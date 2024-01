Původně jen elektrický Jeep ve spalovací verzi válcuje prodeje. U nás teď překonává elektřinu v poměru 15:1, míří na další trhy před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jeep

Zmýlená zas jednou neplatí. Zákazníci se k záměrům automobilky otočili zády takovým způsobem, že verzi, která se původně měla prodávat jako jedna jediná, nekupují skoro vůbec. A situace zašla tak daleko, že strategie musela být změněna také na Britských ostrovech.

Prakticky celý minulý rok jsme sledovali pozoruhodnou otočku amerického Jeepu. Ten už předloni představil nový Avenger pro Evropu jen jako elektrické auto, což byl dobrý nápad, ale jen na to, jak stvořit prodejní propadák. Naštěstí to automobilka vycítila velmi rychle, a tak už o pár měsíců později pro některé „zaostalé” trhy nabídla spalovací verzi. A tu po jejím úspěchu v Itálii, Španělsku a Polsku začala prodávat i na dalších místech, mj. také u nás. I když dodávky této varianty uměle omezovány, aby to Jeep nepřepálil s průměrnými emisemi CO2, za které by se u EU nedoplatil, stala se z původně jediné elektrické verze stala během nějakých 12 měsíců druhotná alternativa.

Podle dat JATO Dynamics to platí i v celoevropském měřítku, neboť ze všech prodaných Avengerů na starém kontinentu má spalovací pohon víc jak dvě třetiny aut. To je pozoruhodné v momentě, kdy se těchto aut prodá jen a pouze tolik, kolik uměle může. O preferencích publika ale nakonec nejlépe svědčí výsledky z relativně málo „ohnutých” trhů, jako je ten náš, tady platí v zásadě „pouze” přerozdělovací mechanismy EU, lokální výhody pro elektromobily jsou zanedbatelné.

Při pohledu na prosincová čísla SDA pak vidíme, že Avengerů se tu prodalo 16, z čehož spalovací pohon mělo 15 vozů. Prodejní bilance za poslední evidovaný měsíc tedy činí 15:1 a víc než co jiného dokládá nezájem o elektrické provedení. Zkuste si obvolat dealery, co vám prodají, a zjistíte přesně dopad výše zmíněného - elektrickou verzi kdykoli kdokoli, spalovací někdo a někdy. Přesto je výsledkem takováto bilance. A to je třeba dodat, že spalovací provedení působí dojmem, že je spíš do počtu, jediný tříválcový benzin 1,2 se 100 koňmi výkonu v nabídce není něco, co by vysloveně vyvolávalo touhu. I tak je výsledek takový, jaký je.

Důvodem tak jasné prodejní převahy jistě nejsou jen technické limity té či oné koncepce, ale také cena. Zatímco elektrický Avenger u nás začíná na 900 tisících s 54kWh baterií odpovídající asi 14litrové nádrži nafty, která dodá odpovídající akceschopnost, benzinové provedení s prakticky neomezenou využitelností stojí o třetinu neboli 300 tisíc Kč méně. A to prosím ve výbavě, za kterou u elektrického provedení musíte připlatit dalších 80 tisíc. Kdo si o 380 tisíc Kč dráž koupí elektrickou verzi? Proč by to vůbec dělal?

V tomto kontextu nepřekvapí, že Jeepu nezbývá, než se se spalovacím Avengerem vydat i na trhy, kde se na elektřinu tváří o mnoho pozitivně. Naplněn tak byl slib nabízet tento vůz se se spalovacím motorem i ve Velké Británii a předpokládáme, že novinka zamíchá kartami podobně jako kdekoli jinde. Zatímco elektrická verze Avengeru začíná ve Velké Británii na 34 800 librách (cca 1 010 000 Kč), nová základní benzinová verze je k dispozici od 23 600 liber (asi 684 tisíc Kč). To je znovu obrovský rozdíl, kdy výsledná cena navíc míří pod nabídky všech významných konkurenčních modelů.

A dokonce i u nás zatím nedostupný Avenger E-Hybrid, u kterého stejný 1,2litrový motor spolupracuje s elektromotorem o výkonu 28 koní a šestistupňovou automatickou převodovkou, stojí od 25 300 GBP, tedy asi 733 tisíc Kč. Znovu: Kolik lidí si nyní koupí elektrické provedení? Bude to nevyhnutelně znovu zlomek a my se musíme opět ptát na jedno. Jak těžké bylo domyslet tohle předem? Lidé nebudou platit víc za míň, pokud k tomu nebudou mít nějaký zvláštní důvod. A to obvykle z většiny mít nebudou...

Nový Jeep Avenger původně vůbec neměl být k dispozici jako spalovací auto, dnes v tomto provedení válcuje evropský trh a v Česku poráží elektrickou verzi na hlavu. A bude tomu tak jen víc, teď si ho mohou koupit i Britové. Foto: Jeep

Zdroje: Jeep, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.