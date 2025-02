Ratingová agentura už Nissan hodnotí jako odpad, šance firmy na přežití se dál tenčí včera | Petr Prokopec

/ Foto: Nissan

Je to hodnocení, které nechcete dostat, neboť vám pak nikdo nebude chtít půjčit buď vůbec, popř. jen velmi draho. A Nissan se bez finanční injekce zvenku neobejde. Poté, co ztroskotala jednání s Hondou, Tesla nechce ani jeho americké továrny a Foxconn si klade podmínky, mají Japonci blízko ke kapitulaci.

Za poslední zhruba čtyři roky jsme se o Nissanu pozitivně zmiňovali snad jen v souvislosti s novou generací sportovního kupé Z. Jinak nám ovšem veškeré další kroky japonské automobilky pouze více nebo méně zvedaly obočí. Poměrně úspěšný výrobce se totiž rozhodl, že přestane investovat do vývoje nových spalovacích motorů, a místo toho se zaměří na elektromobilitu. Jak originální.

Pravda, když si uvědomíme, že Leaf byl prvním masově vyráběným elektrickým autem moderní éry, jistý smysl to dává. Stejně tak je ale třeba dodat, že zájem o tento vůz již dávno vyprchal a nikdy nebyl velký. Nissan se z toho mohl poučit, zvlášť když v posledních letech představil ještě několik dalších elektrických aut, o která byl zájem ještě menší. Ale neudělal to.

Nějakou chvíli to nevadilo, neboť portfolio značky bylo značně květnaté a neúspěch jednoho či dvou modelů mohla vyvážit řada dalších. Jenže v současné době padá zájem prakticky o cokoli, co nosí logo Nissanu - nová elektrická auta lidé nechtějí a od stárnoucích spalovacích vozů se též odvrací.

Právě to značku v loňském roce vedlo k námluvám s Hondou, které ovšem před pár dny skončily tak, jak asi nevyhnutelně musely - tedy rozchodem obou stran. Zatímco ale Honda si nejspíše i může oddechnout, neboť jí hrozilo, že si na krk pověsí mlýnský kámen, Nissan má dost možná cestu vydlážděnou už jen jedním směrem, a sice do pekel. Naznačuje to alespoň hodnocení renomované finanční agentury Moody, která nyní schopnost Nissanu dostát svým závazkům hodnotí slovem „junk”. Dá se to přeložit lecjak, všechna čestká slova ale vyznívají podobně libě jako „odpad”.

Vrchní analytik společnosti Dean Enjo naznačil, že jen díky „značným finančním rezervám” není situace Nissanu vyloženě zoufalá. Na druhou stranu ale „pád na úroveň Ba1 reflektuje úpadek a očekávání spojená s pokračujícím trápením”. Tedy jinými slovy, agentura Moody vnímá Nissan jako automobilku, kterou pokles prodejů v Číně, vysoké skladové zásoby, ještě vyšší slevy v USA a rovněž nedostatek spalovacích či hybridních aut na americkém trhu dostaly na hrobníkovu lopatu, ze které stěží unikne.

Financial Times k tomu zmiňuji, že Nissan připomíná topícího, kterému je již jedno, kdo mu podá pomocnou ruku, hlavně když se dostane na břeh. Značka by tak byla velmi ráda, kdyby do ní investovala Tesla, která by následně mohla využívat její americké továrny. Jenže něco takového Elon Musk zcela odmítá s tím, že fabriky značky jsou na zcela jiné úrovni. „Továrny Tesly jsou produktem. Montážní linka Cybetrucku nemá v automobilové branži obdoby,“ uvedl na síti X.

Ve hře pak dle Nikkei nezůstává ani tchajwanský konglomerát Foxconn, který dříve o Nissan zájem měl. Jenže poté se do celé věci vložili japonští politici, kteří nad domácí značkou nechtěli ztratit kontrolu, a právě proto do spojení tlačili Hondu. Situace Nissanu se však od té doby daleko více zhoršila, načež Foxconn nyní už nemá zájem o tuto značku, ale dohodu podmiňuje tím, že by převzal i Hondu a Mitsubishi. Což je asi věc zcela nereálná.

Suma sumárum se tak z Nissanu stala automobilka pomalu na odpis, o kterou by zájem mohli mít akorát tak Číňané, a to kvůli zmiňovaným americkým továrnám, které by jim mohli pomoci v obsazování tohoto trhu. U toho ale pochopitelně budou hlavně jejich produkty, což dost možná znamená, že nastal čas začít chystat Nissanu parte. Z Čechů kvůli tomu bude ronit slzy už jen málokdo, jak naznačuje pouhých 117 prodejů aut této značky (Tesla má jen o jeden méně) za leden.

Víte kolik lidí si u nás za leden koupilo Leaf? Jeden. Snad nic jiného přitom nedemonstruje úpadek japonské značky jako právě toto. Foto: Nissan

Zdroje: Financial Times, Nikkei

Petr Prokopec

