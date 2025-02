Putinova limuzína válí. Loni oslovila celých 9,6 zákazníků za měsíc, a to většina ani nemohla říct ne před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

9,6 tisíce? Ne, 9,6 kusu, bez nejmenší nadsázky. A i to stačilo na to, aby vůz trhnul vlastní prodejní rekord stanovený v předchozích letech. Nic to navíc není ve srovnání s bilancí, jakou se zatím může pochlubit SUV Komendant.

Loni bylo v Německu prodáno 2,8 milionu nových aut, zatímco Francie byla spojena s 1,7 milionem nových registrací. Kousek nad metou 1,5 milionu vozů pak skončila Itálie, zatímco Španělé jen těsně překonali milionovou metu. Znamená to tedy, že ruský trh byl loni třetím největším v Evropě, neboť registrace se vyšplhaly na 1,57 milionu kusů, o chlup výš než v Itálii. Pro zemi jde o druhý nejlepší výsledek v historii, lépe bylo pouze v roce 2019, kdy bylo prodáno 1,59 milionu aut. Že se zejména na západ od Ruska očekávaly docela jiné výsledky, asi nemusíme dodávat.

Zajímavé je, že za dvěma třetinami všech prodaných vozů stojí pouze pět značek. Na čele setrvala Lada s 436 200 registracemi, za ní se však sešikoval zástup Číňanů v pořadí Haval (190 600 ks), Chery (157 tisíc kusů), Geely (149 100 ks) a Changan (106 100 ks). Nikdo další se už přes metu sto tisíc ročních registrací nedostal, načež čelo žebříčku opustíme a zamíříme na jeho chvost, kde najdeme další ruskou automobilku Aurus. Také ta loni dosáhla svého prodejního rekordu, při pohledu na samotná čísla ale slavit lze jen stěží.

Model Senat má totiž na kontě pouze 116 prodejů, z čehož 14 kusů připadá na privátní klientelu a zbytek na vládní organizace a úřady, kde o koupi obvykle rozhodl někdo jiný než samotný uživatel, jak probírají lidé z Dromu. Šestatřicet aut bylo smontováno institutem NAMI a minimálně část z nich byla pancéřovaná. Ještě hůř nicméně skončilo SUV Komendant, kterého se prodalo jen 21 vozů. Za zmínku přitom stojí, že Aurus loni smontoval pouze 68 všech svých aut, zatímco 33 připadá na rok 2023 a zbytek továrnu opustilo již v roce 2022. Vláda přitom i kvůli úsporám nakupovala právě starší vozy.

Mimo to ovšem některé organizace, třeba vojenský útvar 44710 spadající pod federální bezpečnostní službu FSB, začaly od domácích značek přecházet k čínským. I když tedy i v tomto případě došlo na koupi jednoho Aurusu, SUV Tank 500 z Říše středu bylo objednáno desetkrát a menší model Tank 300 čtyřikrát. Přičemž pokud by nedostal nařízeno podpořit alespoň nějak domácí průmysl, tak jako řada dalších státních či polostátních firem, nejspíše by vozový park obnovoval a rozšiřoval jen u Číňanů.

Aurus se tedy s modelem Senat dostal na 9,6 prodaných kusů měsíčně, s SUV Komendant na necelé dva vozy. To je vážně mizerný výsledek na značku, která původně chtěla prodávat pět tisíc aut ročně. Kromě toho se pak chlubila tím, kterak ikony jako Rolls-Royce a Bentley odsune do pozadí, a to nikoli jen ve své domovině. Druhé zmíněné britské automobilce navíc chtěla dodávat i svou 9stupňovou automatickou převodovku, která měla být technologickým vrcholem v rámci celého luxusního segmentu.

Jenže od té doby se ukázalo, že automat stěží zvládá najet 20 tisíc kilometrů, než je zapotřebí sáhnout po drahé opravě. Přitom Aurus výrazně zvýšil ceny. Není tedy vlastně divu, že i když ruský trh stoupá opravdu raketovým tempem (loňský vzestup je 48,8procentní, zatímco třeba Němci, Francouzi a Italové si pohoršili), o Senat a Komendant jeví zákazníci zájem pouze ve chvíli, kdy jeho koupi dostanou příkazem.

Aurus Senat měl ohrozit i limuzíny od Rolls-Royce či Bentley. Jenže ve finále musí ruská vláda rozdávat příkazy státním organizacím, aby si vůbec někdo tento model vzal. Foto: Aurus

Zdroj: Drom, Avtostat

Petr Prokopec

