Range Rover částečně končí se svým dosavadním označením, jeho nové logo budí pozdvižení před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Land Rover

Britská značka dosud vlastně žádné skutečné logo nepoužívala, už od roku 1970 se prezentuje stylizovanými nápisy Range Rover, jak je dnes moderní. Ani teď s tím úplně nekončí, nové logo ale má. A nedá se říci, že by ohromovalo.

Po Jaguaru zjevně došlo také na Land Rover. Tato značka od roku 1970 nabízela model Range Rover, který se za oněch pětapadesát let stal ikonou luxusních off-roadů. I když tedy každý ví, jaký výrobce za ním stojí, celý oficiální název vozu - tedy Land Rover Range Rover - používal málokdo. Časem se tedy s Range Roveru stala specifická značka s vlastními modely, jejíž vznik zapadá do strategie zvané House of Brands neboli Dům značek, ke které Britové přistoupili.

Cílem bylo rozporcování automobilky na jednotlivé podznačky, které si nepolezou do zelí. V případě Land Roveru byl dosud důraz kladen hlavně na separaci Discovery a Defenderu, nyní tak dochází na třetí ikonu v pořadí. Pro tu bylo stvořeno nové logo, vlastně vůbec první od onoho roku 1970. Má nepřekvapivě podobu dvojitého „R“, ovšem ne jako Rolls-Royce - zde jsou jednotlivá písmena obrácena proti sobě. Vedle něj pak ještě dorazil motiv hned čtyř „R“ točících se ve směru hodinových ručiček, který je navíc replikován a snadno by tak mohl být použit jako vzor čalounění.

Novinka budí pozdvižení, kolegové z Autocar upřesňují, že automobilka novým logem nehodlá nahradit nápis Range Rover ve všech případech. Místo toho bude využíváno spíš jako jeho doplnění například na místech, kde se vypsaný nápis značky nevejde do vymezeného prostoru. Stejně tak může být spojeno jen s určitými produkty, jako je třeba elektrický Range Rover, který se má objevit ještě před koncem letošního roku a na který prý čeká přes 60 tisíc lidí.

Otázkou je, zda něco takového nebylo zcela zbytečné. Či dokonce kontraproduktivní. Range Rover má totiž každý spojen nejen s luxusem a prestiží, ale rovněž s robustností. Tu nicméně v onom logu či motivu nevidíme ani v nejmenším. Místo toho se zdá, že za nimi stojí titíž lidé, kteří pracovali za změně korporátní identity Jaguaru. Jeho nový emblém by se přitom daleko víc hodil spíše na butiky s drahým mýdlem než na auta, což k navýšení prodejů povede jen stěží.

Range Rover pro změnu hlavně do kola se točicím „R“ může zabodovat mezi výrobci cestovních tašek a kufrů jako třeba Louis Vuitton. Samotné logo ovšem znovu připomíná woke kulturu, která aktuálně není vnímána dvakrát pozitivně. Jaguar a Land Rover tak nejspíš dál žijí v době, kterou si před pár lety vysnili, a nemají kontakt s reálným světem. První zmíněnou značku to bude bolet daleko víc, druhá alespoň prozatím v případě svých aut bude víc věrná dosavadním tradicím. Nechystá tedy žádné radikální designové změny, stejně jako nechce pod kapotou vsadit vše na jedinou kartu. Se dosavadním označením jako s jistotou ale raději dál nepočítejte, byť zcela zmizet skutečně nemá.

Nové a vlastně první skutečné logo Range Roveru je další moderní podivnost příliš nepasující k charakteru značky. Se specifickým čalouněním by značka zabodovat mohla, byť použitý font nám ani pro toto využití nepřipadá vyloženě úchvatný. Foto: Land Rover

Zdroje: Land Rover, Autocar

