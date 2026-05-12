Putinova limuzína se s úspěchem setkala jen u Putina, Rusové to tak teď zkusí s docela jinak pojatými luxusními auty
Petr ProkopecBylo kolem nich velké haló, nakonec ale auta od Aurusu nekupuje krom ruského prezidenta a jeho nejbližšího okolí skoro nikdo. A válka na jim také nepomohla Ukrajině. Právě ta ovšem pomohla vzniku nové značky Senat Auto, jejíž vozy mohou být snadno úspěšnější.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Putinova limuzína se s úspěchem setkala jen u Putina, Rusové to tak teď zkusí s docela jinak pojatými luxusními auty
včera | Petr Prokopec
Bylo kolem nich velké haló, nakonec ale auta od Aurusu nekupuje krom ruského prezidenta a jeho nejbližšího okolí skoro nikdo. A válka na jim také nepomohla Ukrajině. Právě ta ovšem pomohla vzniku nové značky Senat Auto, jejíž vozy mohou být snadno úspěšnější.
Před třinácti lety začalo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vadit, že nemá k dispozici luxusní limuzínu domácí značky a musí tak využívat německý Mercedes-Benz S 600 Pullman Guard. Proto dal pokyn institutu NAMI, aby vyvinul důstojnou náhradu. Ta byla představena v roce 2018 pod názvem Aurus Senat.
Delší 6,6metrová prezidentská limuzína ani menší 5,7metrový sedan nebyly určeny pro veřejnost, to se ale mělo změnit. Cílem bylo vybudovat ruského výrobce luxusních aut a dostat do prodeje i „civilní verze”, na což o tři roky později skutečně došlo. Jenže zájemců mnoho ve frontě nikdy nestálo. A o zbytek se postaraly okolnosti.
Aurus totiž původně předpokládal, že kromě své domoviny bude hrát významnou roli také na zahraničních trzích. Tomu však učinila ruská invaze na Ukrajinu v únoru 2024 a navazující sankce. Zdálo se tedy, že Senat bude sloužit už jen ve vozové flotile Kremlu a jakmile současné vozy doslouží, budou ukončeny i aktivity samotné značky. Jenže nakonec ruské automobilové branži podali pomocnou ruku Číňané. A ani aktivity Rusů na poli luxusních aut nenechají padnout.
Na počátku června tak bude v ruském Petrohradu na tamním ekonomickém fóru představen nový 5,14metrový sedan, který ponese logo Senatu jakožto samostatné značky. Aurus pak v tomto případě figuruje jen jako šedá eminence v pozadí, jako jakási marketingová podpora. Vývoj pak v podstatě nebyl zapotřebí, neboť Senat 900 je postaven na bázi čínského Hongqi H9. Oproti dárcovskému vozu se pak liší hlavně vpředu, kde trůní odlišná maska a nárazník.
Vše ostatní ale zůstalo téměř nezměněno, uvnitř se podle toho, co můžeme vidět, měnil možná jen emblém na volantu. To ovšem není na škodu, již výchozí vůz totiž nabízí kožené čalounění, dřevěné dekory či masážní sedadla i ve druhé řadě. V případě podvozku pak sází na vzduchové měchy, zatímco pod kapotou bude u ruské verze možné počítat s třílitrovým šestiválcem naladěným na 326 koní.
Výrobu vozu si vezme na povel bývalá továrna Toyoty v Petrohradu, která nyní spadá pod institut NAMI. Kolik bude Senat 900 stát, zatím nevíme, sázky na to, že půjde o citelně nižší sumy než v případě původních Aurusů, ale přijímáme leda s kurzem 1:1.
Rusové si budou moci od letoška koupit nový ruské luxusní auto, Senat 900. Reálně ale půjde o „domestikované” čínské Hongqi H9 odlišnými čelními partiemi. Foto: Senat Auto, tiskové materiály
Zdroj: Senat Auto
Bleskovky
- Padl světový rekord v akceleraci aut poháněných přes kola. Podívejte se, jak tento stroj zrychlí z 0 na 555 km/h pod 4 sekundy
před 5 hodinami
- Otylé nové BMW M5 je tak těžké, že mu doslova upadla pneumatika z kola během driftování
před 7 hodinami
- Sprint BMW M5 kombi proti o 180 koní slabšímu BMW M3 tragikomicky vykresluje absurditu moderních hybridních „sportovních parníků”
včera
Nové na MotoForum.cz
- Vespa slaví 80 let: více než 20 milionů prodaných kusů 08:00
- Kdo zastaví Bulegu? WorldSBK míří do Mostu s jasnou otázkou i silnou českou stopou včera 17:00
- Z Le Mans se cirkus zvaný MotoGP vydal hned do Barcelony včera 14:00
- Stav šampionátu jednotlivých tříd před Mostem včera 10:00
- Druhá šance pro Yuki Kuniiho 11.5.2026
Nejčtenější články
- Honda vsadila na elektromobily vše tak tupě, že po odpískání několika projektů někde nebude mít roky co prodávat
12.4.2026
- Rozlučková brutalita Lamborghini pro vyvolené měla být strojem na peníze, teď majitele připravuje o desítky milionů
12.4.2026
- Mercedes propustil skoro všechny lidi, kteří u něj vyráběli motory V12, zákazníci si teď mohou nový velký motor poskládat sami
12.4.2026
- Brutální nový Aston Martin nevypadá jako nic, co už známe. Tajuplný stroj natočili při vývoji, připomíná oživlý Batmobil
12.4.2026
- Věří jim ještě někdo? Mercedes mluví o „kvartálním prodejním rekordu”, reálně prodal o dost míň aut než loni prakticky všude
13.4.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva