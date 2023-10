Řada spalovacích aut příští rok náhle skončí kvůli širší veřejnosti neznámé regulaci, platit bude jen v EU a dvou zemích před 6 hodinami | Petr Miler

Je až neuvěřitelné, co všechno se někteří rozhodli omezovat, zakazovat nařizovat či jinak legislativně upravovat. Pokud příští rok zjistíte, že vámi vyhlédnuté auto náhle nejde koupit, bude to nejspíš tím, že by muselo být permanentně připojeno k internetu, i kdyby šlo o primitivní městské přibližovadlo.

Už párkrát jsem zmínil, že se už několik dekád živím primárně prací v IT. Nechci nyní působit jako jeden z těch, podle kterých „líp už bylo”, nemohu ale ignorovat, že z kdysi téměř bezvýhradně kreativní práce pro klienty, kteří se na tom či onom poli rozhodli nabídnout něco nového, se stala dominantně prací na uzpůsobování jejich aktivit nespočtu nových legislativních požadavků. Tak to prostě je - pohybuji se v několika oborech od toho automobilového až po online obchod a byť některé jsou regulované více a jiné méně, téměř všude dominuje novým vývojovým požadavkům „compliance”. Tedy dodržení stále nových a nových nařízení, bez jejichž respektování by klienti dále ve svých oborech ani nemohli působit.

Už z toho titulu - a zájmu o auta jako taková - mám celkem slušný přehled o tom, co se chystá, přesto i mě občas něco zaskočí. O víkendu jsem se potkal se starým známým, který pracuje na vývoji nových Porsche a náš hovor se nemohl stočit k budoucím autům a jejich pohonům. Došlo tedy i na potvrzení toho, že zrovna tato značka navzdory rozsáhlému vývoji nových elektrických modelů jen na ně přepnout nehodlá a bude dál prodávat i spalovací alternativy. Potvrzoval jsem si s ním svá očekávání - 911 zůstane jen spalovací, maximálně hybridní, Cayman a Boxster budou obojí, brzy dorazí i nový elektrický Macan, ale ten spalovací bude k mání dál, jak dříve Porsche potvrdilo. Tady mě zarazil - bude, ale ne v Česku, ne v EU.

To pro změnu zarazilo mě, zrovna pro Macan se elektrický pohon nehodí, je to velké, těžké a výkonné auto, které bývá používáno i pro dlouhé cesty, s elektrickým pohonem neujede rychle ani 100 kilometrů. Že by Porsche nakonec také šlo na ruku EU a zákazníkům alespoň tady diktovalo, co si mají koupit? Omyl, pes je zakopaný jinde, i když EU v tom také má prsty. Primárně za tím stojí skoro zapomenutá, už přes tři roky stará regulace OSN, kterou téměř nikdo za svou nepřijal, EU ale ano. S ním pak už jde ruku v ruce jen Japonsko a Jižní Korea, jinak lautr nikdo.

Cosi jako Regulace OSN o kybernetické bezpečnosti a aktualizacích softwaru, kterou tato organizace přijala v červnu 2020, stanoví pro výrobce mj. povinné vybavení aut systémy, které budou pracovat s přísnými protokoly zabezpečení palubních systémů a nařizují také možnost vzdálených aktualizací palubního softwaru. Vím, že taková věc existuje a že ovlivňuje vývoj nových aut a způsobu jejich zabezpečení, ale netušil jsem, že bude ovlivňovat i vozy, které online vůbec nejsou. Jenže bude a to je na tom to nejabsurdnější.

Ještě bych pochopil, že vozy s přístupem k internetu musí být dobře zabezpečené proti možným útokům zvenčí, to je i rozumné, ale tato regulace výslovně vyžaduje i to, aby nejen nové, ale veškeré prodávané vozy byly permanentně připojené k internetu. Musí se tak stát do 1. července 2024 a je jasné, že tomu spousta aut nevyhoví. Právě tady tkví zakopaný pes v případě Macanu - automobilka bude vyrábět spalovací verzi dál, online aktualizací ale podle mého známého už schopná nebude, bylo by to moc drahé. A tak v EU prodávána též nebude. Ve zbytku světa (krom Japonska a Koreje, pochopitelně) ano.

Možná si nyní říkáte, že Macan je vám putna, ostatně letos si v Česku tohle auto koupilo 94 lidí a jeho nedostupnost váš život nezmění. Tomu docela fandím, ale myslete na to v širším měřítku - pokud se Porsche nevyplatí modernizovat svou dojnou krávu číslo 1 s nekonečnou marží, co se asi stane se záplavou dostupnějších spalovacích (protože nové elektromobily už online vždy jsou, nové vozy musí tyto pravidla splňovat od července 2022) modelů staršího data zrodu? No ani ty nikdo takovému nesmyslu uzpůsobovat nebude a prostě skončí. Online Fiat Panda? Nenechte se vysmát...

A když říkám nesmyslu, myslím opravdu pořádnou hloupost. Jednak opravdu nevím, čemu lidem jezdícím třeba onou Pandou po nákupech bude auto připojené k netu s možnosti vzdálených aktualizací, to je jako montovat ESP na šlapací motokáru. Především ale platí, že pokud by OSN, EU nebo komukoli šlo o kybernetickou bezpečnost, pak rozhodně není cestou, aby všechny vozy byly online, to je kontraproduktivní.

Kdysi se mě jeden klient ptal, jak zabezpečit vnitřní síť své velké výrobní firmy před útoky zvenčí tak, abych za to dal hlavu na špalek. Nepřemýšlel jsem dlouho a řekl, aby nechal oddělit vnitřní síť (resp. její část obsluhující produkci) od vnější, protože pro chod výrobních systémů nebylo připojení obsluhujících počítačů k internetu vůbec třeba. Jen tak neexistovala fyzická cesta, jak se dostat k těmto počítačům zvnějšku firmy a napadnout je, protože jakékoli softwarové zabezpečení je vždy možné obejít, vždy. Udělal to a zatímco mnozí konkurenti se potýkali s různými ransomwary, on nikdy.

A nyní nám OSN říká, že cestou ke kyberneticky bezpečnějším autům je vzít je, připojit je povinně na internet, pak je složitě zabezpečit a jít od toho? To je opravdu hloupé, ponechat „offline” auta v prodeji by bylo jedinou stoprocentní zárukou. Ale někdo asi nechce, abychom nebyli pod dohledem...

Pokud chcete spalovací Porsche Macan, nakupujte rychle, stejně jako řadu jiných existujících spalovacích aut staršího data zrodu. Tento model od července 2024 skončí v prodeji v EU kvůli tomu, že nebude permanentně online. Levnějších aut se to bude týkat jen víc. Foto: Porsche

Zdroje: Autoforum, UNECE

