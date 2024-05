Range Rover se poprvé začal vyrábět mimo Británii, dokonce mimo Evropu, bude levnější i rychleji k mání před 8 hodinami | Petr Prokopec

O luxusním SUV se dlouho mluvilo v tom duchu, že by nebylo správně britské, kdyby se ve Velké Británii nevyrábělo, jakési tabu ale bylo nyní prolomeno. Výroba ostatně probíhá v jakémsi druhém domově mateřského Jaguaru Land Roveru, v Indii.

Od loňského června je Indie zemí s největším počtem obyvatel na světě - na 3,28 milionu kilometrů čtverečních žije 1,44 miliardy lidí. Čína je tak rázem globální dvojkou. A protože si již zvládla vybudovat svůj vlastní automobilový průmysl, začínají se zahraniční výrobci soustředit právě na Indii. Výjimkou není ani Land Rover, pro který jde ostatně o druhý domov - z této země totiž pochází mateřský koncern Tata Motors, který ovládá celý Jaguar Land Rover. Je to svérázná ironie osudu, neboť Indové museli dlouho žít pod britskou nadvládou. V roce 1947 se však tato země osamostatnila a o dalších 61 let později se po rozpadu impéria Fordu ujala právě Tata vlády nad duem slavných britských značek.

Nyní se Indové rozhodli zajít ještě dál, neboť v továrně v Púně odstartovali výrobu Range Roveru. V historii luxusního SUV se tak stalo poprvé, dosud totiž veškeré exempláře sjížděly z montážních linek v britském Solihullu. Od tohoto kroku si automobilka slibuje hlavně zkrácení čekacích lhůt na indickém trhu, který se z jejího pohledu jeví skutečně jako velmi perspektivní - během úvodních čtyř měsíců letošního roku se prodeje zvedly oproti stejnému období toho loňského o 160 procent.

Lokální Range Rover bude k dispozici s třílitrovým benzinovým šestiválcem naladěným na 398 koní, a to v rámci výbavy Autobiography, stejně jako s třílitrovým turbodieselem produkujícím 351 koní spojeným se stupněm HSE. V obou případech u toho navíc bude prodloužený rozvor. Ceny pak startují na 23,6 milionech rupií (cca 6,46 milionu Kč) za diesel, zatímco vonnější oktany vyjdou na minimálně 26 mil. INR (asi 7,12 milionu Kč). A první exempláře již byly předány zákazníkům.

Jen u tohoto kroku ovšem britsko-indické uskupení nezůstane. V srpnu se totiž rozjedou také dodávky lokálně vyrobeného Range Roveru Sport. Ten bude k dispozici se stejnými motory, ovšem se standardním rozvorem a navíc pouze s výbavou Dynamic HSE. Ceny jsou tedy o poznání nižší, přičemž pokaždé startují na 14 mil. INR (3,83 milionu Kč). Také u tohoto modelu jde o historické prvenství, dosud se všechny tři generace vyráběny též jen v Solihullu.

Nová montážní linka zasvěcená oběma modelům má roční kapacitu 10 tisíc aut. Automobilka očekává, že luxusní segment by během pěti let měl vzrůst ze stávajících zhruba 50 tisíc registrací ročně na dvojnásobek. Dosud si největší kus koláče ukusovaly německé značky jako Audi, BMW a Mercedes-Benz, přesun výroby by ale Britům měl dát více šancí - kromě zkrácení čekacích lhůt totiž došlo na 18-22procentní pokles cen oproti dováženým verzím.

Lze už jen dodat, že továrna v Púně vyrábí již deset dalších aut z portfolia Jaguaru a Land Roveru, mimo jiné i modely Evoque a Velar. Za pár měsíců tak bude v Indii vznikat celé luxusní portfolio značky. Vyráběno je z dovezených modulů, které jsou primárně produkovány ve zmiňovaném Solihullu. To ale stačí k tomu, aby se Britové resp. Indové oprostili od vysokých dovozních cel.

