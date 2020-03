Ratingová firma po měsíci prudce zhoršila vyhlídky automobilek na další existenci před 3 hodinami | Petr Miler

Že jsou automobilky v prekérní situaci, je jasné i bez predikcí ratingových firem, co ale mohou čekat do budoucna? Podle postupného vývoje očekávání firmy Moody's nic pěkného.

Svět se ocitl ve stavu, jaký ještě nepoznal a který bude mít dalekosáhlé ekonomické důsledky. Jaké? To nikdo nedokáže jednoznačně říci, ale s ohledem na to, že už dosavadní škody jsou ohromné a zkrocení pandemie nového koronaviru se zdá být v nedohlednu, nelze počítat s ničím zanedbatelným. Uvážíme-li, že klíčové evropské i světové ekonomiky, jako jsou Spojené státy, Německo, Velká Británie či Francie mají to nejhorší ještě před sebou, nelze v nejbližších týdnech podstatné zlepšení situace očekávat.

Jednou se vše v lepší obrátí, ale půjde to pomalu. V první chvíli se stěží otevřou restaurace, kde vedle sebe sedí lidé z ústy dokořán, stěží se plně otevřou hranice, což by vrátilo lidí do hotelů a turistických center vůbec, stěží se začnou pořádat koncerty, začnou létat tisíce dnes uzemněných letadel a tak bychom mohli pokračovat dále. To všechno ekonomiku razantně zpomalí a způsobí nesnáze mnoha firmám i lidem. Kdo si s takovými vyhlídkami - či za takové situace - bude kupovat nové auto? Někdo jistě, nelze ale ani v nejmenším předpokládat, že to bude tolik lidí a firem, co dříve.

Čím déle bude současná situace trvat, tím budou následky horší a tím spíše bychom se měli obávat jednání české vlády, která sice zakazuje, co může, konstruktivní kroky k identifikaci zdrojů nákazy a efektivnímu zamezení šíření neprovádí - doteď se stane, že v nemocnici narazíte na doktory bez respirátorů, což je vzhledem k mnohokrát prokázanému vysokému riziku přenosu nemoci touto cestou neuvěřitelné. A že čas je tu alfou a omegou, ukazuje i vývoj odhadů budoucího vývoje ze strany agentury Moody's.

Ta v tuto chvíli očekává, že letošní celosvětový prodej aut poklesne o 14 procent, přitom ještě na konci února očekávala pokles o 2,5 procenta. Předpokládaný vývoj na dalších místech světa je podobně negativní - Evropa má jít dolů o 21 procent, přičemž ještě v únoru byly předpokladem minus 4 procenta. A USA s 15 místo 1,2 resp. Čína s 10 místo 2,9 na tom nejsou o mnoho lépe.

Pochopitelně, nikdo neříká, že to tak bude, ale už jen posun těchto očekávání za pouhý měsíc ukazuje, jak rychle se situace mění a jak moc každý další týden trvání současného stavu ukrajuje z naděje na rychlý návrat do normálu. Německo v tuto chvíli říká, že omezení budou platit v současné podobě nejméně do 20. dubna, a to je v podstatě na začátku. USA prodloužilo platnost federálních opatření rovnou do 30. dubna. Co čekat od Španělska, kde počet mrtvých kulminuje, nebo Itálie, kde byl prozatím vrcholem konec týdne?

Aniž bychom chtěli být pesimističtí, tato věc tu s námi ještě chvíli bude a obáváme se, že predikce Moody's na konci příštího měsíce budou ještě horší, bohužel.

Prázdné showroomy, jako už po léta ne, na to se podle agentury Moody's mohou připravit prodejci aut prakticky na celém světě. A to vychází z dat do konce března, vyhlídky na další týdny nejsou vůbec pozitivní

Zdroj: Moody's

