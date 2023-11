Putinovo SUV přišlo o kus hrdosti, Rusům nezbylo než místo německé vsadit na čínskou techniku před 9 hodinami | Petr Miler

Má to i své výhody, přesto máme pocit, že Rusové nebudou rádi, že se místo prakticky unikátního řešení musí smířit s o mnoho tuctovější technikou. Místo motoru V8 vyvinutého Porsche budou Aurusy Komendant vyráběny hlavně s čínskými V6.

Uběhl už více než rok od chvíle, kdy Rusové představili luxusní Putinovo SUV, jak se familiárně říká Aurusu Komendant. Nejde tu ani tak o to, že by tohle auto mělo sloužit jen Vladimiru Vladimirovičovi, tomu spíše nebude sloužit vůbec, je ale součástí rodiny modelů značky Aurus, která vznikla právě hlavně z Putinovy iniciativy jako symbol jisté hrdosti Ruska a jeho nezávislosti na zahraniční technice.

Od této automobilky známe hlavně model Senat, tedy kratší nebo delší verzi luxusního sedanu, který ruský prezident skutečně používá a který se do oběhu dostal alespoň v nějak významném počtu exemplářů. O Komendantu to ani víc než rok po premiéře neplatí - letos mělo být vyrobeno celkem 200 vozů, realita bude nejspíš o mnoho horší. Až na konci jara se provalilo, že se do oběhu dostal první sériový kus, který si pořídila - a to byste neuhodli - firma Gazprom.

Vozy se navíc místo v dedikované továrně v Tatarstánu stále vyrábí v institutu NAMI v Moskvě, a to mimo jiné i proto, že pro velkosériovou výrobu nemají Rusové dostatek motorů. Komendant měl stejně jako Senat dostávat jen sice formálně ruský, ale fakticky německým Porsche vyvinutý motor NAMI-4123, tedy osmiválec o objemu 4,4 litru a výkonu 598 koní. Ten měl dále dostat podobně vzniklou 9stupňovou automatickou převodovkou KATE-R932 a mezi nimi instalovaný elektrický motor s dalšími 38 koňmi. Takový pohon je ale drahý, jeho výroba ruční a počet komponentů nedostatečný, proto Rusům nezbylo než zahodit kus hrdosti.

Podle obvykle dobře informovaného kanálu Ruski avtomobil na Telegramu budou Komendanty nově vyráběny primárně s motorem 3,0 V6 od čínské firmy Great Wall Motor (GWM). Konkrétně je řeč o agregátu GW V6 E30Z, který je znám z vícero modelů čínské automobilky, například SUV Tank 500. Pohonné jednotky budou vznikat přímo v Rusku v továrně značky Haval (součást GWM) a smysl tohoto kroku je jasný - zajistit širší dostupnost a také nižší cenu Komendantu. Aktuálně se má prodávat za sumy okolo 35 milionů rublů, tady asi 8,7 milionu Kč. To je opravdu hodně peněz.

Dodejme, že motor GW V6 E30Z je nejčastěji naladěn na výkon okolo 300 koní a je spojen 9stupňovou automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem. Aurus by měl dostat celý tento „balíček”. Nezní to úplně mizerně, ale kus hrdosti je fuč a 300 nebo 600 koní, to také není to samé. Uvidíme, co tento krok udělá s cenou a reálnou dostupností, dnes je Putinovo SUV vozem jen pro pár vyvolených mezi vyvolenými.

Luxusní SUV Aurus Komendant je drahé a prakticky nedostupné, mimo jiné kvůli svému specifickému motoru s německým rodným listem. Proto má nyní dostat „Číňana”, který může oba problémy vyřešit. Foto: Aurus

