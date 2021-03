Původně levné a stylové SUV Renaultu míří do prodeje v EU, o svou největší výhodu přijde před hodinou | Petr Prokopec

Tak trochu se to dalo čekat, přesto jsme zklamaní. Auto, které mohlo zaplnit mezeru na trhu SUV-kupé dostupných širokým masám to stěží zvládne, když oproti původnímu autu za 357 tisíc používá modernější platformu a jen hybridní jednotky.

O Renaultu Arkana jsme dosud hovořili v pozitivním duchu. Francouzi správně vycítili, že auta typu SUV-kupé nejsou zajímavá jen pro zákazníky BMW či Mercedesu a nabídli takové širokým masám. Styl tedy spojili s nízkými cenami a úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Není tedy divu, že automobilka, ač vůz zpočátku nabízela pouze na ruském trhu, nakonec svolila k jeho prodeji i v zemích Evropské unie, už při prvotním odhalení jsme ale tušili, že jde o trochu jiné auto. A teď už je to stoprocentní.

Tento měsíc Renault otevře objednávkové knihy v zemích EU a je prakticky jisté, že s tím jen kladně vyznívající články skončí. Ceny sice dosud automobilka nezveřejnila, s novými detaily je ale jisté, že na ruskou láci můžeme zapomenout. V širé Rusi stojí vůz od 1 211 000 rublů, což je asi 357 tisíc Kč a i vrcholná verze se vejde do půl milionu. Arkana pro EU ale dorazí se zcela jinou technikou a pod půl milionem nejspíš nebude ani začínat, natož pak končit.

Ruské provedení totiž používá stejně jako třeba Dacia Duster platformu B0+, ovšem verze, která dorazí i k nám, půjde o architekturu CMF-B. Ta je pochopitelně modernější, logicky tedy ale bude i dražší. A co více, doplňovat ji mají pouze drahé hybridní jednotky - v Rusku je základem jednoduchý, atmosféricky plněný čtyřválec. Výhodou je, že Arkana v podstatě stále nemá přímého soupeře, neboť stylová SUV ještě nejsou v Evropě k mání v takové míře jako třeba v Asii. Na druhou stranu je třeba vzpomenout na situaci způsobenou koronavirou pandemií a sama vysoká cena může stačit k tomu, aby se většina dosavadního zájmu vytratila.

To se nicméně dozvíme záhy. Aktuálně proto opustíme pole spekulací a vrhneme se hlavně na motorový prostor, kde bude možné volit mezi třemi pohonnými jednotkami. Přeplňovaná čtyřválcová jedna-trojka dorazí ve dvou variantách, kdy slabší nabídne 140 a silnější 160 koní. Na tu nicméně bude třeba vyčkat až do října. Obě provedení pak dostanou do vínku automat EDC a startér-alternátor doplněný 12voltovou lithium-iontovou baterií.

Mild-hybridní varianty doprovodí vrcholné provedení E-Tech vybavené kombinací benzínové jedna-šestky a dvou elektrických jednotek. Tou první je míněn klasický elektromotor s výkonem 36 kW, ve druhém případě pak jde o integrovaný startér-generátor přihazující 15 kW. Celkově nicméně soustava bude produkovat nepříliš oslňujících 140 koní, jež si rovněž vezme na starosti automat. Se závratnou jízdní dynamikou tedy ve výsledku taktéž nepočítejte.

Co by nicméně vrcholná Arkana přinést měla, jsou nízké provozní náklady. Dle Renaultu je totiž hybridní ústrojí dostačující k tomu, abyste 80 procent veškeré jízdy ve městě zvládli jen na elektrický pohon. To jistě není na škodu, ovšem tak jako tak bude určující především ona cena. A ta jednoduše s ohledem na hybridní ústrojí a moderní modulární platformu nízká být nemůže.

Pokud vám bude v případě evropského Renaultu Arkana připadat kombinace modulární platformy CMF-B a hybridního ústrojí příliš levná, můžete pochopitelně ještě sáhnout po výbavě R.S. Line, která cenu vyšponuje ještě výše. Konkrétní cifry ale zatím neznáme. Foto: Renault

