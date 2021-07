Původně levné a stylové SUV Renaultu v testu ukázalo, jak šeredně vedle Francouzi šlápli před 5 hodinami | Petr Prokopec

Když bylo testováno jen samostatně, mohlo si hrát na levnou stylovku, jíž bylo a je ve verzi pro Rusko. Jakmile ale bylo ve svém provedení pro EU postaveno proti dražším soupeřům prémiových značek, ukázala se mizérie místní Arkany.

Když v roce 2019 představil Renault svůj tehdy zcela nový model Arkana, mohli jsme se prakticky jen užírat závistí. SUV-kupé totiž zamířilo pouze na ruský trh, kde navíc startovalo na pouhých 357 tisících korun. Za podobnou sumu přitom v Česku nepořídíte ani základní Škodu Kamiq, která si o přitažlivém kompaktním SUV může nechat jen vyprávět pohádky. Ve srovnání s francouzským modelem je méně atraktivní, menší a dorovnat jej nezvládá ani výkonem či výbavou.

Za ty dva roky Arkana zdražila i na ruském trhu, ovšem jen nepatrně, neboť v přepočtu ji stále pořídíte za nějakých 378 000 Kč a špičkové verze jsou jen o 100 tisíc dražší. Mimo to se ovšem dostalo také na další trhy včetně toho českého, a jak již asi začínáte tušit, po stránce cenové to až taková sláva není. SUV-kupé totiž mimo Rusko používá modernější architekturu CMF-B, se kterou přišlo patřičné zdražení. U nás tak vychází minimálně na 660 tisíc korun, což je suma, se kterou největší výhoda tohoto auta jednoznačně padá.

Právě kvůli vyšší ceně se ovšem Arkana dostala do té části trhu, kde se již lidé řídí spíše srdcem než rozumem. A tak by nás vlastně nemělo překvapit, že francouzský zástupce dostává „napráskáno“ i od německé prémiové ligy, třebaže je ještě o dost dražší. Nabízí ovšem o poznání více technické i jiné kvality, které ve spojitosti se sníženou střešní linií působí na publikum jako magnet. Zvláště pokud danými soupeři jsou Audi Q3 Sportback a BMW X2.

Tuto poněkud neobvyklou trojici se momentálně rozhodl postavit do jednoho testu německý Auto Bild, který Renaultu mimo jiné přisoudil lepší nastupování než třeba v takovém BMW. Audi je pak na tom nejhůře v rámci zavazadelníku, jenž ovlivňuje instalace hybridního modulu pod kapotou. Kromě toho je Q3 Sportback spojeno s vrzáním středového tunelu, zatímco u X2 působí až příliš zpátečnicky analogový přístrojový štít.

V obou německých případech lze ale veškeré výtky považovat pouze za drobné, u Renaultu je ale kritika přeci jen drtivější. Také Arkana má totiž skřípající interiér, který je navíc spojen s hůře naladěným podvozkem, který vám dá na špatném povrchu najevo jakýkoliv kamínek. Řízení vozu je pak vyloženě syntetické a neposkytuje dostatečnou odezvu, zatímco potenciál jedna-trojky se 140 koňmi snižuje automat EDC.

Ve výsledku tak Němci posílají Renault až na třetí místo s pouhými 499 body z 800, jakkoliv je ve srovnání se soupeři takřka o 50 procent levnější. Druhé skončilo BMW s 517 a první Audi s 523 body. To jsou značné rozdíly, jak jsme nicméně zmínili, díky nastřelené ceně se Arkana ocitla v té části trhu, kde již nemůže počítat s registracemi z rozumu. A na výsledcích je to znát, neboť Francouzi do konce května v rámci Evropy prodali jen 4 261 kusů. Oproti tomu BMW má jen za březen na kontě 3 746 registrací modelu X2.

Pokud tedy Renault hodlá více bodovat, musí jít s cenou dolů. Něco takového ovšem nelze očekávat, v Evropě totiž auta aktuálně začínají mířit pouze jedním směrem. Za tím pochopitelně stojí elektrifikace, která tak žene zákazníci na trh s ojetinami. Evropská unie tak svými nesmyslnými regulacemi dosahuje jediného - místo aby si lidé koupili vůz úspornější a bezpečnější, musí sáhnout po žíznivém s nižší ochranou. Na nic jiného totiž většina z nich již nemá.

Evropská verze Renaultu Arkana se střetla s konkurenčním Audi Q3 Sportback a BMW X2. Ač je však proti německým SUV-kupé o poznání levnější, srovnání prohrála. A co více, díky příliš vysoké ceně nemá úspěch ani mezi zákazníky. Foto: Automobilky

