Reakce automobilky na snížení dotací na elektromobily jen připomíná, jakým zlem jsou

Dotace na elektrická auta mají přinést jejich zlevnění a na první pohled to dává smysl. Však se z ceníkové ceny něco odečte, že? Vývoj ve Velké Británii po omezení tamních dotací ale ukazuje, že, efekt je spíše opačný.

Nekonstatujeme to poprvé, ale jakékoli dotace jsou zlo. Nemuselo by tomu tak být, kdyby se lidé chovali čestně, správně nebo alespoň tak, jak zákonodárci čekají, jenže to se bohužel neděje. Lidé se chovají jako nejmenovaný český ex-premiér, kterému když dáte možnost postavit soukromý ubytovací komplex na oko psaný na malou firmu, aby získal dotaci na jeho stavbu, klidně to udělá, i když dílo ve skutečnosti patří jednomu z největších a nejbohatších holdingů v zemi.

V principu tytéž věci se dějí kdekoli, kam stát přijde s měšcem plným peněz, které „nikomu” nepatří. Ve skutečnosti samozřejmě patří, patří vám, nejsou ale ani toho, kdo je dává, ani toho, kdo je bere. A protože z cizího krev ani ve 21. století neteče, zachází se s těmito penězi tak, že pomáhají komukoli, jen ne tomu, komu pomoci měly.

Další důkaz nepřichází z Olbramovic, ale z Velké Británie, kde dávali a vlastně stále dávají docela štědré dotace na pořízení elektrického auta. Do minulého si lidé mohli pořídit libovolný takový vůz v ceně do 35 tisíc liber (cca 1,03 milionu korun) a získali dotaci ve výši 2 500 liber (cca 74 tisíc Kč) na jeho pořízení. Pěkná sedmiprocentní sleva pro kupujícího, řeknete si možná. Realita je ale jiná, jak ukazuje další vývoj.

Vláda Borise Johnsona se totiž rozhodla tyto dotace snížit. Auto musí stát nejvýše 32 tisíc liber (cca 946 tisíc Kč) a dotace činí 1 500 liber (asi 44 tisíc Kč). Procentně to vychází hůř, ale o to tu ani nejde, s nově nastaveným cenovým limitem se část elektrických aut najednou nekvalifikovala. A tak se automobilky rozhodly zlevňovat.

To je celkem pochopitelný primární efekt, neboť když někdo prodává vůz třeba za 33 tisíc liber, najednou působí o dost méně cenově atraktivně než ten nabízený za 32 tisíc liber - jeden bude stát zákazníka standardní cenu, druhý 2 500 liber méně. Tohle ale způsobilo, že se dříve drahé elektrické vozy najednou přiblížily menším elektromobilům, a tak jejich výrobci museli s cenami dolů též.

Nejvýmluvněji to dokumentuje reakce Opelu (ve Velké Británii působí pod značkou Vauxhall), který musel zlevnit nejdostupnější modely Corsa-e a Mokka-e. Oba by se bývaly byly kvalifikovaly pro dotaci i v rámci nového schématu (stály 27 805 resp. 31 365 GBP), jak jsme ale zmínili, snížení dotací je učinilo na trhu relativně drahými. A tak automobilka zavelela ke slevám, které nelze označit za kosmetické.

Corsa-e tak nyní stojí od 25 805 liber a Mokka-e od 29 365, zlevnily tedy o 2 tisíce GBP, tedy bezmála o 60 tisíc Kč a hluboko pro limit pro přidělení dotace. Stalo se to jen tak, bez jakékoli úpravy nabídky, pouze kvůli snížení oné dotační hranice, která celou nabídku elektrických tlačí cenově dolů. A dá se předpokládat, že další konkurence bude muset reagovat stejně, změna systému dotací je zatím čerstvou záležitostí.

Nastalé změny jasným důkazem toho, co také dotace dělají - udržují ceny uměle vysoko a peníze těch, kteří si tato auta nekupují (a nakonec i těch, kteří je kupují) hrnou do kapes automobilek a prodejců, nikoli zákazníků. Prodávající si totiž najednou mohou dovolit držet cenu uměle výše - však tu výslednou dostane na snesitelnou úroveň „někdo jiný”. A pokud je najednou možné snížit cenu auta o desítky tisíc, jako by se nechumelilo, ukazuje to jen, jak velkým zlem tady dotace jsou a co ve skutečnosti dělají.

