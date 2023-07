Původně neplánovaná spalovací verze elektrického Jeepu se prodává i v Česku, s cenou nižší o 410 tisíc bude kralovat před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jeep

Tedy bude kralovat, pokud jí automobilka dovolí kralovat. Auto je dnes formálně dostupné „pouze ze skladových zásob”, i když jde o novinku, takže jeho dodávky jsou zjevně předem omezené bez ohledu na zájem.

Minulý týden jsme psali o pozoruhodné otočce amerického Jeepu. Ten původně představil nový Avenger pro Evropu jen jako elektromobil, což byl dobrý nápad, jak stvořit prodejní propadák. Naštěstí byla značka dostatečně pragmatická, aby později pro některé „zaostalé” trhy nabídla spalovací verzi, kterou po jejím úspěchu v Itálii, Španělsku a Polsku začala prodávat i v Německu, ve Francii a ve Velké Británii. Byl to nejjasnější důkaz toho, jak zoufale nekonkurenceschopným zbožím elektromobily navzdory všem jejich podporám jsou, ale o tom dnes mluvit nechceme.

V reakci na tento článek se nám ozvali někteří z vás s tím, že Česko je přece také „dostatečně zaostalé”, aby se pro spalovací verzi kvalifikovalo, však elektromobily tu prodejně prakticky nic neznamenají. Tak proč se neobjevuje mezi zeměmi, kde je vůz k mání? V tiskových zprávách evropského zastoupení značky se patrně neobjevuje proto, že Česká republika není z jeho pohledu dostatečně významná, auto tu ale dostupné je. Jen se to chce trochu prodrat webem českého Jeepu, který jinak Avenger prezentuje jako elektrický.

Najdete pak ceník vozu s příznačným označením „Jeep Avenger ICE”, který - stejně jako v jiných zemích - čítá jedinou položku. Jde o provedení Altitude s motorem 1,2 Turbo o 100 koních, které přijde na 639 900 Kč i s jinak nedostupnou manuální převodovkou. A aktuálně je k mání v akci za 599 900 Kč. Bingo!

Když se podíváme na ceník elektrické verze, zjistíme, že srovnatelné provedení Altitude přijde nejméně na 1 049 900 Kč, tedy o celých 410 tisíc Kč dráž. Člověk tak snadno pochopí, proč benzinové provedení to spalovací prodejně válcuje napříč kontinentem, dostanete sice slabší (elektromobil má až 156 koní), ale mnohem lépe použitelné auto za podstatně nižší cenu. Vše má ovšem háček, tedy hvězdičku.

Zatímco elektrický Avenger je běžně dostupný komukoli, kdo po něm zatouží, ten spalovací ne. I když jde o novinku, ceník v dodatku uvádí frázi „pouze skladové zásoby”. Jaký smysl má, aby úplně nové auto bylo dostupné pouze ze zásob? Zvlášť když je tato verze žádanější? Inu prostý, „krásně” evropsko-unijní, chce se říci až emisně-povolenkový. Automobilka potřebuje dostat průměrné emise CO2 tohoto modelu na určitou úroveň, a tak jsou spalovací verze dostupné pro každou zemi jen na příděl. Spolu s X elektrickými Avengery tedy bude vyrobeno vždy maximálně Y spalovacích, přičemž X určuje Y, nikoli naopak. Pokud tedy dost lidí nekoupí elektromobil, spalovací verze dál nebude k dispozici.

To je také to jediné, co může způsobit, že spalovací provedení nebude v Česku prodejům jasně kralovat. Však kdo si koupí za víc jak milion elektromobil, když může mít o statisíce levněji spalovací verzi? Pár fandů se jistě najde, ale to bude tak všechno.

Nový Jeep Avenger se dá se spalovacím motorem koupit i u nás, byť tak trochu potají. Horší je, že počet dostupných kusů je uměle omezen - jak moc, neví asi nikdo, určí to prodeje méně žádané elektrické varianty. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

