Putinovu limuzínu si teď v pancéřované prodloužené verzi může koupit každý, k dispozici je i luxusní obrněné SUV

Dosud šlo o stroje jen pro vyvolené, nyní se ale o obdobu strojů připravovaných státním institutem NAMI postarala soukromá firma. A obě auta jsou i s 50mm neprůstřelnými okny k dispozici komukoli.

Auta značky Aurus měla být reálnou alternativou Bentley či Rolls-Royců, první zmíněné automobilka pak dokonce Rusové chtěli dodávat převodovky. Jenže tyhle plány spřádali v době, kdy byl na Ukrajině ještě relativní klid. Jakmile se na sklonku února 2022 rozhořel tamní konflikt naplno, Aurus byl rázem od zahraničních trhů odstřihnut. Podle toho pak ostatně vypadaly i loňské registrace, kdy si limuzínu Senat nekoupilo v průměru ani deset lidí za měsíc.

Je nicméně otázkou, co skutečně za tím vším stojí. Ač bylo loni registrováno 116 aut, pouze 68 z nich bylo loni také vyrobeno. Dalších 33 ale již připadá na rok 2023 a zbytek na rok předchozí. Institut NAMI měl smontovat pouze šestatřicet vozů, pod většinou produkce je tedy už podepsána firma Sollers. V souvislosti s ní byla dříve zmiňována mnohem početnější výroba - jestli je problém poptávka, nebo nelze větší počet aut vyrobit, nedokážeme posoudit, vypadá to spíš ale na to druhé.

V současné době totiž nejsou vůbec dostupné nové prodloužené limuzíny, kratší Senat je pak k dispozici jen jako základní sedan. Něco takového logicky náročnější klientelu neuspokojí, což se stalo vodou na mlýn soukromé firmy RIDA. Ta se zabývá prodlužováním aut, stejně jako jejich pancéřováním. A právě dílnami této firmy nyní prošel jak známější Senat, tak i méně „profláknuté” SUV Komendant.

U obou aut tedy došlo na rozříznutí šasí, které se následně dočkalo vsazení středového půlmetrového dílu. Převisy na obou koncích obou vozů zůstaly nedotčené, stejně jako RIDA využívá i původní dveře, blatníky nebo střešní panely. Protažen tak byl vždy jen rozvor, a to ve prospěch zadních cestujících.

Co se pancéřování týče, veškeré detaily s ohledem na ochranu cestujících nepřekvapivě známé nejsou. RIDA pouze uvádí, že standardem je certifikace VR7+/VR8, díky které je posádka chráněna jak před střelbou z Kalašnikovu, tak z odstřelovačských pušek. Tloušťka ochranných panelů má činit 7 mm, zatímco u skel jde dokonce o 50 mm. S pneumatikami lze pak ujet přinejmenším 50 km i po prostřelení a úplné ztrátě tlaku.

Jak je přitom u neprůstřelných aut dobrým zvykem, zvýšená ochrana není na první pohled patrná. V tomto ohledu dokonce Rusové překonali i západní konkurenci, neboť stahovat a zase vytahovat lze komplet všechna čtyři boční okna obou modelů. Přepážka oddělující kabinu řidiče od prostoru pro VIP klientelu je však již pevná, měnit se ale může její průhlednost. Výsuvná je pak obří obrazovka, která může trůnit před ní.

Čalounění a dekory si klientela může volit dle své fantazie, přičemž i to má vliv na koncovou cenu, která ovšem taktéž nebyla upřesněna. Aktuálně tak už jen dodáme, že sedan byl nachytán v koloně kazachstánského prezidenta Kassyma-Jomarta Tokajeva. I proto jeho přední blatníky zdobí držáky vlaječek, které RIDA dodává i soukromé klientele, a to dokonce zdarma.

