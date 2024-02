Řada aut letos skončí kvůli celému balíku vesměs zbytečných požadavků EU, poslední dostupné japonské sporťáky patří mezi ně před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Evropská unie přidávala nové a nové požadavky na auta obvykle po jednom či několika málo jednotkách, až nakonec zjistila, že by jich mohla zavést najednou celý balík. Letos v červenci jich tak přibude celá stovka (!) a nová auta z nabídek výrobců to bude vybíjet ve velkém.

Patřím ke generaci, která nevyrostla na mobilech, počítačích a dokonce ani na televizi. Zábavu v mém případě představovalo lítání po lese či po rozestavěných panelácích. Kromě toho jsme si s kamarády vyráběli vlastní káry, k čemuž nám stačilo pár prken, hřebíků a koleček z vysloužilých dětských kočárků. Ty jsme rozjeli z kopce, přičemž nikdo neřešil, jak a zda vůbec dole zastavíme. Nebo že někde napříč vede silnice, po které jezdí normální auta. Přesto nikdy nedošlo na vážnější incident. A když už se něco odehrálo, většinou vše ještě doprovodil sekec mazec rodičů.

Ta bezstarostná doba je nenávratně minulostí, jak mi ostatně soustavně dokládá řada známých. Své ratolesti totiž drží tak moc na vodítku, že následně jen stačí, aby zafoukal vítr, a ono dítko z toho má pomalu zápal plic. Pár týdnů si pak odleží doma s mobilem před obličejem, během kterých pomalu spřádá na své rodiče žalobu, neboť ti ho přeci dostatečně nechránili. Tento „mor“ je již prostoupen celou společností, přičemž nejaktivněji ve snahách chránit nás před námi samotnými vystupují politici.

Na první pohled se může zdát, že kroky mající za cíl eliminaci všech možných zranění od lehkých až po fatální jsou chvályhodné. Jenže kde nejsou chyby, nemůže přijít ani poučení. Čím více tedy politici budou pomýšlet na naši bezpečnost, tím vlastně hůře. Pokud se totiž nespálíme jako malí, budeme si i v dospělosti myslet, že položit ruku na rozpálenou plotnu je dobrý nápad. Což ve výsledku povede jen k větším problémům. Doba, kdy na používání sporáku budete potřebovat „řidičák”, kdy vám za každé jeho nesprávné použití naskočí na kuchařském kontě trestné body, je možná za rohem.

Přesuňme se nicméně k automobilové branži, konkrétně pak ke směrnici GSR2 (General Safety Regulations 2), která poprvé vešla v platnost již 6. července 2022. Tehdy se jí nicméně musela řídit jen nově homologovaná auta, nikoli ta, která zůstávala v prodeji s dřívějším schválením, takže většiny vozů v prodeji se tyto novinky netýkaly. I na starší kousky ale dojde, a to letos v červenci, přičemž vyhovět mají najednou seznamu zhruba 100 (!) pravidel. Z nich má být asi 20 až 25 zcela nových a v minulosti jsme na některá z nich nejednou detailněji probírali, třeba povinné omezovače rychlosti patří mezi ně.

Nejsou to pro výrobce neřešitelné věci, problém ale tkví v tom, že životní cykly aut se v posledních letech začaly znovu hodně natahovat. Tím se ale mnohé vozy dostávají s novými pravidly do křížku, protože automobilky by musely rozsáhle přepracovávat existující modely vesměs kvůli nesmyslům, jaké pohřbily třeba Porsche Macan. A když ani drazí Němci neinvestují do svého bestselleru, místo nějž raději nabídnout nemastného a neslaného elektrického nástupce, i když mimo EU auto prodejně pofrčí dál, není divu, že tento balík novinek zničil život i Subaru BRZ a Toyotu GR86.

Obě automobilky již potvrdily, že rok 2024 je pro malá dostupná kupátka konečnou, neboť ani jedna nehodlá vrážet dodatečné peníze do okrajového produktu. Navíc je to tak že by nutné úpravy dle Toyoty „výrazně ovlivnily dynamický charakter vozu“, který by poté „nebyl řidičským autem, jaké všichni znají a milují“. Obě kupátka tedy z nabídky zmizí, přičemž regulace Evropské unie zakazují i prodej skladových vozů.

Existuje tu sice dvouletá výjimka, které hodlá využít Alpine, ovšem ta platí jen v případě, že dotyčný výrobce neprodá více než 1 500 aut ročně. Kupé A110 tedy v omezené míře bude pokračovat až do svého plánovaného konce, jenž má přijít v roce 2026. Poté ostatně Francouzi chtějí se spalovacími vozy skoncovat a přepřáhnout jen na ty elektrické. Také fanoušci této značky by si tedy v případě zájmu měli s koupí pospíšit.

Bude následně na silnicích bezpečněji? To je vážně jen sen politiků, neboť stále více regulí vede k nutnosti dalšího hardwaru a softwaru v nových vozech, a tedy k jejich zdražování. Většina lidí je tak vlastně nucena si ponechat ten stávající po delší dobu, než plánovala. Při životě je pak bude udržovat zuby nehty, což s bezpečností až tak moc nekoresponduje. Překvapuje to ale mimo bruselské vzdušné zámky někoho? Nás vážně ne, ostatně zmíněný Macan skončil kvůli absurdní regulaci, která je kontraproduktivní sama o sobě.

BRZ se u nás loni prodalo 192 kusů, GR86 pak 180. Na tak malý trh, jakým je Česko, jsou to slušná čísla. V rámci celkových 221 422 registrací jde ale o kapku v moři, přičemž podobné je to i ve zbytku Evropy. Výjimka z pravidla by tedy jistě byla na místě, zvláště když tyto vozy si nepořizují lidé, kteří by to s volantem neuměli. Jenže z Bruselu zdravý rozum dávno zmizel. Foto: Toyota

