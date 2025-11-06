Původně jen elektrický silák se začal prodávat i ve spalovací verzi. A najednou je z něj nejlevnější takhle silné a rychlé auto
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Dokonáno jest, chce se říci v biblickém duchu. Původní záměr byl pod tlakem odlišných preferencí zákazníků zcela otočen a výsledný stav jasně ukazuje, proč se to muselo stát. Místo rozpačitého auta tu najednou máme nejlepší nabídku v poměru cenu, výkonu a dynamiky.
Co přesně u nás dostanete za 1,16 milionu korun? Pokud zamíříte do showroomu Mercedesu, pak třeba základní nové CLA, o jehož pohon se stará čínská jedna-pětka. Ta na přední kola posílá 136 koní, které ještě dalšími 30 kobylami doplňuje občas ruku k dílu přidávající elektromotor. O něčem takovém asi nelze smýšlet jako o nabídce, ze které by se vám rozklepala kolena. Zvlášť když kromě nepříliš oslňujícího ústrojí je třeba počítat také s diskutabilním vzhledem a kabinou, která nepůsobí jako vyloženě prémiová ani po přidání příplatků za statisíce, natož takto.
Stačí se však přesunout k Dodgi a rázem můžete po utracení zmíněné sumy počítat s mnohem zajímavějším vozem, tedy alespoň v USA. Tam automobilka odstartovala prodej nové verze Chargeru, který měl být původně jen elektrický, pod tlakem okolností ale do jeho útrob zamířil také nový třílitrový šestiválec Hurricane ve verzi zvané hezky silácky Sixpack. Prozatím bude tato jednotka k dispozici jen ve vrcholné formě, se kterou je spojeno 558 koní mířících na všechna kola. S nimi je možné zrychlit na stovku za 3,9 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 285 km/h. To jsou na auto za 1,16 milionu korun hodnoty mimořádně přesvědčivé, i Škoda Octavia RS je dnes s méně jak polovičním výkonem skoro stejně drahé auto.
Spalovací Charger Scat Pack je ihned k dispozici jako kupé i jako sedan, kdy dvoudvířko startuje na 54 995 dolarech neboli 1 164 500 Kč, zatímco za čtyřdvířko je třeba zaplatit o 2 000 USD, tedy o 42 500 Kč, víc. Ve srovnání s elektrickou verzí se tak platí míň (ta stojí od 59 595 USD neboli 1 262 000 Kč) za podstatně víc, neboť spalovací provedení je na rozdíl od toho elektrického téměř nekonečně využitelné a láká svým autentickým projevem. Spalovací provedení je navíc o půl tuny lehčí (2 185 kg vs. 2 648 kg) a dotankovat jej můžete v řádu sekund na každé benzince, kterou najdete.
Absolutní rozdíl v ceně nakonec není až tak velký, jenže jak už ukázalo dříve, o elektrické provedení lidé nemají valný zájem ani ve chvíli, kdy jim dealeři značky nabídnou slevy ve výši několika set tisíc korun. Příští rok navíc do prodeje zamíří základní spalovací verze, tedy Charger R/T, v jejímž případě šestiválec produkuje 426 koní. Čekat tak jistě lze poněkud horší dynamiku, na druhou stranu však cena tohoto provedení klesne na 49 995 USD, tedy na 1,06 milionu Kč, to už jsme pod Octavií RS.
Dodge navíc neponechal nic náhodě, pročež majitelé budou moci i přes standardní pohon všech kol zvolit režim, při kterém je zaměstnána pouze zadní náprava. Charger tak bude znovu zvládat zběsilé drifty i „hoblování“ pneumatik na místě. Součástí výbavy Scat Pack jsou dále brzdy Brembo, zatímco uvnitř lze počítat se sportovními sedadly, karbonovými dekory a 12,3palcovou obrazovkou multimédií. Za 1,16 milionu korun tak jde o nabídku, jakou snad ani nelze přebít.
Dodge přišel s velmi přesvědčivou nabídkou, za 550koňový spalovací Charger si účtuje 1,16 milionu korun. Tedy stejné peníze, jaké po vás u nás chce Mercedes za základní CLA s čínskou jedna-pětkou. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
