistují.

Vozy za kdysi 150 až 200 tisíc, které by snadno mohly technicky vzniknout i dnes, byly vybity tisícem a jedním regulatorním opatřením zejména Evropské unie. Ono pokud dnes musíte cenu každého vozu zatížit snadno 150 tisíci korunami za bezpočet povinného, zakázaného, omezeného či jinak regulovaného, auto za takové peníze nemůže vzniknout. To spoustu lidí zcela vytlačilo z trhu nových vozů a kupci aut za vyšší sumy mají zase trochu jiné představy.

Trh je v tomto ohledu neskutečně zdeformovaný a opravdu levná auta prostě zabil. Však i Dacie dnes začínají v případě Sandera na 335 900 Kč, což není malá suma vzhledem k tomu, co dostanete, ještě 10 let zpátky tolik stála podstatně lepší nová Octavie. Řadě lidí by přitom stačilo naprosto obyčejné, ale prostě nové auto, klidně něco jako byla Octavia I před skoro 30 roky nebo Fabia I o několik let později. Smůla není to možné, prodávat takové věci je dnes fakticky zakázané.

V USA trh až tak regulovaný není, přitom i tam existuje spousta lidí, kteří by ocenili naprosto obyčejné nové auto. A právě tam se začalo blýskat na lepší časy. Jeffem Bezosem financovaná automobilka Slate Auto totiž plně odhalila svou prvotinu, které říká Truck. Není to ale skutečný náklaďák, jde o 4,4metrový dvoumístný pick-up, jehož cena má startovat okolo 20 tisíc dolarů, tedy na 440 tisících Kč. To samozřejmě není zase tak málo, ale na americké poměry je to nízká cen, níž se autoři nemohli dostat kvůli zvolenému pohonu.

Je totiž elektrický, což - jak víme - není zrovna levné řešení. Jinak je ale Truck láce sama -Slate ho hodlá nabízet v jediné specifikaci, která počítá s ocelovými koly, světle šedým lakem karoserie a dvojicí dveří, které jsou zevnitř osazeny kličkou - okna totiž musíte stahovat manuálně. Něco takového v dnešní době působí možná až nepatřičně, jako symbol absolutní oddanosti minimalizaci nákladů ale toto řešení slouží bezvadně.

Slate Auto dále nad rámec standardu nabídne zákazníkům rozsáhlé příslušenství, díky kterému bude ve finále možné dvoumístný pick-up proměnit na pětimístné SUV. Veškeré doplňky si navíc klientela bude moci namontovat sama, čímž znovu ušetří. Jakkoliv minimálně jedna věc již bude vyžadovat profesionální péči. V základu je totiž Truck nabízen s elektromotorem naladěným na 204 koní, který doplňuje baterie o kapacitě 52,7 kWh, jež má vystačit na 241 km dojezdu. Za příplatek ale lze sáhnout po paketu s 84,3 kWh.

V takové chvíli již lze počítat s dojezdem 386 km, stovkou za 8 sekund a maximálkou 145 km/h. O dechberoucí hodnoty se sice nejedná, na druhou stranu ale více není pro běžné přesuny potřeba, tohle není auto pro fajnšmekry. Byť je samozřejmě otázkou, jak moc větší paket navýší cenu. Na to ovšem hned tak odpověď mít nebudeme, neboť Slate Auto zatím ještě ani nezačalo s výstavbou továrny. Stejně tak chybí servisní a dealerská síť, firma chce vše zajišťovat přímo a sama podobně jako Tesla.

Minimalizaci nákladů dává jasně najevo i palubka, kde v podstatě najdete jen přístrojový štít a držák na mobil. Ten umí nahradit neexistující multimediální systém, přičemž třeba za reproduktory je již znovu třeba připlácet. Manuální klimatizace ale v základu je. Stejně tak lze standardně počítat s autonomními brzdami a přednárazovým bezpečnostním systémem, to jsou dnes povinné věci i za mořem. V případě podvozku tu pak máme přední vzpěry MacPherson, zatímco dozadu se nastěhovala náprava typu De Dion.

Slate Auto dále uvádí, že korba na délku měří 190 centimetrů a pobere až 650 kilo nákladu. Mimo to je možné za vůz připřáhnout 450kilový přívěs. Nic, nad čím byste slintali touhou, ale to nad oněmi potravinami z Lidlu asi také neslintáte, pokud nemáte opravdu hlad. Tady je to vlastně to samé - Slate přichází „nakrmit” lidi, kteří si na trhu nových aut dávno nemají co koupit. A už proto může být úspěšný.

Automobilová prvotina firmy financované Jeffem Bezosem láká tím, že je obyčejná a levná. Tedy relativně. Škoda, že nenabízí i jiný pohon, poměr hodnoty a ceny by mohl být ještě zajímavější. Foto: Slate Auto

Zdroj: Slate Auto

Petr Prokopec

