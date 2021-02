Putinovu limuzínu už půjde koupit i mimo Rusko, přednost ale dostanou spřátelené země před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Slovo „už” by si v tomto případě zasloužilo dát do dvou párů uvozovek, ale zkrátka půjde. Za současné geopolitické situace ovšem vážně nečekejte, že by se Rusové v prvé řadě obtěžovali zeměmi Evropské unie.

Aurus Senat se poprvé oficiálně ukázal už v květnu roku 2018. Stalo se tak u příležitosti znovuzvolení Vladimíra Putina ruským prezidentem coby konkurence pro limuzíny nejvyšší třídy, jakými proslul třeba Rolls-Royce. Veřejný debut Senatu na autosalonu v Moskvě se odehrál o tři měsíce později, přičemž posléze nám špionážní fotografové nabídli pohled i na doprovodné SUV a minivan. Zároveň bylo oznámeno, že sedan by měl startovat na 10 milionech rublů (cca 2,9 milionu Kč) a za jeho volant by tak měli dostat i běžní smrtelníci. Tedy ti, kteří si jej budou moci dovolit, pochopitelně.

Člověk by čekal, že skoro o tři roky později bude tento vůz dávno běžně dostupným zbožím, ale není tomu tak. Auto se dostalo krom Putina a dalších nejvyšších politiků leda k lidem nějak pracujícím pro státní správu a teprve před pár týdny fakticky doputovalo do volného prodeje a koupil si jej první skutečný zákazník. A i tento stav má ke skutečně volnému prodeji daleko.

Je totiž třeba dodat, že Aurus dosud nemá k dispozici vlastní továrnu, ta je teprve v přípravě. O výrobu prvních exemplářů se tedy postaral institut NAMI, který měl pod palcem rovněž vývoj. To znamenalo, že produkce se omezila v podstatě na ručně smontované exempláře a i když limuzína nafocená na belgických značkách nebo v Ázerbájdžánu naznačovaly, že někteří lidé mimo kruh Putinových věrných se k autu přece jen dostali, v oficiální rovině bylo ticho po pěšině.

Ledy byly prolomeny až nyní, neboť agentura TASS s odvoláním na ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova uvádí, že sériová výroba se konečně rozjede naplno a zahájen tak bude nejen faktický volný prodej v Rusku (to se má stát v květnu), ale dokonce i export mimo federaci. Rusko a EU si momentálně více než co jiného jdou po krku, takže skutečně nečekejte zahájení prodeje u nás nebo kdekoli poblíž. Prvními exportními trhy budou k Rusku přátelštější země na Středním východě a severu Afriky, mimo jiné Spojené arabské emiráty.

Dává to smysl, neboť významným investorem do Aurusu se stal arabský holding Tawazun, který dnes vlastní 36 % automobilky. Vozu tak už zařídil kompletní homologaci na řadě blíže neupřesněných trhů ve zmíněných odbytištích a čeká prakticky jen na to, až bude fyzicky k dispozici. „Tawazun je ze spolupráce nadšený, ještě letos zahájí prodeje v Emirátech,” řekl Manturov s tím, že další země budou brzy následovat.

Podle ministra by v Emirátech měl být větší zájem o prodlouženou než krátkou verzi a zákazníky zaujalo i chystané SUV Komendant. To ale bude k dispozici až mezi roky 2022 a 2023, což nám dává i představu o tom, kdy by mělo dorazit do prodeje doma - dříve než v příštím roce to nejspíše nebude.

Dodejme, že Senat byl stejně jako zmíněné SUV postaven na modulární platformě EMP, která počítá s motorem vpředu a pohonem všech kol. Osmiválcová pohonná jednotka má kořeny u Porsche a ze 4,4 litrů objemu produkuje 600 koní, k nimž se přidává ještě 42 kW krátkodobého elektrického výkonu. Součástí nové techniky je pak i v Rusku vyvinutý devítistupňový automat.

V základní verzi měří Senat 5 630 milimetrů a váží 2 700 kg, v případě pancéřované verze, jako má Putin, je ovšem třeba počítat s 6 620 mm a 6 200 kilogramy. Zejména hmotnost přitom značným způsobem omezuje jízdní dynamiku, jenž počítá s 9sekundovým zrychlením na stovku a maximálkou 160 km/h. V případě menšího sedanu ovšem zákazníci budou moci počítat se 6sekundovým sprintem a nejvyšší rychlostí 250 km/h.

Aurus Senat je hotový a čeká se jen na plný rozjezd sériové výroby, aby se dostal do rukou i jiným lidem než Putinovi a spol. Ještě letos začne i vývoz, zatím na Střední východ a na Sever Afriky. Foto: Aurus

Zdroj: TASS

Petr Miler