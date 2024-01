Rána pro německé automobilky, hlavním sponzorem fotbalového Eura v Německu se stal čínský gigant vozící auta do EU po lodích před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Německé automobilky jsou světovým fenoménem, a tak si donedávna nikdo nedokázal představit, že by si sponzoring tak významné domácí akce na poli mobility některá z nich nechala ujít. Tím vyvoleným měl být VW, jeho kasa je ale prázdná, a tak své místo přenechal Číňanům.

Pokud fandíte fotbalu, jistě vám neuniklo, že se letos již posedmnácté v historii odehraje evropský šampionát v tomto sportu zvaný nepřekvapivě Euro 2024. Potřetí jej bude hostit Německo, byť poprvé se tak stalo v roce 1988, kdy země byla ještě rozdělena na západní a východní část, přičemž šampionát proběhl nepřekvapivě v té první zmíněné. Podruhé tomu bylo před čtyřmi lety, byť v Mnichově se konaly pouze čtyři zápasy, neboť daný ročník byl pořádán jako multinárodní. Letos poprvé se ovšem bude hrát ve východním Německu, konkrétně v Lipsku.

Pokud se přitom z tohoto města vydáte směrem na východ, dostanete se po zhruba 120 kilometrech do Drážďan, kde sídlí slavná prosklená továrna Volkswagenu. V té se vyráběl model ID.3, nicméně automobilka loni v září oznámila, že kvůli škrtům bude produkce elektrického hatchbacku na tomto místě ukončena a přesunuta do Cvikova. I toto město je od Lipska vzdáleno 120 km, jen východním směrem. Sasko, kde se všechny zmíněné lokality nachází, tak lze v souvislosti s aktivitami VW považovat za klíčový stát, ostatně je to velevýznamná firma optikou celého Německa.

O to větší políček ale nyní automobilka slízla. Loni totiž kromě zmíněného přesunu výroby ID.3 oznámila i to, že již nebude hlavním sponzorem Eura a partnerem v oblasti mobility, jak se všeobecně očekávalo. Už to bylo nepříjemné, ještě nepříjemnější ale je, kdo VW nahradí. Tím vyvoleným se dle oznámení pořadatelů šampionátu stala čínská automobilka BYD, tedy firma, o které se hovoří jako o největší čínské hrozbě pro místní automobilové firmy. A je to skutečně rána. Byť fakticky jde vlastně jen o jeden větší sponzoring, z hlediska symboliky jde o významnou věc, neboť nejlépe ukazuje, kdo je dnes v automobilovém světě na koni.

Němci tak vlastně nechytli jen jednu facku, ale další schytávají o zeď. Zájem o jejich elektromobily je totiž nevalný, zatímco BYD se poslední loňský kvartál stal globálním králem. Právě vozy s bateriovým pohonem přitom čínská automobilka hodlá v rámci šampionátu nasadit, ostatně kromě hybridů již nic jiného ani nenabízí. Elektromobily ovšem nemají zajistit jen transfer hráčů a dalších účastníků či hostů Eura 2024, BYD kromě toho hodlá uspořádat také řadu akcí, jenž se budou konat především v blízkosti deseti stadionů, na kterých se bude hrát. Ze všech pak mají být živé přenosy přes internet, s čínskými elektromobily se tak seznámí řada lidí.

Zatímco tedy za celý loňský rok prodala tato značka na německém trhu jen něco málo přes čtyři tisíce aut, letošní zájem může být navzdory konci tamních dotací daleko vyšší. I proto, že třeba VW nemá jak konkurovat, neboť v jeho případě elektromobilita startuje na 40 tisících Eur (cca 988 tisíc Kč), za které dostáváte 4 262 milimetrů dlouhý ID.3. Oproti tomu Dolphin alias nejlevnější BYD v Evropě je k mání od 30 990 Eur (765 tisíc Kč), přičemž na délku měří 4 290 mm.

Číňané tedy skutečně dle tradic za méně nabízí více, pročež vážně není překvapivé, že loni v září vyrobili již půlmiliontý exemplář „delfína“. A s Evropou to myslí smrtelně vážně, auta dnes na starý kontinent vozí vlastní obří lodí po tisících. Díky stávající sponzorské dohodě se může jejich pozice jen zlepšit, tohle si VW podle nás neměl nechat ujít.

Čínský automobilový sponzoring letošního fotbalového Eura v Německu je prostě fakt. Foto: BYD



Dolphin je nejlevnějším elektromobilem značky, v Německu jej pořídíte od 765 000 Kč. Tedy o čtvrtinu levněji než konkurenční VW ID.3. Důvodů k jeho zviditelňování mají tedy Číňané dost. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.