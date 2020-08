Rakušané přestavěli armádní nosič raket na luxusní palác na kolech, nezastaví ho nic před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá jako speciál na rallye Dakar, uvnitř ale skrývá luxusní obydlí s vlastním kuchařem i řidičem. Zdá se vám to trochu přes čáru? „Vyzyvatel pouště” podle toho také stojí.

V poslední době se rozličným domům na kolech věnujeme častěji než obvykle. Koronavirus totiž razantním způsobem změnil cestování a i když restrikcí spíše ubývá než naopak, lidé změnili své návyky. Vidina samostatného cestování kamkoli po Evropě v příbytku vyhrazenému jen vám se tak rázem stala lákavější a s ním i karavany všeho druhu.

Dnes vám ukážeme asi naprostý vrchol, jaký si můžete pořídit. Stojí za ním rakouská firma Action Mobil, která pod názvem Desert Challenger (česky Vyzyvatel pouště, jak příznačné) prodává čtyřnápravové šasí MAN KAT 1A/1, jenž bylo původně určeno vojenským nosičům raket. Nyní však posloužilo jako základě právě pro dům na kolech, a to vskutku plnohodnotný. Zakázková nástavba totiž měří 12 metrů na délku, 3 na šířku a 4 na výšku. Kromě toho dostala do vínku hydraulické nosníky, s nimiž se rozšíří až na 5 metrů.

Na ploše menšího bytu činžovního domu najdete obývací pokoj, ložnici, plnohodnotnou koupelnu a také kuchyni, která je určena pro vašeho vlastního kuchaře. Jeho přítomnost by pak sice mohla udivit, nicméně s ohledem na skutečnost, že řízení tohoto 30tunového kolosu bude třeba svěřit profesionálovi, není důvod, proč by se rovněž experti nemohli postarat o váš žaludek. Navečer jej ale budete muset přespat do stanu, hostinský pokoj Desert Challenger nemá.

S čím počítat lze? Po stránce jízdní s překonáním prakticky všech terénních výzev, stejně jako s nemalým zátahem. O pohon se totiž stará 600 koní. Posádka přitom může zůstat poměrně dlouhou dobu mimo civilizaci, neboť k dispozici má nádrž na 2 500 litrů paliva, nádrž na 2 400 litrů pitné vody a 66kilovou zásobu plynu na vaření. Dále nechybí baterie s kapacitou 1 000 Ah, za příplatek si nicméně můžete pořídit solární panely, jenž vás od sítě udrží ještě déle.

Zmínka o šéfkuchaři a řidiči pak odkazuje na nemalý luxus. Asi vás proto nezaskočí, že kupříkladu ona koupelna má stěny vykládané granitem a kromě záchodu či sprchy v ní najdete rovněž pračku. V kuchyni se pak nachází dokonce mrazák, do kterého můžete vstoupit, či 300litrová lednice, zatímco obývací pokoj krášlí kožené čalounění a dřevěné dekory. Klimatizace nechybí ve všech místnostech, okolí vozu pak střeží souprava osmi kamer.

Standardní výbava nicméně má být pro většinu klientů jen startovním můstkem, ze kterého se mohou odrazit k plně individuálním výšinám. A to vlastně doslova, neboť střechu lze proměnit v odpočinkovou terasu. Je ovšem třeba se připravit na skutečnost, že každý luxus něco stojí. Desert Challenger totiž startuje na 1,8 milionech Eur (cca 47 milionů Kč), a tak je jeho pořízení drahé jako několik slušně velkých domů i s pozemky.

