Původně jen elektrický Jeep s faceliftem završil obrat, hlavní novinkou je nový čistě spalovací motor s ručním řazením

Nejprve to byl jen elektromobil, pak mild-hybrid, pak už ani to ne. A teď je jedinou technickou novinkou nový spalovací motor. S každým „úbytkem elektrifikace” jeho atraktivita pro zákazníky jen stoupala, po faceliftu čekejme ještě větší zájem.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Jeep

Za sedm měsíců znovu vtrhnou do kin komiksoví Avengers. Vrátit se má i Robert Downey Jr., tentokrát ale nikoli jako Iron Man, nýbrž jako hlavní záporák, tedy jako doktor Doom. Stejně tak se dočkáme i návratu Chrise Evanse, ten by se však znovu měl zhostit role Kapitána Ameriky. Tato postava se v komiksech poprvé objevila v závěru roku 1940, tedy jen pár měsíců poté, co byl americké armádě představen pojízdný prototyp off-roadového vozidla, které postupně vedlo ke zrodu značky Jeep.

Jinými slovy, dva velké americké symboly byly zrozeny před 86 lety. Nemělo by tedy pro nás být překvapením, že Jeep a Marvel uzavřely partnerství. A automobilka z něj už začíná těžit, neboť přichází s paketem A250, který přináší hlavně kryt zadního rezervního kola stylizovaný do podoby štítu Kapitána Ameriky. Dá se však předpokládat, že Jeep ze spolupráce vytříská daleko víc, neboť tady do sebe zapadly veškeré střípky vymazleného puzzle. Od roku 2023 totiž automobilka má v nabídce i model Avenger.

Toto SUV se sice ve Spojených státech neprodává, v Evropě je ale bestsellerem a mohlo by se stát středobodem nové reklamní kampaně. Zvlášť teď, když prošlo faceliftem a zase se víc vzdálilo zeleným bažinám a přiblížilo obyčejným lidem. Modernizace se zvenčí zaměřila hlavně na čelní masku, která je výraznější a u vyšších úrovní výbavy podsvícená. V souladu s tím zmizel chrom mezi jednotlivými lamelami. Automobilka pak navíc zvýraznila oplastování ve spodní části karoserie, stejně jako přední a zadní kryt podvozku, aby Avenger vypadal drsněji.

Uvnitř jsou změny na první pohled nepostřehnutelné, neboť původní je architektura palubní desky, středová konzole či sedadla. Ve spodní části palubky a u dveřních panelů ovšem Jeep použil měkčí materiály. Palubní systém pak profituje z nového softwaru, přičemž u vyšších výbav lze počítat také se sadou kamer monitorujících okolí vozu. Avenger přitom na délku měří 4 084 milimetrů, pročež snaha usnadnit zákazníkům parkovací manévry může působit trochu zbytečně.

Za největší novinkou pak musíme pod kapotu, kde byl završen už roky trvající obrat. Tohle auto mělo být původně jen elektromobil, a tak i dorazilo na trh. Nejdřív pod tlakem zájmu na vybraných trzích přidalo někde různé typy hybridních pohonů, až je nakonec nabídlo všude. Pak dorazilo i zcela bez elektřiny a teď se jako jediné velké technické novinky dočkalo nové, čistě benzinové jedna-dvojky, která produkuje rovných 100 koní a používá odolnější rozvodový řetěz místo řemene. A lze jej spojit s ručním řazením. Ostatní motory se pak vrací beze změn, což znamená, že varianty 4xe dále používají 1,2litrový mild-hybridní tříválec pro pohon předních kol a elektromotor pro roztáčení těch zadních. Ryzí elektromobil pak zůstává u 156 koní a 53 kWh.

Dál už Jeep přihodil do placu jen nový design 17- a 18palcových litých kol a nové barvy karoserie zahrnující i odstín Bamboo Green převzatý z větších modelů značky. Ve finále tak partnerství s Marvelem automobilce skutečně pomůže, neboť modernizaci dostane lidem víc na oči. Ceny by se oproti dřívějšku neměly podstatně měnit a auto by mělo dál začínat poblíž dnešních 489 900 Kč. To na současné poměry není špatná nabídka.


Jeep Avenger prošel lehčím faceliftem, pod kapotou pak má nový čistě benzinový motor, který lze dál spojit s ručním řazením. V jednoduchosti je krása... Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.