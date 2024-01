Putin si na Čukotce vyzkoušel brutálního ruského Predátora, sankcemi zakázaná technika mu zjevně nevadila

Petr Prokopec

Je to bez přehání brutální off-roadové vozidlo, které zvládá překonávat i močály. Je ruské, o to žádná, používá ale krom obřích pneumatik také motory a převodovky japonských firem, které dnes do Ruska legálně dostat nelze. Putinovi to zjevně nevadí.