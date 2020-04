Putin začal ovlivňovat vývoj své luxusní limuzíny, málokdo mu asi bude odporovat před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ruský prezident se rád prezentuje jako člověk, který rozumí prakticky všemu a automobilová technika zjevně není výjimkou. Technikům Aurusu tak měl už sdělit, které oblasti si dle jeho názoru zaslouží opětovnou pozornost.

Poslední dva roky se v souvislosti s Ruskem mluvilo především o nové značce Aurus, která vznikla jako konkurence pro Bentley, Mercedes či Rolls-Royce. Ruský prezident Vladimír Putin totiž již odmítal užívat zahraniční dopravní prostředky. Na světlo světa se tak dostala limuzína Senat užívající 4,4litrového osmiválcového motoru s kořeny u Porsche. Souběžně s ní dorazil také sedan téhož jména, jen menších rozměrů, a chybět do budoucna nemá ani SUV a minivan.

Tato čtveřice užívá modulární techniky, což se netýká pouze pohonné jednotky, ale třeba i samotné platformy. Rusové totiž hodlají kromě Kremlu oslovit i privátní klientelu, a tak počítají s masovou výrobou, která by ale samozřejmě měla být co nejefektivnější. Zároveň by Aurus měl zamířit i na absolutní vrchol potravinového řetězce, tedy i nad svou německo-britskou konkurenci. A aby byla jistota, že se tak stane, hodlá ruku k dílu přiložit i samotný Putin.

Jak uvedl ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, ruský prezident začal pancéřovanou limuzínu aktivně používat. „Mohl tak přijít s nápady, ve kterých oblastech by dle jeho názoru mělo dojít na změny. Ze všeho nejvíce se zaměřil na technickou stránku značky Aurus.“ O co konkrétně jde, již Manturov neupřesnil. Pouze dodal, že změny měly být vyřešeny velmi rychle.

Není překvapivé, že inženýři bleskurychle plní to, co si hlava ruské federace usmyslí. Stejně jako v tomto ohledu nelze Putinovy poznámky nikterak zpochybňovat. Značku Aurus si privátní klientela sice může již nějaký ten pátek objednávat, ovšem svá auta dostanou soukromníci až ve chvíli, kdy budou uspokojeny zájmy Kremlu. Momentálně je tak ruský prezident vlastně jediným mimo továrnu, kdo může technikům dát nějakou zpětnou vazbu.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak moc se Senat cestou do masovější produkce promění. Manturov uvedl, že soukromé klientele budou vozy k dispozici od března 2021. Dle aktuálních plánů má letos v listopadu být smontována pilotní várka, kterou bude v příštím roce následovat první série 360 aut. Poté bude následovat 1 724 kusů v roce 2022, 4 030 kusů v roce 2023 a 5 274 kusů v roce 2024. Předobjednáno je zatím něco přes 700 aut.

Výrobu dosud měl na starosti institut NAMI, který se postaral rovněž o vývoj celé rodiny, následná masovější produkce již bude soustředěna do nové továrny v Elabuze. Ta zároveň poslouží i k montáži elektrického motocyklu, jenž se pod značkou Aurus má objevit někdy v roce 2022 nebo 2023.

Aurus Senat je vrcholem ruského automobilismu. Zatím jej však má k dispozici jen prezident Vladimír Putin, který nyní začal instruovat techniky, kde je dle něj potřeba udělat ještě změny

Zdroj: Auto.Mail.ru

Petr Prokopec