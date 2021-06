Putinova limuzína se konečně vyrábí i pro „běžné” lidi, sám prezident jí hned srovnal s tou svou před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Trvalo to roky, ale nakonec jsme se dočkali - jedinou od podlahy novou luxusní limuzínu posledních let začali sériově vyrábět. A ruský prezident jí jako její nejslavnější uživatel pochopitelně chválí.

Vývoj nové ruské limuzíny do té doby neexistující značky Aurus odstartoval v roce 2013. O pět let později byl první model Senat v plné kráse představen jak prezidentovi Vladimíru Putinovi, tak posléze i široké veřejnosti. Na zahájení prodeje ale bylo třeba dále čekat, přičemž změna ve výsledku nepřišla ani loni. Senat se totiž sice začal montovat ve větším množství, ovšem veškeré práce měl na svědomí institut NAMI, který v této fázi suploval neexistující továrnu automobilky. I jeho úloha v tomto ohledu však skončila (tedy částečně), neboť někdejší továrna Fordu po konverzi konečně spustila montážní linky.

Podnik počítá s roční kapacitou šesti tisíc aut, nicméně tato produkce je spojena s celou rodinou, kam kromě sedanu a limuzíny spadá také MPV a SUV. Právě to by mělo tvořit na prodejích největší podíl, zatímco Senat bude vyráběn maximálně v 600 kusech ročně. Zajištěna tak bude jeho exkluzivita. Továrna v Jelabuze nicméně má mít na starosti pouze varianty pro civilisty. V případě vládních vozidel se nadále počítá s využitím institutu NAMI, v jehož případě roční limit činí 150 až 200 kusů.

U příležitosti zahájení alespoň trochu masové výroby utrousil na adresu vozu pár slov i Putin, který si se sériově vyrobeným autem osobně sjel a mohl jej tak srovnat s tím, které už léta používá jako v podstatě zakázkově vyrobené. Ruský prezident mezi nimi nevidí rozdíl - uvedl, že za volantem se ocitl „již mnohokrát. A opravdu to stojí za to, neboť jde o vysoce kvalitní vůz, který plní veškeré světové standardy. Jsem si tedy jist, že po vozech, které sjíždí z montážní linky, bude poptávka.“ Aurus přitom počítá s tím, že většina zákazníků bude pocházet ze zahraničí, nejčastěji pak ze Středního východu. Nicméně značka hodlá zaujmout i bohaté Číňany a Evropany.

„Můžeme říci, že vůbec poprvé v historii Ruska byla celá rodina luxusních aut vyvinuta z čistého listu papíru. Jmenovitě pro ní byla navržena moderní a modulární platforma, stejně jako je dle mého názoru atraktivní tradiční design. Zformována také byla základna dodavatelů komponentů, což je důležité,“ uvedl dále Putin s tím, že „asi 70 procentech jde o ruské společnosti. Je to tak pro ně dobrá šance, jak se zdokonalit v nových technologiích a nasbírat dodatečné objednávky.“

My pak jen dodáme, že Senat běžně startuje na 18 milionech rublů (cca 5,1 mil. Kč), nicméně vozy z první vyrobené várky budou k mání od 22 mil. RUB (6,23 mil. Kč), neboť jsou našlapané prakticky veškerou možnou příplatkovou výbavou. Auto pro úplně běžné lidi to tedy určitě není. Dodávky pak odstartují ještě tento měsíc, na druhou půli roku pak Aurus plánuje premiéru již zmiňovaného SUV. Na jeho sériovou výrobu pro kohokoli bychom si nicméně měli počkat až do příštího roku, přičemž cena je zatím neznámá.

Na úvod nicméně nelze čekat žádnou láci, i Komendant by totiž měl zprvu vyfasovat 4,4litrový hybridizovaný osmiválec s kořeny u Porsche. V plánu jsou pak i 2,2litrové čtyřválce s 245 koňmi, stejně jako 6,6litrový dvanáctiválec naladěný na více než 850 koní. Kdy však toto rozšíření porfolia dorazí, není jisté. Zatím tedy zákazníci mají k dispozici jen Senat, jehož 600 koní dostala na starosti devítistupňová automatická převodovka a pohon všech kol.

Aurus Senat se konečně začal vyrábět pro civilisty. Ročně má nicméně vzniknout jen 600 kusů, ceny totiž nestartují zrovna nízko. Naplno se totiž nová značka rozjede až s příchodem SUV, které dostane i čtyřválec. Foto: Aurus

Zdroj: Aurus

Petr Prokopec