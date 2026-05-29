Psaní knížek zjevně pořád nese, autor pokračování Malého prince si převzal toto zakázkové Bugatti

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bugatti

Tohle auto mohlo stát snadno ke 200 milionům Kč a asi to není věc, kterou si pořídíte za posledních 200 milionů, které máte. Jeho kupci se tak jistě nevede špatně a výjimečně ho známe - jde o autora knihy Návrat Malého prince, se kterou má vůz hodně společného.

Koupě jakéhokoli Bugatti představuje mimořádný výdaj, třeba model Mistral v základu startuje na 5 milionech Eur neboli na téměř 122 milionech korun. Klientela má ovšem následně spoustu možností, jak svému bankovnímu účtu pustit žilou ještě o dost víc. Tou první je klasická příplatková výbava, která spočívá třeba ve sportovnějších či naopak komfortnějších sedadlech, karbonových doplňcích, různých lacích apod. Pokud to ovšem zákazníkům nestačí, mohou oslovit divizi Sur Mesure či rovnou vstoupit do programu Solitaire, který je zaměřen na zakázkové unikáty.

My si aktuálně posvítíme na „zlatou střední cestu“, tedy na onu divizi Sur Mesure. Jejím dalším počinem je totiž právě zakázkový Mistral, který si pořídil Alejandro G. Roemmers. Jeho jméno vám nejspíš nebude neznámé, jde totiž o autora knihy Návrat Malého prince, která rozvíjí příběhy postavičky stvořené Antoinem de Saint-Exupéry. Roemmers prodal přes dva miliony kopií a jeho dílo bylo přeloženo do více než 30 jazyků. A zjevně měl z každého výtisku víc než pár korun.

Mistral, který si aktuálně převzal, ale rozhodně stojí za to. Divize Sur Mesure se s ním piplala dva a půl roku, přičemž pojetí jeho karoserie a interiéru mělo odrážet samotnou knihu. Základem se stal exkluzivní lak mixující měděné a bronzové odstíny, které má reflektovat hřejivost naší planety. Následně byla karoserie posázena motivy hvězd, které pro změnu evokují vesmírný chlad. Ve spodní části křídla je pak vyveden asi nejznámější motiv původní knihy, tedy setkání prince s liškou.

Další prvky odkazující na de Saint-Exupéryho a Roemmersova díla jsou pak vyvedena na krytech čtyřikrát přeplňovaného osmilitrového šestnáctiválce. Jeho výkon zůstává na standardních 1 600 koních, v tomto ohledu Bugatti své klientele rozlet neumožňuje, i kdyby vyprázdnila hned několik bankovních účtů. Francouzský spisovatel tedy musí dál počítat se zrychlením na stovku za 2,4 sekundy a nejvyšší rychlostí 420 km/h. Čtvrtmíli může zdolat za 8,9 sekundy.

Vraťme se ale k úpravám, ostatně zvenčí došlo ještě na úpravu čelní masky, kdy tradiční podkova sice zůstala nezměněna, odlišné jsou ovšem vertikální lamely. Obroučka loga Bugatti je pak z pravého zlata, zatímco na brzdové třmeny byl použit stejný mix bronzu a mědi jako u karoserie. Na toto téma pak ostatně Bugatti odkazuje také v interiéru, kde došlo na spárování kůže ve dvou odstínech Terre d'Or (světlá a tedy hvězdná barva) a Driftwood (tmavá pozemská).

Motiv oblohy se propsal jak do výšivek na opěrkách sedadel, tak do dveřních panelů, které pro změnu zobrazují Měsíc. Asi největší pozornost se ovšem stáčí k hlavici automatu, kde standardní Mistral počítá s motivem slona na zadních nohou. Jde tak o moderní reinterpretaci slavného díla Rembrandta Bugatti, bratra zakladatele automobilky. V případě zakázkové kreace se ovšem dovnitř nastěhovala stříbrná růže, další to významná součást knih o Malém princovi.

Kolik Roemmers za nejnovější příspěvek do své sbírky, která již několik Bugatti zahrnuje, zaplatil, nebylo upřesněno. Základní cenu ale velmi pravděpodobně navýšil o dobrých 50 procent, možná i víc. Zdá se tedy, že literatura stále vynáší. Pokud tedy chcete vlastní unikát z Molsheimu, možná byste příští měsíce měli spíš než na pláži strávit vymýšlením námětu, který během dlouhých zimních večerů dostanete na papír. A za pár let již můžete divizi Sur Mesure kontaktovat sami.


Mistral je omezenou sérií 99 exemplářů, přičemž většina majitelů evidentně sáhla po vyšší formě exkluzivity. Mezi ně patří i spisovatel Alejandro G. Roemmers, který si svůj kousek nechal postavit podle své knihy Návrat Malého prince i originálu, který ji inspiroval. Foto: Bugatti

Petr Prokopec

